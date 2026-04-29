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बड़ा खुलासा : जेल में बैठकर रची साजिश और बाहर हुई हत्या, 1000 CCTV, 750 संदिग्ध...तब पकड़ में आया षड्यंत्रकारी आरोपी

एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि घटना के तुरंत बाद रेंज स्तर पर अलग-अलग टीमें गठित कीं. करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 750 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान कर उनके सीडीआर खंगाले गए, 350 से अधिक आईडी और तकनीकी इनपुट का विश्लेषण किया गया. साइबर सेल, डीएसटी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने धीरे-धीरे इस जाल को सुलझाया.

भरतपुर: जिले के नदबई के चर्चित ज्वेलर व्यापारी योगेन्द्र चौपड़ा हत्याकांड ने अब एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. यह सिर्फ लूट और हत्या की वारदात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संगठित अपराध निकला, जिसकी स्क्रिप्ट जेल के अंदर बैठकर लिखी गई और बाहर उसे बारीकी से अंजाम दिया गया. इस केस की परतें खोलने में पुलिस ने 1000 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले और 750 संदिग्धों से पूछताछ की. तब जाकर इस घटना का षडयंत्रकारी आरोपी पकड़ में आया.

जेल में साजिश : एसपी ने बताया कि जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ, जब पुलिस को पता चला कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड पहले से ही सेवर जेल में बंद है. जेल में रहते हुए उसने बाहर के नेटवर्क को सक्रिय किया और पूरी साजिश को अंजाम दिलाया. इसी कड़ी में पुलिस ने नितिन (22) निवासी नेवाड़ा थाना हलेना को गिरफ्तार किया, जो इस वारदात में अहम कड़ी था. एसपी ने बताया कि नितिन ने ही रेकी कर बदमाशों को सटीक इनपुट दिए थे, जिससे वारदात को अंजाम देना आसान हो गया.

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात से पहले आरोपी ने इलाके की कई बार रेकी की. कब दुकान बंद होती है, कौन-सा रास्ता लिया जाता है, किस समय भीड़ कम रहती है. हर छोटी-बड़ी जानकारी इकट्ठा की गई. इसके बाद सही समय चुनकर बदमाशों ने हमला किया. एसपी ने बताया कि घटना का दूसरा मुख्य षड्यंत्रकारी सेवर जेल में बंद है, जिसे जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जांच के बाद पूरा खुलासा किया जाएगा.

यह थी घटना : 25 मार्च 2026 की शाम नदबई कस्बे में ज्वेलर व्यापारी योगेन्द्र चौपड़ा रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे. उनके पास दो बैग थे, जिनमें सोने-चांदी के जेवरात और नकदी रखी हुई थी. जैसे ही वह पंजाबी कॉलोनी के पास पहुंचे, पहले से पीछा कर रहे बदमाशों ने उन्हें रोक लिया, मारपीट की और लूटपाट करने लगे. विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद बदमाश जेवरात और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए. सूचना पर परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.