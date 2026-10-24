जुड़वां भाई हत्याकांड: मां और प्रेमी के साथ बड़े भाई की भूमिका भी आई सामने, पुलिस ने नाबालिग को किया निरुद्ध
बड़ेसरा गांव में हुए जुड़वां भाइयों की हत्या मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए नए साक्ष्य जुटाए हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है.
Published : October 24, 2026 at 9:55 PM IST
भरतपुर: डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेसरा गांव में 13 वर्षीय जुड़वां भाइयों की हत्या के मामले में जांच के दौरान एक और अहम खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, दोनों बच्चों की हत्या के मामले में उनकी मां प्रीति और उसके कथित प्रेमी राजेश के साथ मृतकों के बड़े नाबालिग भाई की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस ने नाबालिग को निरुद्ध कर लिया है. उसने वारदात के बाद शवों को ठिकाने लगाने और साक्ष्य छिपाने में मदद की थी.
डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर बड़े भाई की भूमिका की भी पड़ताल की गई. पुलिस अब इस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूत करने और घटनाक्रम की सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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जांच के दौरान सामने आया नया पहलू: एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि बड़ेसरा गांव में दो जुड़वां भाइयों की हत्या के इस मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था. पुलिस जांच में बच्चों की मां प्रीति और उसके कथित प्रेमी राजेश की भूमिका सामने आई थी. अब जांच के दौरान मृतकों के बड़े भाई की कथित संलिप्तता सामने आने से मामले ने नया मोड़ ले लिया है. नाबालिग बड़े भाई ने हत्या के बाद शवों को ठिकाने लगाने और वारदात से जुड़े साक्ष्य छिपाने में मदद की थी. इसी आधार पर पुलिस ने नाबालिग को निरुद्ध किया है.
पुलिस अब उसकी भूमिका से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण कर रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके. मृतकों का बड़ा भाई नाबालिग है, ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई के दौरान किशोर न्याय से संबंधित कानूनी प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग की भूमिका सामने आने के बाद उसके विरुद्ध निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई है.
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