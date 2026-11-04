स्टोन क्रेशर चलाना है तो हर महीने 50 हजार दो...संचालक और मुनीम से मारपीट, कट्टे की नोक पर 1 लाख लूटने का आरोप
भरतपुर के वैर क्षेत्र में कथित अवैध वसूली और मारपीट का मामला. लाठी-डंडों से किया हमला. जानिए पूरा घटनाक्रम...
Published : November 4, 2026 at 7:11 PM IST
भरतपुर: जिले के वैर क्षेत्र में स्टोन क्रेशर संचालन के नाम पर कथित अवैध वसूली और मारपीट का मामला सामने आया है. यहां मोहन स्टोन क्रेशर गोटरा पर कुछ लोगों ने क्रेशर संचालक और उसके मुनीम के साथ मारपीट कर दी. आरोप है कि आरोपियों ने क्रेशर चलाने के बदले हर महीने 50 हजार रुपए देने का दबाव बनाया. विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दोनों को घायल कर दिया. इतना ही नहीं, कट्टे की नोक पर हिसाब-किताब के एक लाख रुपए छीनकर ले जाने का भी आरोप है. घटना क्रेशर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
वैर थाना में दर्ज रिपोर्ट में घटना 2 नवंबर की रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. क्रेशर संचालक विपिन कुमार (44) निवासी आर्य समाज रोड, कस्बा बयाना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने मुनीम तब्बत सिंह (56) निवासी चकनावली के साथ मोहन स्टोन क्रेशर पर हिसाब-किताब कर रहे थे. इसी दौरान बबली पुत्र सिया सिंह अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा. आरोप है कि आरोपियों ने क्रेशर संचालन के बदले हर महीने 50 हजार रुपए देने की मांग की और धमकी दी कि क्रेशर चलाना है तो वसूली देनी पड़ेगी.
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एसएचओ जगदीश चंद्र ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. दोनों घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. उधर सीसीटीवी फुटेज में मारपीट की घटना सामने आने के बाद मामला चर्चा में है.
रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि उसने और उसके मुनीम ने इस मांग का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि लाठी-डंडों से हमला कर दोनों को घायल कर दिया गया. इसके बाद आरोपियों ने हिसाब-किताब के लिए रखे एक लाख रुपए छीन लिए और धमकी देते हुए मौके से चले गए. परिवादी ने अपनी शिकायत में छीनी गई रकम बरामद कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
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पूर्व में अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड भी हो चुका है : वैर क्षेत्र में क्रेशर कारोबार से जुड़ी हिंसा का मामला पहले भी गंभीर रूप ले चुका है. कुछ समय पहले वैर इलाके के भौंडागांव में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की रात के अंधेरे में लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. अब स्टोन क्रेशर पर कथित अवैध वसूली को लेकर मारपीट और लूट के आरोप सामने आने से क्षेत्र में क्रेशर कारोबार से जुड़े विवाद और सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है.