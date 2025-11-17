ETV Bharat / state

जॉब दिलाने के नाम पर करते थे ठगी, पुलिस ने 10 साइबर ठगों को दबोचा

डीग जिले में साइबर ठगों पर कार्रवाई ( ETV Bharat Deeg )

डीग: जिले में साइबर अपराध पर शिकंजा कसते हुए जुरहरा और गोपालगढ़ थाना पुलिस ने एक ही दिन की दो बड़ी कार्रवाइयों में कुल 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी सोशल मीडिया पर महिलाओं के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर घर बैठे जॉब दिलाने, पेन-पेंसिल पैकिंग, कपड़े-मोबाइल सस्ते दामों में दिलाने जैसे लालच देकर लोगों से एडवांस रकम ठगते थे. पुलिस ने आरोपियों से 10 एंड्रॉयड मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं. जुरहरा : नहर पटरी से 4 ठग गिरफ्तार : डीग एसपी ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि थाना जुरहरा पुलिस को सूचना मिली कि कस्बे के बाहर पनीर फैक्ट्री के पास जंगल की तरफ नहर पटरी पर कुछ युवक मोबाइल के जरिए ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो चारों युवक मोबाइल स्क्रीनों में व्यस्त दिखाई पड़े. पुलिस को देखकर भागने पर चारों को मौके से पकड़ लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में मंजीत सिंह, आरिफ, फेज मोहम्मद और आमिर शामिल हैं. जॉब के नाम पर ठगी : ये लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर महिलाओं के नाम से प्रोफाइल बनाकर घर से पेन-पेंसिल पैकिंग जॉब, डेटा एंट्री, और ऑनलाइन कमाई के नाम पर लोगों को फंसाते थे. आरोपी पहले नौकरी का झांसा देते, फिर रजिस्ट्रेशन व सामान भेजने की फीस के नाम पर पैसे लेकर लोगों को ब्लॉक कर देते थे.