भरतपुर-डीग में पंचायत चुनाव: बहनेरा बूथ का जिला निर्वाचन अधिकारी और SP ने किया निरीक्षण, जानिए सुबह 10 बजे तक कितनी हुई वोटिंग
जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने कहा-मतदाताओं को बिना किसी दबाव या प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से मतदान करना चाहिए.
Published : November 16, 2026 at 1:59 PM IST
भरतपुर/डीग: पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत भरतपुर और डीग जिले में मतदान जारी है. सुबह से ही मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सुबह 10 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, भरतपुर जिले की तीनों पंचायत समितियों में मतदान का प्रतिशत 21 से 23 फीसदी के बीच रहा. सेवर पंचायत समिति में सबसे अधिक 23.23 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि रूपवास में 21.83 प्रतिशत और उच्चैन में सबसे कम 21.02 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं, डीग जिले में डीग पंचायत समिति में मतदान की गति तेज रही, जबकि कुम्हेर पंचायत समिति में मतदान का प्रतिशत इससे कम दर्ज किया गया.
डीग में सुबह 10 बजे तक 24.76% और कुम्हेर में 17.92% मतदान: डीग जिले में सुबह 10 बजे तक सरपंच पद के चुनाव के लिए डीग पंचायत समिति क्षेत्र में 24.76 प्रतिशत और कुम्हेर पंचायत समिति क्षेत्र में 17.92 प्रतिशत मतदान हुआ. डीग पंचायत समिति में मतदान की रफ्तार कुम्हेर की तुलना में अधिक रही. दोनों पंचायत समितियों के आंकड़ों में करीब सात प्रतिशत का अंतर रहा.
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मतदान केंद्र पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी: मतदान प्रक्रिया के दौरान भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी एवं जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने सेवर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बहनेरा स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया. यहां उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाताओं से सीधे संवाद किया और मतदान व्यवस्था के बारे में जानकारी ली. अधिकारियों ने मतदाताओं से मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, शांति एवं निष्पक्षता के संबंध में फीडबैक लिया. उन्होंने मतदान केंद्र पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाए रखने के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली.
बिना दबाव-प्रलोभन के करें मतदान: इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी और एसपी राजेश मीणा ने जिले के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक मत का महत्वपूर्ण स्थान है. मतदाताओं को बिना किसी दबाव या प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से मतदान करना चाहिए.लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाना चाहिए.
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