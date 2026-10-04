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Special: थून का वो अभेद्य किला, जहां सवाई जयसिंह की सेना ने भी टेक दिए थे घुटने, जाटौली के खंडहरों की अनसुनी दास्तान

भरतपुर: राजस्थान के इतिहास में कुछ खंडहर ऐसे हैं जो चीख-चीखकर अपनों के धोखे और दुश्मनों के प्रतिशोध की गवाही देते हैं. डीग के जाटौली थून में बिखरे मिट्टी के टीले और पत्थरों के अवशेष करीब 300 साल पुरानी एक ऐसी ही महागाथा के गवाह हैं. यह कहानी है चूड़ामन जाट द्वारा घने जंगलों, दलदली जमीन और गहरी खाइयों के बीच खड़े किए गए एक ऐसे अभेद्य गढ़ की, जिसे आमेर के शासक सवाई जयसिंह की विशाल सेना भी हिला नहीं सकी. लेकिन अंततः, इस अजेय गढ़ी की किस्मत का फैसला मैदान-ए-जंग में नहीं, बल्कि जाटों की अंदरूनी कलह ने किया. आइए जानते हैं कैसे बारूदी सुरंगों के धमाकों के बीच यह गढ़ 'औंधा थून' में तब्दील हो गया.

जाटों की सैन्य रणनीति का मजबूत केंद्र: डॉ. प्रमोद ने बताया कि इसके चारों ओर घना और कांटेदार जंगल था, जिससे किसी बड़ी सेना के लिए सीधे गढ़ी तक पहुंचना बेहद कठिन हो जाता था. 1716 की घेराबंदी के समकालीन विवरण में भी थून की ऊंची दीवार, गहरी खाई और घने कांटेदार जंगल का उल्लेख मिलता है. गढ़ी के भीतर भूमिगत संरचनाओं और गुप्त रास्तों का भी उल्लेख मिलता है. इसके अतिरिक्त थून की मुख्य गढ़ी के आसपास छोटी-बड़ी कई अन्य गढ़ियां थीं. यानी दुश्मन के लिए मुख्य केंद्र तक पहुंचने से पहले कई सुरक्षा घेरे पार करना जरूरी था. इसी कारण थून केवल एक किला नहीं, बल्कि जाटों की सैन्य रणनीति का मजबूत केंद्र बन गया था. चूड़ामन के पास बड़ी मात्रा में धन-संपत्ति और सैन्य संसाधन भी थे, इसलिए एक सुरक्षित और दुर्गम केंद्र उनके लिए महत्वपूर्ण था.

जंगल, दलदल और गहरी खाई के बीच अभेद्य गढ़ी: एमएसजे महाविद्यालय के इतिहास विषय के सह आचार्य डॉ. प्रमोद कुमार के अनुसार, थून का इतिहास 18वीं सदी के शुरुआती वर्षों में जाट शक्ति के उभार से जुड़ा है. इससे पहले जाटों का प्रमुख केंद्र सिनसिनी था. सिनसिनी पर मुगल दबाव बढ़ने के बाद चूड़ामन ने एक ऐसे स्थान की तलाश की, जिसे प्राकृतिक परिस्थितियां सैन्य सुरक्षा प्रदान कर सकें. सिनसिनी से करीब आठ मील पश्चिम में स्थित थून का क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त दिखाई दिया. डॉ. प्रमोद ने बताया कि थून कोई पत्थर का विशाल दुर्ग नहीं था. यह मुख्य रूप से मिट्टी से बनी एक मजबूत गढ़ी थी, लेकिन इसकी मजबूती केवल दीवारों में नहीं, बल्कि इसके पूरे भूगोल में छिपी थी. गढ़ी के चारों ओर ऊंची और चौड़ी मिट्टी की दीवारें थीं. बाहर गहरी खाई थी, जिसमें पानी रहने की बात समकालीन विवरणों में मिलती है.

