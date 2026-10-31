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चार माह बाद जागेंगे देव, 20 नवंबर से शुरू होगा शादी-ब्याह का सीजन, देवउठनी एकादशी अबूझ मुहूर्त

भगवान विष्णु(File Photo) ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: चार माह के चातुर्मास के बाद 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर मांगलिक कार्यों से विराम हटेगा. कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की योगनिद्रा समाप्त होने के साथ ही विवाह सीजन शुरू होगा. इसी दिन तुलसी विवाह की परंपरा है. देवउठनी अबूझ मुहूर्त है, इसमें अलग से लग्न-मुहूर्त की जरूरत नहीं होती. इसके बाद 14 दिसंबर से खरमास शुरू होने तक करीब 24 दिन में विवाह के कई शुभ मुहूर्त रहेंगे, फिर एक माह के लिए रोक लगेगी. ऐसे में चार महीने से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे परिवारों में अब शादी की तैयारियां तेज होने लगी हैं.

धार्मिक मामलों के जानकार पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि देवउठनी एकादशी सनातन परंपरा में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है. मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु चार माह के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं. इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. चातुर्मास के दौरान विवाह सहित कई मांगलिक कार्यों पर विराम रहता है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय प्रारंभ हो जाता है.