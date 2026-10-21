Deeg Children Murde Case : खाली टंकी, मां का अजीब व्यवहार, मोबाइल चैट और कुएं में खून से सनी शर्ट…ऐसे खुला जुड़वां भाइयों की हत्या का राज
दो जुड़वां भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने इसी तरह एक-एक सुराग जोड़कर वारदात का खुलासा किया.
Published : October 21, 2026 at 10:53 PM IST
भरतपुर/डीग: घर की बड़ी पानी की टंकी खाली थी. घर की सफाई देखकर पुलिस को शक हुआ, बच्चों की मौत के बाद मां का व्यवहार भी जांच के दायरे में आया और मोबाइल में प्रेम संबंधों से जुड़ी चैट ने संदेह की एक और कड़ी जोड़ दी. इसके बाद कुएं में मिली चादर और खून से सनी शर्ट ने जांच को निर्णायक मोड़ दिया.
डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बडेसरा गांव में दो जुड़वां भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने इसी तरह एक-एक सुराग जोड़कर वारदात का खुलासा किया. पुलिस जांच में सामने आया कि बच्चों की मां प्रीति और उसके प्रेमी राजेश के बीच प्रेम संबंध थे. पुलिस का आरोप है कि दोनों बच्चे इस संबंध में बाधा बन रहे थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई.
दोनों बच्चों के गले पर कुल्हाड़ी से वार किए गए. एक बच्चे का गला दबाने की बात भी पूछताछ में सामने आई. करीब छह से सात घंटे तक चली सघन जांच में पुलिस ने घटनास्थल, घर, मोबाइल फोन और अन्य संदिग्ध स्थानों से मिले साक्ष्यों को जोड़कर मामले की कड़ियां खोलीं.
मां के व्यवहार से शुरू हुआ संदेह : एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की. एक ओर पुलिस को भीड़ नियंत्रित करनी थी और शवों को सुरक्षित रखना था, वहीं दूसरी ओर घटनास्थल से ऐसे साक्ष्य जुटाने थे, जिनसे वारदात की वास्तविक परिस्थितियों का पता चल सके. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने आसपास के खेतों में तलाशी ली. डॉग स्क्वॉड और एफएसएल टीम को भी जांच में लगाया गया.
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शुरुआत में पुलिस के सामने यह सवाल था कि दो बच्चों की हत्या कहां और कैसे की गई? क्या वारदात घर के भीतर हुई या हत्यारे बच्चों को कहीं दूसरी जगह ले गए थे? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए पुलिस ने परिवार के सदस्यों के व्यवहार, घटनास्थल की स्थिति और आसपास मिले सुरागों का बारीकी से निरीक्षण किया. एसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में बच्चों की मां का व्यवहार भी पुलिस के लिए संदेह का विषय बना. इसके बाद जैसे-जैसे दूसरे साक्ष्य सामने आए, पुलिस ने इस पहलू को भी जांच में शामिल किया.
पहली परत- बच्चों के शवों के पास नहीं आई मां : एसपी ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्चों की मां प्रीति बेहोशी का नाटक कर रही थी. वह बच्चों के पास नहीं गई, जबकि उनकी मौसी बच्चों के पास पहुंची थी. परिवार के अन्य सदस्य रो रहे थे और जोर-जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन मां का व्यवहार पुलिस को असामान्य लगा. पुलिस ने इस बात को शुरुआती संदेह के रूप में लिया और आगे की जांच जारी रखी. जब साक्ष्य एक-दूसरे से जुड़ने लगे, तब पुलिस ने मां की गतिविधियों और उसके बयानों पर भी ध्यान केंद्रित किया.
दूसरी परत- घर की खाली टंकी ने बढ़ाया शक : घर की तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी पानी की टंकी खाली मिली. एसपी ने बताया कि घर की सफाई भी ऐसी थी, जिसने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर किया कि कहीं वारदात के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई. पुलिस ने घर के भीतर बारीकी से तलाशी ली. जिन स्थानों और वस्तुओं की धुलाई किए जाने की आशंका थी, वहां से नमूने लिए गए. बाद में इन नमूनों की जांच में खून की पुष्टि हुई. इससे पुलिस का संदेह और गहरा गया कि वारदात को घर के भीतर अंजाम दिया गया और उसके बाद खून के निशान मिटाने का प्रयास किया गया हो सकता है. यहीं से जांच का फोकस घर के भीतर मौजूद साक्ष्यों पर अधिक केंद्रित हो गया.
तीसरी परत- मोबाइल चैट ने प्रेम संबंधों की कड़ी जोड़ी : पुलिस को जांच के दौरान प्रीति के मोबाइल फोन से डिजिटल साक्ष्य मिले. एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि मोबाइल में राजेश के साथ बातचीत और प्राइवेट चैट सामने आईं. वारदात की सुबह राजेश को फोन किए जाने की जानकारी भी मिली. इन साक्ष्यों से दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई. इसके बाद जांचकर्ताओं ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि इन संबंधों का बच्चों की हत्या से क्या संबंध था.
एसपी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि प्रीति और राजेश के संबंध काफी समय से चल रहे थे. दोनों बच्चों को यह रिश्ता पसंद नहीं था और वे इसका विरोध करते थे. आरोप है कि दोनों बच्चों को अपने संबंधों के रास्ते की बाधा मानने लगे थे और इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई.
