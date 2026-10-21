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Deeg Children Murde Case : खाली टंकी, मां का अजीब व्यवहार, मोबाइल चैट और कुएं में खून से सनी शर्ट…ऐसे खुला जुड़वां भाइयों की हत्या का राज

जुड़वां भाइयों की हत्या मामले में जांच करती पुलिस की टीम... ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर/डीग: घर की बड़ी पानी की टंकी खाली थी. घर की सफाई देखकर पुलिस को शक हुआ, बच्चों की मौत के बाद मां का व्यवहार भी जांच के दायरे में आया और मोबाइल में प्रेम संबंधों से जुड़ी चैट ने संदेह की एक और कड़ी जोड़ दी. इसके बाद कुएं में मिली चादर और खून से सनी शर्ट ने जांच को निर्णायक मोड़ दिया.

डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बडेसरा गांव में दो जुड़वां भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने इसी तरह एक-एक सुराग जोड़कर वारदात का खुलासा किया. पुलिस जांच में सामने आया कि बच्चों की मां प्रीति और उसके प्रेमी राजेश के बीच प्रेम संबंध थे. पुलिस का आरोप है कि दोनों बच्चे इस संबंध में बाधा बन रहे थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई.

दोनों बच्चों के गले पर कुल्हाड़ी से वार किए गए. एक बच्चे का गला दबाने की बात भी पूछताछ में सामने आई. करीब छह से सात घंटे तक चली सघन जांच में पुलिस ने घटनास्थल, घर, मोबाइल फोन और अन्य संदिग्ध स्थानों से मिले साक्ष्यों को जोड़कर मामले की कड़ियां खोलीं. मां के व्यवहार से शुरू हुआ संदेह : एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की. एक ओर पुलिस को भीड़ नियंत्रित करनी थी और शवों को सुरक्षित रखना था, वहीं दूसरी ओर घटनास्थल से ऐसे साक्ष्य जुटाने थे, जिनसे वारदात की वास्तविक परिस्थितियों का पता चल सके. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने आसपास के खेतों में तलाशी ली. डॉग स्क्वॉड और एफएसएल टीम को भी जांच में लगाया गया. पढे़ं : प्रेम-प्रसंग का राज खुलने के डर से की जुड़वां बेटों की हत्या ! मां और प्रेमी गिरफ्तार शुरुआत में पुलिस के सामने यह सवाल था कि दो बच्चों की हत्या कहां और कैसे की गई? क्या वारदात घर के भीतर हुई या हत्यारे बच्चों को कहीं दूसरी जगह ले गए थे? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए पुलिस ने परिवार के सदस्यों के व्यवहार, घटनास्थल की स्थिति और आसपास मिले सुरागों का बारीकी से निरीक्षण किया. एसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में बच्चों की मां का व्यवहार भी पुलिस के लिए संदेह का विषय बना. इसके बाद जैसे-जैसे दूसरे साक्ष्य सामने आए, पुलिस ने इस पहलू को भी जांच में शामिल किया. पहली परत- बच्चों के शवों के पास नहीं आई मां : एसपी ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्चों की मां प्रीति बेहोशी का नाटक कर रही थी. वह बच्चों के पास नहीं गई, जबकि उनकी मौसी बच्चों के पास पहुंची थी. परिवार के अन्य सदस्य रो रहे थे और जोर-जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन मां का व्यवहार पुलिस को असामान्य लगा. पुलिस ने इस बात को शुरुआती संदेह के रूप में लिया और आगे की जांच जारी रखी. जब साक्ष्य एक-दूसरे से जुड़ने लगे, तब पुलिस ने मां की गतिविधियों और उसके बयानों पर भी ध्यान केंद्रित किया. दूसरी परत- घर की खाली टंकी ने बढ़ाया शक : घर की तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी पानी की टंकी खाली मिली. एसपी ने बताया कि घर की सफाई भी ऐसी थी, जिसने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर किया कि कहीं वारदात के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई. पुलिस ने घर के भीतर बारीकी से तलाशी ली. जिन स्थानों और वस्तुओं की धुलाई किए जाने की आशंका थी, वहां से नमूने लिए गए. बाद में इन नमूनों की जांच में खून की पुष्टि हुई. इससे पुलिस का संदेह और गहरा गया कि वारदात को घर के भीतर अंजाम दिया गया और उसके बाद खून के निशान मिटाने का प्रयास किया गया हो सकता है. यहीं से जांच का फोकस घर के भीतर मौजूद साक्ष्यों पर अधिक केंद्रित हो गया. तीसरी परत- मोबाइल चैट ने प्रेम संबंधों की कड़ी जोड़ी : पुलिस को जांच के दौरान प्रीति के मोबाइल फोन से डिजिटल साक्ष्य मिले. एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि मोबाइल में राजेश के साथ बातचीत और प्राइवेट चैट सामने आईं. वारदात की सुबह राजेश को फोन किए जाने की जानकारी भी मिली. इन साक्ष्यों से दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई. इसके बाद जांचकर्ताओं ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि इन संबंधों का बच्चों की हत्या से क्या संबंध था. एसपी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि प्रीति और राजेश के संबंध काफी समय से चल रहे थे. दोनों बच्चों को यह रिश्ता पसंद नहीं था और वे इसका विरोध करते थे. आरोप है कि दोनों बच्चों को अपने संबंधों के रास्ते की बाधा मानने लगे थे और इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई.