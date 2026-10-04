मुख्य सचिव ने भरतपुर साइबर थाने का किया निरीक्षण, बोले- ठगी की रकम अगले खाते में जाने से पहले ही होगी फ्रीज
मुख्य सचिव ने कहा- तकनीक के साथ बदलते साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस की तकनीकी क्षमता बढ़ानी होगी.
Published : October 4, 2026 at 7:56 PM IST
भरतपुर: साइबर ठगी की रकम के एक खाते से दूसरे खाते में जाने से पहले ही उस तक पहुंचने के लिए सरकार 'साइबर चेन' को तेज कर रही है, जिसके तहत 1930 पर शिकायत से लेकर बैंक खाते फ्रीज कराने, निगरानी और 'ऑपरेशन न्यू हंटर' के जरिए हॉटस्पॉट पर शिकंजा कसा जा रहा है. इसी व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भरतपुर साइबर थाने पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में आईजी डॉ. प्रीति चंद्रा और जिला कलक्टर कमर चौधरी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर व स्वागत के बाद उन्होंने थाना प्रभारी पुरुषोत्तम से परिवाद से लेकर सुनवाई, जांच और कार्रवाई तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली.
मुख्य सचिव ने परखी फास्ट इन्वेस्टिगेशन की तैयारी: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने साइबर थाने में समझा कि 1930 पर शिकायत आने के बाद वह फील्ड स्तर तक कैसे पहुंचती है और पुलिस किस गति से कार्रवाई करती है, उन्होंने परिवाद, सुनवाई, अनुसंधान और आगे की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने कहा कि 1930 लॉन्च होने के बाद पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि थाने स्तर पर अनुसंधान को तेज किया जा सके और फास्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विचार किया जा रहा है, यानी अब फोकस शिकायत के बाद पुलिस की फील्ड में उतरने की गति पर है.
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साइबर फ्रॉड में नए खाते होंगे निशाने पर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि साइबर फ्रॉड में सबसे बड़ी चुनौती ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकना है, इसके लिए पुलिस और बैंकों के बीच समन्वय मजबूत किया जा रहा है और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी व बैंक अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं. उन्होंने बताया कि लक्ष्य साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले नए खातों की जल्द पहचान कर समय रहते फ्रीज करना है, भरतपुर में जिला कलेक्टर हर महीने इसकी समीक्षा कर रहे हैं, ताकि बैंकिंग सिस्टम के साथ समन्वय बना रहे और संदिग्ध खातों पर समय पर कार्रवाई हो सके.
'ऑपरेशन न्यू हंटर' में हॉटस्पॉट खातों पर वार: मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ 'ऑपरेशन न्यू हंटर' चला रही है, जिसके तहत हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाले नए बैंक खातों की पहचान कर उन्हें बंद या फ्रीज कराने पर जोर दिया जा रहा है. साइबर ठगी में अपराधी रकम को कई खातों के जरिए आगे बढ़ाते हैं. इसलिए सरकार का प्रयास ऐसे सभी खातों की पहचान कर समय पर कार्रवाई करना है जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध के लिए किया जा रहा है.
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1930 सेंटर का मुख्य सचिव ने किया दौरा: मुख्य सचिव ने बताया कि वह स्वयं दो-तीन बार 1930 कॉल सेंटर का दौरा कर चुके हैं ताकि शिकायतों को फील्ड लेवल की पुलिस कार्रवाई से और प्रभावी तरीके से जोड़ा जा सके. मुख्यमंत्री के फास्टेस्ट पॉसिबल एक्शन और जीरो टॉलरेंस के निर्देशों के तहत राजस्थान पुलिस ने 1930 कॉल सेंटर और आर4सी को ऑपरेशनलाइज किया है.
थानों में मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर: मुख्य सचिव ने कहा कि तकनीक के साथ बदलते साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस की तकनीकी क्षमता बढ़ानी होगी, इसलिए साइबर कमांडोज को अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा और फास्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए साइबर थानों में डेडिकेटेड इंटरनेट लाइन जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर विचार किया जा रहा है. राजस्थान पुलिस ने ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर, आर4सी सेंटर और ऑनलाइन व्यवस्थाओं जैसे कई नवाचार किए हैं और सरकार साइबर अपराध के प्रति संवेदनशील है ताकि पीड़ित को जल्द राहत मिले और अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई हो.
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