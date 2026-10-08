पॉलिसी दोगुनी करने का झांसा देकर 9.50 लाख की ठगी, 8 साल बाद इनामी आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इनामी स्थायी वारंटी ओमप्रकाश गुर्जर को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है.
Published : October 8, 2026 at 5:41 PM IST
भरतपुर: पांच साल में निवेश की रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की पॉलिसियां कराने और बाद में कार्यालय बंद कर फरार हुई कंपनी के मामले में बयाना पुलिस को करीब आठ साल बाद बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 5 हजार रुपए के इनामी स्थायी वारंटी ओमप्रकाश गुर्जर को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ चार मामले दर्ज बताए गए हैं.
2014 में गणेशी मार्केट में खोला था कार्यालय : बयाना थाना एसएचओ रामविलास गुर्जर ने बताया कि वर्ष 2014 में भारतीय सनशाइन डवलपर्स बिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बयाना के गणेशी मार्केट में अपना कार्यालय खोला था. कंपनी की ओर से लोगों को निवेश पर बेहतर मुनाफा देने और निर्धारित अवधि में रकम बढ़ाकर लौटाने का भरोसा दिलाया गया.
इसी दौरान कंपनी ने निवेशकों को करीब पांच साल में पॉलिसी की रकम दोगुनी होने का झांसा देकर निवेश के लिए आकर्षित किया. कंपनी के इस दावे पर भरोसा कर बयाना क्षेत्र के कई लोगों ने इसमें रकम लगाई. शेरगढ़ निवासी रामलाल गुर्जर ने भी कंपनी की अलग-अलग पॉलिसियों में करीब 9.50 लाख रुपए निवेश किए थे.
पढ़ें : डीग पुलिस की 'साइबर चौपाल': ग्रामीणों को दिए साइबर सुरक्षा के टिप्स, SP बोले-फर्जी खाता, सिम बेचा तो होगी जेल
अचानक बंद मिले बयाना और जयपुर के कार्यालय : निवेश के बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन बाद में कंपनी का बयाना स्थित कार्यालय बंद मिला. जब निवेशकों ने कंपनी से संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्हें कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली. जयपुर स्थित कंपनी का कार्यालय भी बंद मिला. इसके बाद निवेशकों को आशंका हुई कि कंपनी उनकी रकम लेकर फरार हो गई है. मामले में शेरगढ़ निवासी रामलाल गुर्जर ने 13 मार्च 2018 को बयाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.
पुलिस जांच के दौरान कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ओमप्रकाश गुर्जर समेत चार लोगों के नाम सामने आए. मामले में आरोपी ओमप्रकाश पुलिस की पकड़ से लगातार दूर रहा. उसके खिलाफ न्यायालय से स्थायी वारंट जारी हुआ और लंबे समय तक फरार रहने के कारण पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार प्रयास करती रही, लेकिन वह ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा.
पढ़ें : ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपी बिहार से गिरफ्तार, पेट्रोल पंप के QR कोड पर करवाए थे पैसे ट्रांसफर
डीएसटी की मदद से भीलवाड़ा में दबोचा : बयाना पुलिस ने फरार इनामी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जिला विशेष टीम (डीएसटी) की मदद ली. पुलिस टीम को आरोपी के भीलवाड़ा में होने की जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने वहां दबिश देकर ओमप्रकाश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी को बुधवार देर शाम भीलवाड़ा से बयाना लेकर पहुंची. अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा.
पुलिस गिरफ्तारी के बाद मामले में आरोपी की भूमिका, कंपनी के संचालन और निवेशकों से जुटाई गई रकम से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच करेगी. गिरफ्तार ओमप्रकाश गुर्जर के खिलाफ चार मामले दर्ज हैं. वह इस प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहा था और स्थायी वारंट भी जारी था. पुलिस की इस कार्रवाई को आठ साल से लंबित मामले में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है.