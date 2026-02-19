ETV Bharat / state

Bharatpur Desert Rose: अरुण जैन ने तपती धूप में खिलाए विदेशी फूल, जीवन का मिशन बना एडेनियम

​500 रुपये के पौधे से शुरू हुआ सफर : ​अरुण बताते हैं कि उनका यह जुनून साल 2013 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने 500 रुपये का एक छोटा सा एडेनियम मंगवाया था. वह पौधा आज भी उनके पास सुरक्षित है, जो अब एक विशाल और आकर्षक रूप ले चुका है. यही पौधा उनके लिए प्रेरणा बना और फिर यह शौक जुनून में बदल गया. मूल रूप से अफ्रीका का यह पौधा अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए जाना जाता है. उन्होंने बताया कि एडेनियम मूल रूप से अफ्रीका का पौधा है. इसकी खासियत इसका मोटा तना, जिसे ‘कोडेक्स’ कहा जाता है और चमकीले, बहुरंगी फूल हैं. जैन बताते हैं कि वर्षों की मेहनत और पॉलिनेशन (परागण) के प्रयोगों से अब अनगिनत नए रंग और पैटर्न विकसित हो चुके हैं.

भरतपुर जैसे गर्म इलाके में जहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है, वहां बागवानी करना किसी चुनौती से कम नहीं है. अरुण कुमार जैन ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया. उन्होंने 'एडेनियम', जिसे 'डेजर्ट रोज' भी कहा जाता है के संवर्धन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है.

भरतपुर : शहर में एक शख्स ने ऐसे पौधे को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, जो कम पानी में भी शानदार फूल देता है और तपती धूप में भी दमकता रहता है. अरुण कुमार जैन, जो पिछले करीब 15 वर्षों से एडेनियम (डेजर्ट रोज) के संवर्धन में जुटे हैं. उनके पास आज 55 से अधिक प्रजातियों का संग्रह है, जिनमें कई दुर्लभ किस्में शामिल हैं.

कोडेक्स की मजबूती और प्रूनिंग का जादू : ​एडेनियम की खूबसूरती केवल इसके फूलों में नहीं, बल्कि इसके तने की बनावट में छिपी होती है. जैन ने बताया कि एडेनियम का आकर्षण उसके फूलों के साथ-साथ उसके कोडेक्स में भी छिपा है. जैन बताते हैं कि तने को मोटा और आकर्षक बनाने के लिए सही समय पर प्रूनिंग (छंटाई) जरूरी है. दिसंबर से फरवरी तक पौधा डोरमेंसी (निष्क्रिय अवस्था) में रहता है. फरवरी के अंत में हम इसकी शाखाओं की छंटाई करते हैं, जिससे नई शाखाएं निकलती हैं और तना और अधिक मोटा होता जाता है. उन्होंने बताया कि कोडेक्स को विकसित करने के लिए धैर्य चाहिए. हर साल की प्रूनिंग से पौधा नया आकार लेता है और उसकी बनावट और निखरती है.

​कोडेक्स की मजबूती और प्रूनिंग का जादू (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

​मिट्टी नहीं, 'सिंडर' है इसकी जान : ​शुरुआत में अरुण को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि सामान्य मिट्टी में पानी रुकने के कारण जड़ें सड़ने लगी थीं. उन्होंने प्रयोग किया और मिट्टी की जगह सिंडर (पत्थर के छोटे टुकड़ों) का उपयोग शुरू किया. सिंडर की खासियत यह है कि इसमें पानी ठहरता नहीं है, जिससे जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और पौधा स्वस्थ रहता है. सिंडर में लगाने से ड्रेनेज बेहतर हो जाता है और अतिरिक्त पानी तुरंत निकल जाता है. एडेनियम के लिए यही सबसे जरूरी शर्त है, पानी अधिक देर तक जड़ों में नहीं रुकना चाहिए.

15 साल से एडेनियम साध रहे अरुण जैन (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

कम पानी, ज्यादा तापमान : जैन ने बताया कि भरतपुर जैसे क्षेत्र में जहां कभी पानी की भारी किल्लत रही, वहां एडेनियम एक आदर्श पौधा साबित हुआ है. यह हार्डी स्पीशीज़ है, इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं. बस ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में यह सबसे अच्छा फूल देता है. मार्च से दिसंबर तक इसमें लगातार फूल आते रहते हैं. मार्च में प्रूनिंग के बाद नई शाखाओं पर कलियां आती हैं और फिर रंग-बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है.

​बिना मिट्टी और कम पानी में महक रही बगिया (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)

देशभर से मंगवाए दुर्लभ पौधे : अरुण जैन ने अपने संग्रह को बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे मंगवाए हैं. पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और सिक्किम जैसे राज्यों से एडेनियम की उन्नत किस्में उनके पास पहुंचीं. वे बताते हैं कि पश्चिम बंगाल एडेनियम और कैक्टस का बड़ा केंद्र बन चुका है. वेस्ट बंगाल से सबसे ज्यादा एडेनियम आता है. वहां की नर्सरीज़ में कई नई-नई हाइब्रिड किस्में मिलती हैं. महाराष्ट्र भी एक बड़ा सेलिंग एरिया है.