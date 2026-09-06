भरतपुर: हींगौली की बेटी शीतल का अंतरराष्ट्रीय कुश्ती के लिए राष्ट्रीय ट्रायल में चयन
शीतल स्टेट लेवल पर तीन बार गोल्ड और एक बार सिल्वर मेडल जीत चुकी है.
Published : September 6, 2026 at 2:36 PM IST
भरतपुर: हींगौली की बेटी शीतल का राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाली अंतरराष्ट्रीय स्कूल कुश्ती प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय स्तर के ट्रायल में चयन हुआ है. शीतल ने स्कूली कुश्ती प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है. इसके अलावा राज्य स्तर पर वह तीन बार गोल्ड और एक बार सिल्वर मेडल जीत चुकी है.
रायपुर में होगा राष्ट्रीय ट्रायल: शारीरिक शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गंगासिंह गुर्जर ने बताया कि हींगौली निवासी और डीग जिले के कुम्हेर उपखंड के बरताई स्थित ग्रामीण बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा शीतल का अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है. इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ISF) द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन होगा. राष्ट्रीय ट्रायल का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगा. लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते शीतल ने कुश्ती में अपनी अलग पहचान बनाई है और अब उसके सामने राष्ट्रीय ट्रायल के जरिए अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का मौका है.
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सोनीपत में कर रही तैयारी: शीतल के पिता बहादुर सिंह (पत्रकार) ने बताया कि राष्ट्रीय ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शीतल इन दिनों सोनीपत के बालिका यदुवीर अखाड़े में प्रशिक्षण ले रही है. वह अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के अनुरूप अपनी तकनीक, फिटनेस और दांव-पेंच को और मजबूत करने में जुटी है. शीतल का कुश्ती का सफर बड़े शहर से शुरू नहीं हुआ. उसने गांव से ही संघर्ष करते हुए भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में नियमित अभ्यास किया.
अपने भाई गौरव फौजदार के साथ वह गांव से भरतपुर तक रोजाना करीब 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सुबह और शाम प्रशिक्षण के लिए पहुंचती थी. लोहागढ़ स्टेडियम में शीतल ने कुश्ती के दांव-पेंच कोच सत्यप्रकाश लुहाच, गौतम सिनसिनी, जीतू अजान, लाला पहलवान, सुरेश साबोरा, हरवीर गहनोंली और महिला पहलवान शिवानी बराखुर से सीखे.
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बाबा के साथ दंगल देखने से मिली कुश्ती की प्रेरणा: शीतल के कुश्ती से जुड़ने की कहानी भी खास है. उसे इस खेल की प्रेरणा अपने बाबा मास्टर पतिराम सिंह से मिली. ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कुश्ती दंगलों में बाबा के साथ जाने के दौरान शीतल की रूचि धीरे-धीरे कुश्ती में बढ़ने लगी. दंगलों में पहलवानों को अखाड़े में उतरते और मुकाबला करते देख शीतल ने कुश्ती को अपना जुनून बना लिया. इसके बाद उसने नियमित अभ्यास शुरू किया और धीरे-धीरे स्थानीय स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक अपनी जगह बनाई.
दो गंभीर चोटें भी नहीं तोड़ पाईं हौसला: शीतल के पिता बहादुर सिंह ने बताया कि कुश्ती के सफर में उनकी बेटी को दो बार गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा. हाथ और पैर में गंभीर चोट लगने के कारण उसे छह महीने से अधिक समय तक अखाड़े से दूर रहना पड़ा. लंबे समय तक अभ्यास नहीं कर पाने के बावजूद शीतल का कुश्ती के प्रति जुनून कम नहीं हुआ.
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