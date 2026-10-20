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भरतपुर: टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ा, भ्रष्टाचार के लगाए आरोप

कांग्रेस कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ा ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिला परिषद चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता ने मंगलवार को विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया. रूपबास निवासी 37 वर्षीय योगेंद्र भाजपा जिला कार्यालय के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया. वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस का टिकट मांग रहे योगेंद्र ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट वितरण में भ्रष्टाचार और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए. उसने दावा किया कि 18 साल तक पार्टी के लिए काम करने और करीब 35 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद उसे चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ता को टंकी से सुरक्षित उतार गया.

ट्रैफिक सीओ योगेश ने बताया कि टंकी पर चढ़े व्यक्ति से बात करके उसे समझाया गया और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है. वहीं, इस मामले पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा ने कहा कि जिला परिषद चुनाव के लिए अभी तक किसी भी प्रत्याशी का टिकट फाइनल नहीं किया गया है. ऐसे में योगेंद्र का टंकी पर चढ़ना बेवजह है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का नाराजगी जताने का यह तरीका गलत है. उनकी फोन पर योगेंद्र से बात हुई है, पार्टी उसकी बात सुनेगी. मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और टंकी पर चढ़े योगेंद्र को समझाकर नीचे उतार लिया गया है.