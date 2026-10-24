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जुड़वां भाई हत्याकांड: मां और प्रेमी के साथ बड़े भाई की भूमिका भी आई सामने, पुलिस ने नाबालिग को किया निरुद्ध

घटनास्थल पर जांच करने पहुंची पुलिस ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेसरा गांव में 13 वर्षीय जुड़वां भाइयों की हत्या के मामले में जांच के दौरान एक और अहम खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, दोनों बच्चों की हत्या के मामले में उनकी मां प्रीति और उसके कथित प्रेमी राजेश के साथ मृतकों के बड़े नाबालिग भाई की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस ने नाबालिग को निरुद्ध कर लिया है. उसने वारदात के बाद शवों को ठिकाने लगाने और साक्ष्य छिपाने में मदद की थी.