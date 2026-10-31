चार माह बाद जागेंगे देव, 20 नवंबर से शुरू होगा शादी-ब्याह का सीजन, देवउठनी एकादशी अबूझ मुहूर्त
देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है. इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह विधि-विधान से कराया जाता है.
Published : October 31, 2026 at 2:57 PM IST
भरतपुर: चार माह के चातुर्मास के बाद 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर मांगलिक कार्यों से विराम हटेगा. कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की योगनिद्रा समाप्त होने के साथ ही विवाह सीजन शुरू होगा. इसी दिन तुलसी विवाह की परंपरा है. देवउठनी अबूझ मुहूर्त है, इसमें अलग से लग्न-मुहूर्त की जरूरत नहीं होती. इसके बाद 14 दिसंबर से खरमास शुरू होने तक करीब 24 दिन में विवाह के कई शुभ मुहूर्त रहेंगे, फिर एक माह के लिए रोक लगेगी. ऐसे में चार महीने से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे परिवारों में अब शादी की तैयारियां तेज होने लगी हैं.
धार्मिक मामलों के जानकार पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि देवउठनी एकादशी सनातन परंपरा में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है. मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु चार माह के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं. इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. चातुर्मास के दौरान विवाह सहित कई मांगलिक कार्यों पर विराम रहता है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय प्रारंभ हो जाता है.
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अबूझ मुहूर्त में नहीं देखनी पड़ती कुंडली : शर्मा ने बताया कि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अबूझ मुहूर्त के दिन विवाह करने के लिए अलग से शुभ लग्न, नक्षत्र, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति का विचार करने की आवश्यकता नहीं होती. मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन सहित सभी 12 राशियों में जन्मे जातकों के लिए यह दिन शुभ माना गया है. यही वजह है कि जिन परिवारों में विवाह की तैयारियां चल रही हैं और उपयुक्त मुहूर्त को लेकर परेशानी आ रही है, वे देवउठनी एकादशी पर भी विवाह संपन्न करा सकते हैं.
तुलसी विवाह से जुड़ी है विशेष परंपरा: उन्होंने बताया कि देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है. इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह विधि-विधान से कराया जाता है. घरों और मंदिरों में तुलसी के पौधे को सजाकर विवाह की रस्में निभाई जाती हैं. धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह को कन्यादान के समान पुण्यदायी माना गया है. कई परिवार इस दिन तुलसी विवाह के आयोजन के साथ ही अपने घरों में विवाह के मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं.
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कार्तिक से ज्येष्ठ तक चलता है विवाह का सिलसिला: देवउठनी एकादशी से विवाह के शुभ मुहूर्तों की शुरुआत होती है. इसके बाद कार्तिक, अगहन, पौष, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ माह तक अलग-अलग तिथियों में विवाह के योग बनते हैं. पंचांग की गणना के अनुसार विवाह के लिए 20 से अधिक शुभ मुहूर्त उपलब्ध होते हैं. कई वर्षों में इनकी संख्या 25 से 30 या इससे अधिक भी हो सकती है. हालांकि, प्रत्येक वर्ष ग्रहों और पंचांग की गणना के आधार पर विवाह की तिथियों में अंतर रहता है.
खरमास में क्यों नहीं होते विवाह: पंडित शर्मा ने बताया कि विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निर्धारित करने में खरमास का भी विशेष ध्यान रखा जाता है. धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, खरमास की अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. इस दौरान सूर्य की विशेष स्थिति के कारण इस समय को मांगलिक आयोजनों के लिए अनुकूल नहीं माना गया है. इस बार 14 दिसंबर से खरमास लग रहा है. करीब एक माह तक फिर से विवाह आदि पर विराम लग जाएगा. उन्होंने बताया कि 'खर' शब्द का अर्थ जड़ता अथवा मंदता से भी जोड़ा जाता है. मान्यता है कि इस अवधि में विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कार करने से बचना चाहिए.
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