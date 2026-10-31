विजय मर्चेंट ट्रॉफी - राजस्थान की अंडर-16 टीम में भरतपुर के वशिष्ठ शर्मा का चयन, निचल शर्मा सुरक्षित खिलाड़ी
सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया- प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के दम पर वशिष्ठ शर्मा ने 15 सदस्यीय टीम में अपनी जगह पक्की की है.
Published : October 31, 2026 at 4:41 PM IST
भरतपुर: बल्लेबाज वशिष्ठ शर्मा का अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में चयन हुआ है. यह टूर्नामेंट 14 नवंबर से लखनऊ में BCCI आयोजित करवा रहा है. वहीं, एक अन्य बल्लेबाज निचल शर्मा को राजस्थान टीम में सुरक्षित खिलाड़ी के रूप में जगह मिली है. दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले के क्रिकेट जगत में खुशी है.
प्रदर्शन के आधार पर हुआ चयन: जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित अंडर-16 चैलेंजर ट्रॉफी, प्रशिक्षण शिविर और राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की टीम का चयन किया गया है. इन प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के दम पर वशिष्ठ शर्मा ने 15 सदस्यीय टीम में अपनी जगह पक्की की है. वहीं, निचल शर्मा को सुरक्षित खिलाड़ियों की सूची में पहला स्थान मिला है.
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पांच मुकाबले खेलेगी राजस्थान टीम: तिवारी ने बताया कि विजय मर्चेंट ट्रॉफी में राजस्थान की टीम पांच मुकाबले खेलेगी. टीम का पहला मैच 14 नवंबर को गोवा के खिलाफ होगा. इसके बाद राजस्थान की टीम महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की टीमों से भी भिड़ेगी. प्रतियोगिता के सभी मुकाबले लखनऊ में तीन दिवसीय लीग प्रारूप में आयोजित किए जाएंगे. फिलहाल वशिष्ठ शर्मा का चयन शुरुआती दो मुकाबलों के लिए किया गया है. ऐसे में उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बल्लेबाजी प्रतिभा दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा.
क्रिकेट संघ ने बांटी मिठाइयां, दिया आशीर्वाद: दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि पर जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के कार्यालय में मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की गई. संघ पदाधिकारियों और सदस्यों ने वशिष्ठ शर्मा एवं निचल शर्मा को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष अजय कुमार शर्मा, राजकुमार जैन, संयुक्त सचिव अरुण कुमार गुप्ता, भारत तिवारी, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी, सदस्य नाहर सिंह, बीनू सिंह, राहुल लोहिया, त्रिलोकनाथ शर्मा, देवेंद्र सिंह कालू, रूपेन्द्र मोहन, केके शर्मा और रवि शर्मा मौजूद रहे.
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