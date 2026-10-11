बड़ी खबर : पूर्व विधायक भड़ाना पर हमला, गंभीर हालत में जयपुर रेफर…क्रेशर विवाद में वारदात
आरोप है कि 70 से 80 लोगों ने क्रेशर परिसर में पहुंचकर पूर्व विधायक और वहां मौजूद अन्य लोगों के साथ मारपीट की.
Published : October 11, 2026 at 10:49 PM IST
भरतपुर: जिले के वैर कस्बे के समीप रविवार देर शाम पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की क्रेशर पर हमले का मामला सामने आया है. आरोप है कि 70 से 80 लोगों ने क्रेशर परिसर में पहुंचकर पूर्व विधायक और वहां मौजूद अन्य लोगों के साथ मारपीट की. घटना में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना और अन्य कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को उपचार के लिए उपजिला अस्पताल वैर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अतर सिंह भड़ाना को गंभीर हालत में जयपुर और गगन शर्मा को भरतपुर रेफर कर दिया गया.
पूर्व विधायक की पत्नी कमलेश भड़ाना ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान उनके पति को गोली लगी है. हालांकि, पुलिस ने गोली लगने की बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. घटना रविवार शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच हुई. उस समय क्रेशर से जुड़ी पहाड़ी पर मशीनों के जरिए खनन कार्य चल रहा था और पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना भी मौके पर मौजूद थे. आरोप है कि इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और हमला कर दिया. घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.
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क्रेशर संचालन को लेकर दो साल से विवाद : वैर थाना सीआई धीरेंद्र सिंह ने बताया कि क्रेशर के संचालन को लेकर ग्रामीणों और क्रेशर संचालक के बीच पिछले करीब दो वर्षों से विवाद चल रहा था. इस विवाद के चलते ग्रामीणों की ओर से क्रेशर के विरोध में धरना भी दिया जा रहा था. रविवार को हुई घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर हालात की जानकारी जुटाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई की.
गंभीर हालत में जयपुर रेफर : उपजिला अस्पताल वैर में प्राथमिक उपचार के बाद पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया. चिकित्सक डॉ. रवि ने बताया कि उनकी स्थिति गंभीर थी, जिसके चलते उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा गया. वहीं, घायल गगन शर्मा को आगे के उपचार के लिए भरतपुर रेफर किया गया.
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घटना को लेकर पुलिस मौके पर हुई गतिविधियों, हमले के आरोपों और घायलों की स्थिति के संबंध में जानकारी जुटा रही है. मौके पर पुलिस जानता तैनात किया गया है. समाचार लिखे जाने तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया था.