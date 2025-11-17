जॉब दिलाने के नाम पर करते थे ठगी, पुलिस ने 10 साइबर ठगों को दबोचा
जुरहरा-गोपालगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई. जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों को पकड़ा. ये बड़ी बात आई सामने...
Published : November 17, 2025 at 8:32 PM IST
डीग: जिले में साइबर अपराध पर शिकंजा कसते हुए जुरहरा और गोपालगढ़ थाना पुलिस ने एक ही दिन की दो बड़ी कार्रवाइयों में कुल 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी सोशल मीडिया पर महिलाओं के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर घर बैठे जॉब दिलाने, पेन-पेंसिल पैकिंग, कपड़े-मोबाइल सस्ते दामों में दिलाने जैसे लालच देकर लोगों से एडवांस रकम ठगते थे. पुलिस ने आरोपियों से 10 एंड्रॉयड मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं.
जुरहरा : नहर पटरी से 4 ठग गिरफ्तार : डीग एसपी ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि थाना जुरहरा पुलिस को सूचना मिली कि कस्बे के बाहर पनीर फैक्ट्री के पास जंगल की तरफ नहर पटरी पर कुछ युवक मोबाइल के जरिए ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो चारों युवक मोबाइल स्क्रीनों में व्यस्त दिखाई पड़े. पुलिस को देखकर भागने पर चारों को मौके से पकड़ लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में मंजीत सिंह, आरिफ, फेज मोहम्मद और आमिर शामिल हैं.
जॉब के नाम पर ठगी : ये लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर महिलाओं के नाम से प्रोफाइल बनाकर घर से पेन-पेंसिल पैकिंग जॉब, डेटा एंट्री, और ऑनलाइन कमाई के नाम पर लोगों को फंसाते थे. आरोपी पहले नौकरी का झांसा देते, फिर रजिस्ट्रेशन व सामान भेजने की फीस के नाम पर पैसे लेकर लोगों को ब्लॉक कर देते थे.
पुलिस ने आरोपियों से 4 मोबाइल फोन और 6 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आसपास के गांवों की महिलाओं को निशाना बनाते थे, क्योंकि उन्हें घर बैठे काम की तलाश रहती है.
गोपालगढ़ : 6 गिरफ्तार : गोपालगढ़ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पीपलखेड़ा के जंगल में सात युवक बैठकर ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो झाड़ियों में मोबाइल चलाते युवक मिले. टीम को देखकर वे भागने लगे, लेकिन छह को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जबकि एक फरार हो गया. गिरफ्तार आरोपियों में सकील, राजेश, हासिम, अंकित, अरबाज और वसीम अकरम शामिल हैं.
ये सभी फेसबुक और WhatsApp पर लड़कियों के नाम से प्रोफाइल बनाकर कपड़े, मोबाइल फोन, खिलौने और घरेलू सामान सस्ते दामों में दिलाने का झांसा देते थे. कुछ आरोपी अमृता शॉप कलेक्शन, अंकिता अग्रवाल, किड्स कार कंपनी, जियो डिलीवरी जैसे नामों से फर्जी बिजनेस पेज बनाकर ग्राहकों को एडवांस ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए तैयार करते थे. पेमेंट मिलते ही ग्राहक को ब्लॉक कर दिया जाता था.
डीग पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली किसी भी जॉब ऑफर, ऑनलाइन कमाई और सस्ते सामान की डील पर भरोसा न करें. किसी भी पेमेंट या रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर संदेह होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करें.