लंबे समय तक सेना ने डाला था डेरा: डीग के जाटौली थून में आज बिखरे खंडहर करीब 300 साल पुरानी उस कहानी के गवाह हैं, जब घने जंगल, दलदली जमीन, गहरी खाई और ऊंची मिट्टी की दीवारों के बीच चूड़ामन जाट ने एक ऐसा मजबूत गढ़ खड़ा किया था, जिसे जीतने के लिए आमेर के शासक सवाई जयसिंह की सेना को लंबे समय तक घेरा डालना पड़ा था. पहली घेराबंदी में सफलता नहीं मिली तो 1722 में जयसिंह फिर लौटे, लेकिन इस बार थून की दीवारों से ज्यादा जाटों की अंदरूनी कलह ने गढ़ी की किस्मत बदल दी. मोहकम सिंह के गुप्त रास्तों से निकलने और पीछे बारूदी सुरंगें छोड़ जाने से थून तबाह हो गया. इसके बाद खंडहरों में बदल चुके इस गढ़ की पहचान ‘औंधा थून’ के रूप में हुई और यहीं से जाट सत्ता के एक दौर का अंत हुआ तथा बदन सिंह के नेतृत्व में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई.

1716 में आया जयसिंह का पहला बड़ा अभियान: उन्होंने बताया कि चूड़ामन की बढ़ती शक्ति से मुगल सत्ता चिंतित थी. फर्रुखसियर के शासनकाल में आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जाट शक्ति को दबाने की जिम्मेदारी दी गई. जयसिंह सितंबर 1716 में अभियान पर निकले और नवंबर 1716 में थून की घेराबंदी शुरू हुई. उपलब्ध ऐतिहासिक विवरण इस पहले अभियान को 1716 से 1718 तक चलने वाला एक लंबा संघर्ष बताते हैं. जयसिंह की सेना ने थून को चारों ओर से घेर लिया. रास्ते में आने वाली छोटी गढ़ियों पर कब्जा करते हुए सेना आगे बढ़ी, लेकिन मुख्य गढ़ी तक पहुंचना आसान नहीं था. थून के रक्षकों ने मजबूत प्रतिरोध किया. मुगल सेना के पास तोपें और बड़ी संख्या में सैनिक थे, लेकिन प्राकृतिक सुरक्षा और मजबूत किलेबंदी ने इस अभियान को लंबा खींच दिया. अंततः मुगल दरबार की अंदरूनी राजनीति और सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप से समझौते की स्थिति बनी और जयसिंह को थून से पीछे हटना पड़ा. ऐतिहासिक विवरणों में यह भी मिलता है कि चूड़ामन के प्रतिनिधि ने सैयद बंधुओं से समझौता किया था. यानी पहली बड़ी घेराबंदी थून को जीतकर खत्म नहीं हुई थी.

जाटौली के लिए जाता रास्ता (ETV Bharat Bharatpur)

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चूड़ामन की मौत के बाद बदल गया पूरा समीकरण: डॉ. प्रमोद कुमार के अनुसार थून की कहानी का निर्णायक मोड़ चूड़ामन की मृत्यु के बाद आया. चूड़ामन की मृत्यु सितंबर 1721 में हुई. इसके बाद उनके पुत्र मोहकम सिंह और भतीजे बदन सिंह के बीच उत्तराधिकार और नेतृत्व को लेकर विवाद पैदा हो गया. मोहकम सिंह ने नेतृत्व संभाला, लेकिन बदन सिंह को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हुए उनके साथ टकराव बढ़ा दिया. यहीं से वह पारिवारिक विवाद शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर थून की मजबूत दीवारों को भी कमजोर कर दिया. बदन सिंह जयसिंह के पक्ष में चले गए. उन्होंने जयसिंह को थून की गढ़ी की स्थिति, कमजोर स्थानों और गुप्त रास्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. इसके बाद जयसिंह ने एक बार फिर जाट शक्ति के इस केंद्र को निशाना बनाया.

1722 में दूसरी घेराबंदी और थून का पतन: 1722 में जयसिंह ने फिर थून की ओर कूच किया. इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं थीं. चूड़ामन जीवित नहीं थे, जाट नेतृत्व आपसी संघर्ष में बंट चुका था और बदन सिंह जयसिंह के साथ थे. मोहकम सिंह ने थून की रक्षा की और लंबे समय तक प्रतिरोध किया. ऐतिहासिक स्रोत इस दूसरे संघर्ष को लगभग छह महीने की घेराबंदी के रूप में दर्ज करते हैं. अंततः नवंबर 1722 में मोहकम सिंह को थून छोड़ना पड़ा और जयसिंह का गढ़ी पर अधिकार हो गया.

