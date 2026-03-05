ETV Bharat / state

होली पर लूट की साजिश नाकाम, 3 बदमाश हथियार सहित गिरफ्तार

भरतपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई. तीन बदमाशों को घेराबंदी कर दबोचा. जानिए पूरा मामला...

Bharatpur Police
भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 5:48 PM IST

भरतपुर: होली के त्योहार पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की साजिश को खेड़ली मोड़ थाना पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गुफा वाले हनुमानजी मंदिर के पास बीहड़ में बैठकर लूट की साजिश रच रहे तीन बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल, दो कट्टे, पांच जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है.

पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि थाना खेड़ली मोड़ पुलिस ने 4 मार्च को गश्त के दौरान सूचना मिलने पर गुफा वाले हनुमान जी मंदिर के सामने बीहड़ क्षेत्र में दबिश दी. यहां तीन संदिग्ध युवक बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे और होली के मौके पर लूट की साजिश रच रहे थे. पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे होली के बाद परिवार सहित आने-जाने वाले संपन्न लोगों को निशाना बनाकर हथियारों के बल पर लूट की वारदात करना चाहते थे. विरोध करने पर गोली मारने तक की योजना थी. बदमाशों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि यदि 5 से 7 लाख रुपये की लूट हो जाती तो कई महीनों का खर्च निकल जाता.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान लोकेन्द्र पुत्र पीतम सिंह (34) निवासी खेड़ी देवीसिंह, थाना नदबई, सचिन उर्फ सच्चू पुत्र निरंजन (20) निवासी बेलारा, थाना नदबई और हेमराज उर्फ हेमू पुत्र संजर सिंह (20) निवासी खेड़ी देवीसिंह, थाना नदबई के रूप में हुई है.

तलाशी में लोकेन्द्र के पास से 315 बोर की पिस्टल, हेमराज के पास से 12 बोर का कट्टा व कारतूस, जबकि सचिन के पास से 315 बोर का कट्टा मिला. इनके पास खड़ी मोटरसाइकिल भी चोरी की निकली. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही उनसे यह भी पूछताछ की जा रही है कि अवैध हथियार कहां से लाए गए और गिरोह में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.