चौथी परत- कुएं में मिली चादर और खून से सनी शर्ट : जांच के दौरान पुलिस और एफएसएल टीम को एक कुएं में चादर और खून से सनी शर्ट समेत कुछ सामग्री मिली. पुलिस ने बरामद सामग्री की वीडियोग्राफी कराई और वैज्ञानिक जांच के लिए नमूने एकत्र किए. एसपी ने बताया कि एफएसएल जांच में इन नमूनों में मानव रक्त की पुष्टि हुई. इसके साथ ही घर में धुलाई से संबंधित कुछ स्थानों और वस्तुओं से लिए गए नमूनों में भी खून की पुष्टि हुई. कुएं से मिले साक्ष्य और घर में मिले रक्त के निशानों को पुलिस ने अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखा. इन साक्ष्यों ने वारदात की जगह और घटना के बाद की गतिविधियों को समझने में अहम भूमिका निभाई.
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पांचवीं परत- गांव के बाहर मिले खून की भी कराई जांच : एसपी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल के आसपास ही नहीं, बल्कि गांव के बाहर भी तलाशी अभियान चलाया. इसी दौरान एक स्थान पर खून के निशान मिले. शुरुआती तौर पर पुलिस ने यह संभावना भी जांची कि कहीं बच्चों की हत्या वहां तो नहीं की गई थी. हालांकि, एफएसएल की जांच में वहां मिला रक्त मानव का नहीं, बल्कि किसी जानवर का निकला. इससे पुलिस ने उस सुराग को अलग रखते हुए घर और कुएं से मिले साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया. जांच के दौरान पुलिस की कई टीमें अलग-अलग बिंदुओं पर काम कर रही थीं. हर सुराग की जांच की गई और किसी भी संभावना को बिना परीक्षण के अंतिम निष्कर्ष नहीं माना गया.
छठी परत- बड़े बेटे के बयान भी बने जांच का हिस्सा : एसपी ने बताया कि परिवार के 16 वर्षीय बड़े बेटे से पूछताछ के दौरान उसके बयानों में कुछ अंतर नजर आया. पुलिस ने इस पहलू को भी जांच में शामिल किया. हालांकि, पुलिस की पड़ताल केवल पूछताछ तक सीमित नहीं रही, बल्कि घर की तलाशी, मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्य और एफएसएल रिपोर्ट को भी साथ रखकर घटनाक्रम को समझा गया. अलग-अलग परिस्थितियों से मिले सुरागों का आपस में मिलान किया गया. इसी प्रक्रिया में जांच आगे बढ़ी और आरोपियों की भूमिका सामने आई.
सातवीं परत- कुल्हाड़ी से वार, एक बच्चे का गला भी दबाया : एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी घर में ही रखी हुई थी. दोनों बच्चों के गले पर कुल्हाड़ी से वार किए गए थे. उन्होंने बताया कि एक बच्चे के जीवित होने की आशंका के चलते उसका गला और मुंह दबाने की बात भी सामने आई. उस बच्चे के गले पर दबाव के निशान मिले हैं. पुलिस ने कुल्हाड़ी को वारदात में इस्तेमाल किया गया प्रमुख हथियार बताया है.
जांच में जुड़ती गईं कड़ियां : एसपी ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया. एक टीम ने भीड़ को नियंत्रित किया और शवों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की. दूसरी टीम ने घर और आसपास के क्षेत्र की तलाशी ली. एफएसएल टीम ने नमूने जुटाए, जबकि डॉग स्क्वॉड और अन्य पुलिसकर्मियों ने आसपास के स्थानों पर सुराग तलाशे. शुरुआत में कुछ परिस्थितियां केवल संदेह पैदा कर रही थीं, लेकिन खाली पानी की टंकी, घर की सफाई, मोबाइल फोन में मिले डिजिटल साक्ष्य, कुएं में मिली खून से सनी सामग्री और जांच में सामने आए अन्य तथ्यों को जोड़ने पर पुलिस की जांच एक दिशा में आगे बढ़ी. एसपी ने बताया कि करीब छह से सात घंटे तक लगातार की गई पड़ताल और सघन तलाशी के बाद पुलिस आरोपियों की भूमिका तक पहुंची.
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राजेश की पत्नी की मौत का मामला भी चर्चा में : एसपी ने बताया कि आरोपी प्रेमी राजेश की पत्नी की करीब आठ से दस दिन पहले मौत हुई थी. ग्रामीणों के बीच यह चर्चा है कि उसकी पत्नी की आत्महत्या के पीछे राजेश और प्रीति के संबंध वजह थे. वहीं, प्रीति के पति की मौत भी करीब आठ से दस साल पहले हुई थी. उसके बाद से वह अपने पीहर में रह रही थी. राजेश का घर भी उसी गांव में प्रीति के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बताया गया है.
इन सुरागों ने खोला हत्या का राज :
- खाली पानी की टंकी: घर में धुलाई और सफाई को लेकर पुलिस को संदेह हुआ.
- मां का व्यवहार: घटनास्थल पर उसकी गतिविधियों को जांच का हिस्सा बनाया गया.
- मोबाइल चैट: प्रीति और राजेश के बीच बातचीत और निजी चैट सामने आई.
- सुबह की कॉल: वारदात की सुबह राजेश को फोन किए जाने की जानकारी मिली.
- कुएं में मिले साक्ष्य: चादर और खून से सनी शर्ट समेत सामग्री बरामद हुई.
- एफएसएल रिपोर्ट: कुएं से मिले नमूनों और घर में धुलाई से संबंधित कुछ नमूनों में मानव रक्त की पुष्टि हुई.
- पूछताछ और अन्य परिस्थितियां: बयानों तथा भौतिक साक्ष्यों का मिलान कर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई.