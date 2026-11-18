पंचायत चुनाव: सीएम भजनलाल के गृह जिले में प्रतिष्ठा की जंग, मतगणना से पहले भाजपा-कांग्रेस ने शुरू की बाड़ेबंदी
भरतपुर और डीग में मतगणना से पहले जिला प्रमुख पद के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है, भाजपा-कांग्रेस ने बाड़ेबंदी शुरू की.
Published : November 18, 2026 at 6:53 PM IST
भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जिले डीग में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की मतगणना कल गुरुवार को होगी. इसके साथ ही दोनों जिलों में जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए राजनीतिक दलों का असली शक्ति परीक्षण शुरू हो जाएगा. भाजपा और कांग्रेस ने संभावित विजयी प्रत्याशियों को अपने पक्ष में एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है. बाड़ेबंदी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. भरतपुर और डीग की राजनीतिक कार्यशैली और चुनावी समीकरण काफी हद तक एक जैसे हैं. यहां पार्टी संगठन के साथ धनबल, व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव और सत्ता के साथ रहने की संभावनाएं भी जिला प्रमुख के चुनाव में अहम भूमिका निभाती हैं.
भरतपुर में सीमित दावेदार: भरतपुर में जिला प्रमुख का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है. आरक्षण की इस स्थिति ने संभावित दावेदारों का दायरा सीमित कर दिया है. सामान्य या सामान्य महिला की सीट होने पर दावेदारों की संख्या अधिक हो सकती थी. फिलहाल भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. वरिष्ठ पत्रकार राकेश वशिष्ठ ने बताया कि संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा की स्थिति कांग्रेस के मुकाबले मजबूत दिखाई देती है. भाजपा ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है. मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल करना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि पार्टी ने चुनावी रणनीति से लेकर संभावित सदस्यों की बाड़ेबंदी तक पूरी ताकत झोंक रखी है. भाजपा की ओर से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को भी चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें संगठन और राजनीतिक समीकरणों का अनुभवी रणनीतिकार माना जाता है. ऐसे में जिला प्रमुख के चुनाव में उनकी रणनीति भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
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कांग्रेस के सामने संगठन और राजनीतिक समर्थन की चुनौती: कांग्रेस के लिए भरतपुर में जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचना आसान नहीं माना जा रहा है. वरिष्ठ पत्रकार वशिष्ठ के मुताबिक पार्टी को संगठनात्मक मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए जरूरी संसाधनों की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है. वहीं स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक डॉ. सुभाष गर्ग की भूमिका भी चर्चा का विषय है. गर्ग को लंबे समय से कांग्रेस के समर्थक खेमे के करीब माना जाता रहा है, लेकिन हाल के समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकातों और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के साथ रालोद के गठबंधन के चलते उनकी भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई हैं.
डीग में भगत सिंह लोहागढ़ का परिवार चर्चा में: डीग में जिला प्रमुख का पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है. यहां संभावित दावेदारों में भगत सिंह लोहागढ़ की पत्नी रेणू लोहागढ़ का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है. राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत माने जाने वाले भगत सिंह लोहागढ़ का क्षेत्र में अपना प्रभाव है. वह पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर दो बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. वरिष्ठ पत्रकार वशिष्ठ के आकलन के अनुसार भगत सिंह लोहागढ़ की राजनीतिक सक्रियता, क्षेत्र में पकड़ और विभिन्न राजनीतिक खेमों से संपर्क उन्हें इस मुकाबले में महत्वपूर्ण स्थिति में रखते हैं. यदि उनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीतती हैं, तो जिला प्रमुख पद की दौड़ में उनका परिवार मजबूत दावेदार के रूप में उभर सकता है. हालांकि अंतिम तस्वीर मतगणना के बाद ही साफ होगी.
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भाजपा के पास भरतपुर में कई विकल्प: भरतपुर में भाजपा के पास जिला प्रमुख पद के लिए एक से अधिक संभावित चेहरे बताए जा रहे हैं. इनमें वार्ड संख्या 22 से चुनाव लड़ रहीं गुटियारी दुवेश की बेटी पूजा दुवेश का नाम भी चर्चा में है. इसके अलावा ग्यारसी लाल के परिवार से भी दावेदारी सामने आने की बात कही जा रही है. पार्टी के सामने चुनौती यह होगी कि चुनाव जीतकर आने वाले संभावित चेहरों में से किसे जिला प्रमुख पद के लिए आगे किया जाए. भाजपा के पास विकल्पों की मौजूदगी उसे रणनीतिक बढ़त दे सकती है. हालांकि, किसी भी दावेदार की वास्तविक स्थिति जिला परिषद सदस्य के चुनाव परिणाम और पार्टी के भीतर बनने वाली सहमति पर निर्भर करेगी.
बाड़ेबंदी से तय होगी जिला प्रमुख की राह: दोनों जिलों में जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर बाड़ेबंदी का सिलसिला तेज हो गया है. कल 20 नवंबर को मतगणना के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस दल के पास कितने संभावित समर्थक सदस्य हैं. इसके बाद उन्हें एकजुट रखने और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की राजनीतिक कवायद और तेज होगी. वरिष्ठ पत्रकार वशिष्ठ के अनुसार पिछले चुनावों में भी जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के चुनावों में बाड़ेबंदी की अहम भूमिका रही है, जिस राजनीतिक दल ने अपने समर्थक सदस्यों को एकजुट रखने में सफलता हासिल की, उसके लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हुआ. इस बार भी भाजपा ने संभावित विजयी जिला परिषद सदस्यों को जयपुर में एकजुट रखने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. कांग्रेस भी अपने समर्थक सदस्यों को साथ रखने के प्रयास में जुटी है.
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सत्ता के साथ रहने का गणित भी अहम: जिला प्रमुख का चुनाव केवल राजनीतिक विचारधारा या पार्टी के चुनाव चिह्न तक सीमित नहीं रहता. इसमें व्यक्तिगत संबंध, आर्थिक संसाधन, राजनीतिक प्रभाव और सत्ता पक्ष के साथ रहने से मिलने वाले संभावित लाभ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. पंचायत और निकाय स्तर पर विकास कार्यों तथा प्रशासनिक समन्वय में सत्ता पक्ष के साथ रहने को भी कई सदस्य महत्वपूर्ण मानते हैं. ऐसे में भरतपुर और डीग में जिला प्रमुख की कुर्सी का फैसला केवल चुनाव में जीते सदस्यों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके समर्थन को अपने पक्ष में बनाए रखने की राजनीतिक क्षमता से भी तय होगा. कल की मतगणना दोनों जिलों के राजनीतिक समीकरणों की पहली तस्वीर सामने रखेगी. इसके बाद बाड़ेबंदी, समर्थन जुटाने और राजनीतिक जोड़तोड़ का दौर तय करेगा कि जिला प्रमुख की कुर्सी आखिर किसके हिस्से आती है.
भाजपा के पास कांग्रेस के प्रत्याशी भी: भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा का दावा है कि उनके पास भाजपा के सभी प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय और कांग्रेस के प्रत्याशी भी मौजूद हैं. बाड़ेबंदी में करीब 38 प्रत्याशी उनके पास मौजूद हैं. उनका कहना है कि निश्चित रूप से भरतपुर जिला प्रमुख भाजपा का ही बनेगा.
मेरा कोई रोल नहीं: इस संबंध में भरतपुर विधायक (रालोद) डॉ. सुभाष गर्ग से बात की तो उन्होंने जिला प्रमुख की रस्साकस्सी से खुद को दूर बताया. उनका कहना था कि वे बिल्कुल शांत हैं और इसमें उनका कोई रोल नहीं है.
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