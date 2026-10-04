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मुख्य सचिव ने भरतपुर साइबर थाने का किया निरीक्षण, बोले- ठगी की रकम अगले खाते में जाने से पहले ही होगी फ्रीज

मुख्य सचिव ने साइबर थाने का किया निरीक्षण ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: साइबर ठगी की रकम के एक खाते से दूसरे खाते में जाने से पहले ही उस तक पहुंचने के लिए सरकार 'साइबर चेन' को तेज कर रही है, जिसके तहत 1930 पर शिकायत से लेकर बैंक खाते फ्रीज कराने, निगरानी और 'ऑपरेशन न्यू हंटर' के जरिए हॉटस्पॉट पर शिकंजा कसा जा रहा है. इसी व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भरतपुर साइबर थाने पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में आईजी डॉ. प्रीति चंद्रा और जिला कलक्टर कमर चौधरी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर व स्वागत के बाद उन्होंने थाना प्रभारी पुरुषोत्तम से परिवाद से लेकर सुनवाई, जांच और कार्रवाई तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली.