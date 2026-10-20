भरतपुर: टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ा, भ्रष्टाचार के लगाए आरोप
नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता योगेंद्र मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़ गया. कड़ी मशक्कत के बाद उसे 2 घंटे बाद नीचे उतारा गया.
Published : October 20, 2026 at 4:58 PM IST
भरतपुर: जिला परिषद चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता ने मंगलवार को विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया. रूपबास निवासी 37 वर्षीय योगेंद्र भाजपा जिला कार्यालय के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया. वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस का टिकट मांग रहे योगेंद्र ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट वितरण में भ्रष्टाचार और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए. उसने दावा किया कि 18 साल तक पार्टी के लिए काम करने और करीब 35 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद उसे चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ता को टंकी से सुरक्षित उतार गया.
ट्रैफिक सीओ योगेश ने बताया कि टंकी पर चढ़े व्यक्ति से बात करके उसे समझाया गया और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है. वहीं, इस मामले पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा ने कहा कि जिला परिषद चुनाव के लिए अभी तक किसी भी प्रत्याशी का टिकट फाइनल नहीं किया गया है. ऐसे में योगेंद्र का टंकी पर चढ़ना बेवजह है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का नाराजगी जताने का यह तरीका गलत है. उनकी फोन पर योगेंद्र से बात हुई है, पार्टी उसकी बात सुनेगी. मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और टंकी पर चढ़े योगेंद्र को समझाकर नीचे उतार लिया गया है.
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2008 में एनएसयूआई से शुरू किया राजनीतिक सफर: योगेंद्र ने बताया कि उसने वर्ष 2008 में NSUI बयाना के ब्लॉक सचिव के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी. उस समय धीरज गुर्जर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जबकि जेपी शर्मा जिला स्तर पर और धीरू पाराशर बयाना ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. वर्ष 2011 में वह बयाना का चुनाव प्रभारी बना. उसके अनुसार, इस दौरान उसने विभिन्न समाजों के लोगों को चुनाव में टिकट दिलाने और उन्हें जिताने के लिए काम किया. इसके बाद वर्ष 2017 में वह युवा कांग्रेस का जिला सचिव और 2018 में एनएसयूआई का प्रदेश सचिव बना. योगेंद्र का कहना है कि वर्ष 2008 से लगातार संगठन के लिए काम करते हुए उसने जयपुर और दिल्ली में आयोजित धरनों तथा आंदोलनों में हिस्सा लिया. कई बार संघर्ष के दौरान पुलिस से टकराव की स्थिति भी बनी. उसने दावा किया कि वह कांग्रेस पार्टी के लिए अब तक करीब 35 लाख रुपये खर्च कर चुका है.
पिछली बार भी टिकट नहीं मिलने का लगाया आरोप: योगेंद्र ने बताया कि करीब पांच साल पहले भी उसने जिला परिषद के वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस का टिकट मांगा था, लेकिन उस समय भी उसे टिकट नहीं मिला. उसने तत्कालीन विधायक पर अपने चहेतों को टिकट दिलाने में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. इस बार योगेंद्र वार्ड नंबर 21 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता था. उसका आरोप है कि उसे स्पष्ट रूप से टिकट देने से मना कर दिया गया. उसने दावा किया कि इस वार्ड का टिकट देने के मामले में भी गड़बड़ी हुई है और टिकट वितरण में पैसे का लेनदेन हुआ है.
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प्रभारी के जवाब पर भी उठाए सवाल: योगेंद्र ने कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मुरारी लाल मीणा से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें बताया गया था कि टिकट देने का फैसला स्थानीय नेतृत्व करेगा. इस पर सवाल उठाते हुए उसने कहा कि यदि टिकट का निर्णय स्थानीय नेतृत्व को ही करना है, तो फिर प्रभारी की भूमिका क्या है? उसने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के युवाओं तथा महिलाओं को आगे बढ़ाने के संदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिलना चाहिए. योगेंद्र ने मांग की कि पार्टी में युवाओं को 50 प्रतिशत टिकट देने की बात को व्यवहार में लागू किया जाए.
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