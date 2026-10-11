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बड़ी खबर : पूर्व विधायक भड़ाना पर हमला, गंभीर हालत में जयपुर रेफर…क्रेशर विवाद में वारदात

पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हमला ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के वैर कस्बे के समीप रविवार देर शाम पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की क्रेशर पर हमले का मामला सामने आया है. आरोप है कि 70 से 80 लोगों ने क्रेशर परिसर में पहुंचकर पूर्व विधायक और वहां मौजूद अन्य लोगों के साथ मारपीट की. घटना में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना और अन्य कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को उपचार के लिए उपजिला अस्पताल वैर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अतर सिंह भड़ाना को गंभीर हालत में जयपुर और गगन शर्मा को भरतपुर रेफर कर दिया गया.