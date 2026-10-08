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पॉलिसी दोगुनी करने का झांसा देकर 9.50 लाख की ठगी, 8 साल बाद इनामी आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना बयाना ( ETV Bharat File Photo )

भरतपुर: पांच साल में निवेश की रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की पॉलिसियां कराने और बाद में कार्यालय बंद कर फरार हुई कंपनी के मामले में बयाना पुलिस को करीब आठ साल बाद बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 5 हजार रुपए के इनामी स्थायी वारंटी ओमप्रकाश गुर्जर को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ चार मामले दर्ज बताए गए हैं.

2014 में गणेशी मार्केट में खोला था कार्यालय : बयाना थाना एसएचओ रामविलास गुर्जर ने बताया कि वर्ष 2014 में भारतीय सनशाइन डवलपर्स बिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बयाना के गणेशी मार्केट में अपना कार्यालय खोला था. कंपनी की ओर से लोगों को निवेश पर बेहतर मुनाफा देने और निर्धारित अवधि में रकम बढ़ाकर लौटाने का भरोसा दिलाया गया.