किले के खंडहर आज भी मौजूद हैं (ETV Bharat Bharatpur)

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किले में बिछा दी गई थीं बारूदी सुरंगें: डॉ. प्रमोद ने बताया कि थून के पतन से जुड़ी सबसे रोमांचक घटनाओं में एक बारूदी सुरंगों की कहानी है. मोहकम सिंह जब थून छोड़कर गए, तो गढ़ी के भीतर बारूद की सुरंगें बिछा गए थे. उनका उद्देश्य था कि जब विजयी सेना किले में प्रवेश करे, तो विस्फोट से उसे भारी नुकसान पहुंचे. जयसिंह गढ़ी में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बदन सिंह ने उन्हें सावधान किया और तत्काल भीतर जाने से रोका. इसके बाद गढ़ी में विस्फोट हुआ. इस घटना ने थून की किलेबंदी और अंदर की संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया. बाद के ऐतिहासिक विवरणों में इसी घटना के कारण थून को 'औंधा थून' कहे जाने का उल्लेख मिलता है.

खजाने की तलाश में खोद डाली गई गढ़ी: डॉ. प्रमोद ने बताया कि थून से जुड़ी एक और रोचक कथा चूड़ामन के कथित खजाने की है. माना जाता था कि चूड़ामन ने बड़ी मात्रा में धन-संपत्ति थून में कहीं छिपा रखी थी. जयसिंह ने उस खजाने की तलाश में गढ़ी और आसपास के इलाके की खुदाई करवाई, लेकिन कथित खजाना हाथ नहीं लगा. इसके बाद थून को पूरी तरह ध्वस्त करने और उसकी जमीन को दोबारा आबाद होने से रोकने के प्रतीकात्मक प्रयास के रूप में उसे गधों के हल से जुतवाने का उल्लेख ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है. इस घटना के बाद थून की पुरानी गढ़ी के उजड़े स्वरूप से जुड़ी 'औंधा थून' की पहचान और मजबूत हुई.

थून के किले में स्थित चूड़ामन की प्रतिमा (ETV Bharat Bharatpur)

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बदन सिंह ने संभाली नई राह: डॉ. प्रमोद ने बताया कि थून के पतन के बाद मोहकम सिंह मारवाड़ चले गए और वहां के तत्कालीन शासक महाराजा अजीत सिंह से संरक्षण लिया. दूसरी ओर, बदन सिंह को जयसिंह का समर्थन मिला. यहीं से जाट सत्ता का नया अध्याय शुरू हुआ. बदन सिंह डीग को अपना प्रमुख केंद्र बनाकर आगे बढ़े. आगे चलकर इसी सत्ता ने महाराजा सूरजमल के समय अत्यधिक विस्तार हासिल किया और भरतपुर जाट राज्य उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में शामिल हुआ.

मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष: जाटौली थून के स्थानीय निवासी एवं शिक्षाविद होतीलाल सिनसिनवार ने बताया कि करीब 300 वर्ष पहले चूड़ामन के पास लगभग 4 हजार घुड़सवार सैनिकों की ताकत थी. उनके अनुसार, दक्षिण से दिल्ली जा रही मुगल रसद को चूड़ामन बयाना के निकट गधे खार के दर्रे में रोककर लूट लेते थे. ऐसी लूट की दो बड़ी घटनाओं से उन्हें विशाल संपत्ति मिली, जिसे थून की गढ़ी के भूमिगत तहखानों में सुरक्षित रखा गया था. इन तहखानों और भूमिगत संरचनाओं के अवशेष आज भी थून में दिखाई देते हैं. होतीलाल बताते हैं कि चूड़ामन ने मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और अपने प्रभाव क्षेत्र में धर्मशालाएं व कुएं बनवाने के साथ-साथ लूट से प्राप्त धन को जरूरतमंदों में बांटा. थून में उनकी समाधि और पक्का बाग आज भी मौजूद हैं. स्थानीय मान्यता में चूड़ामन को ब्रज क्षेत्र में जाट शक्ति के प्रमुख नेता और मुगल सत्ता के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है.

चूड़ामन का स्मारक (ETV Bharat Bharatpur)

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