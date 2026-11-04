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स्टोन क्रेशर चलाना है तो हर महीने 50 हजार दो...संचालक और मुनीम से मारपीट, कट्टे की नोक पर 1 लाख लूटने का आरोप

पुलिस थाना वैर... ( ETV Bharat File Photo )

भरतपुर: जिले के वैर क्षेत्र में स्टोन क्रेशर संचालन के नाम पर कथित अवैध वसूली और मारपीट का मामला सामने आया है. यहां मोहन स्टोन क्रेशर गोटरा पर कुछ लोगों ने क्रेशर संचालक और उसके मुनीम के साथ मारपीट कर दी. आरोप है कि आरोपियों ने क्रेशर चलाने के बदले हर महीने 50 हजार रुपए देने का दबाव बनाया. विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दोनों को घायल कर दिया. इतना ही नहीं, कट्टे की नोक पर हिसाब-किताब के एक लाख रुपए छीनकर ले जाने का भी आरोप है. घटना क्रेशर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वैर थाना में दर्ज रिपोर्ट में घटना 2 नवंबर की रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है. क्रेशर संचालक विपिन कुमार (44) निवासी आर्य समाज रोड, कस्बा बयाना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने मुनीम तब्बत सिंह (56) निवासी चकनावली के साथ मोहन स्टोन क्रेशर पर हिसाब-किताब कर रहे थे. इसी दौरान बबली पुत्र सिया सिंह अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा. आरोप है कि आरोपियों ने क्रेशर संचालन के बदले हर महीने 50 हजार रुपए देने की मांग की और धमकी दी कि क्रेशर चलाना है तो वसूली देनी पड़ेगी.