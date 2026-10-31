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विजय मर्चेंट ट्रॉफी - राजस्थान की अंडर-16 टीम में भरतपुर के वशिष्ठ शर्मा का चयन, निचल शर्मा सुरक्षित खिलाड़ी

बल्लेबाज वशिष्ठ शर्मा ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: बल्लेबाज वशिष्ठ शर्मा का अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में चयन हुआ है. यह टूर्नामेंट 14 नवंबर से लखनऊ में BCCI आयोजित करवा रहा है. वहीं, एक अन्य बल्लेबाज निचल शर्मा को राजस्थान टीम में सुरक्षित खिलाड़ी के रूप में जगह मिली है. दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले के क्रिकेट जगत में खुशी है.