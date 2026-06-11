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प्रेम प्रसंग के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गांव में तनाव...

युवक की कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या. एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य...

Bharatpur Crime
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस की टीम (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 3:10 PM IST

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भरतपुर: जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के सिंघाड़ा गांव में गुरुवार को एक युवक की कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है. युवक को गंभीर हालत में परिजन रुदावल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सौरभ जाटव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि गुरुवार अल सुबह गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की. गंभीर रूप से घायल सौरभ को परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी. मृतक के चाचा हरभान सिंह ने रुदावल थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव के ही हीराराम, भरतराम, नाहर सिंह सहित अन्य लोगों ने सौरभ के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि सौरभ सुबह दौड़ लगाने के लिए निकला था, तभी उसे घेरकर हमला किया गया.

पढ़ें : जैसलमेर हत्याकांड: अस्पताल में धरना जारी, परिजन बोले- युवक के हत्यारों की गिरफ्तारी तक नहीं उठेंगे

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि मामला एक नाबालिग बालिका से जुड़े प्रेम प्रसंग से संबंधित हो सकता है. बालिका चिकसाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी बताई जा रही है. स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि युवक उससे मिलने गया था. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही रुदावल और बयाना से भारी पुलिस जाप्ता सिंघाड़ा गांव पहुंचा. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं, घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए भरतपुर से एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) और एमओबी (मोबाइल फॉरेंसिक टीम) को भी मौके पर भेजा गया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. रूपवास सीओ नीरज भारद्वाज ने बताया कि कंट्रोल रूम से घटना की सूचना मिली थी. युवक की उपचार के दौरान मौत हुई है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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