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पंचायत चुनाव: सीएम भजनलाल के गृह जिले में प्रतिष्ठा की जंग, मतगणना से पहले भाजपा-कांग्रेस ने शुरू की बाड़ेबंदी

पंचायत चुनाव ( ETV Bharat GFX )

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जिले डीग में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की मतगणना कल गुरुवार को होगी. इसके साथ ही दोनों जिलों में जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए राजनीतिक दलों का असली शक्ति परीक्षण शुरू हो जाएगा. भाजपा और कांग्रेस ने संभावित विजयी प्रत्याशियों को अपने पक्ष में एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है. बाड़ेबंदी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. भरतपुर और डीग की राजनीतिक कार्यशैली और चुनावी समीकरण काफी हद तक एक जैसे हैं. यहां पार्टी संगठन के साथ धनबल, व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव और सत्ता के साथ रहने की संभावनाएं भी जिला प्रमुख के चुनाव में अहम भूमिका निभाती हैं.