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भरतपुर-डीग में पंचायत चुनाव: बहनेरा बूथ का जिला निर्वाचन अधिकारी और SP ने किया निरीक्षण, जानिए सुबह 10 बजे तक कितनी हुई वोटिंग

मतदान केंद्र पर पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर/डीग: पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत भरतपुर और डीग जिले में मतदान जारी है. सुबह से ही मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सुबह 10 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, भरतपुर जिले की तीनों पंचायत समितियों में मतदान का प्रतिशत 21 से 23 फीसदी के बीच रहा. सेवर पंचायत समिति में सबसे अधिक 23.23 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि रूपवास में 21.83 प्रतिशत और उच्चैन में सबसे कम 21.02 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं, डीग जिले में डीग पंचायत समिति में मतदान की गति तेज रही, जबकि कुम्हेर पंचायत समिति में मतदान का प्रतिशत इससे कम दर्ज किया गया.