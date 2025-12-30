ETV Bharat / state

CM भजनलाल का भरतपुर : टीन शेड में रोडवेज बस स्टैंड, हर दिन 15 हजार यात्री करते हैं Suffer

भरतपुर में राजस्थान परिवहन निगम के दो डिपो है— लोहागढ़ आगार और भरतपुर आगार. इन दोनों डिपो की बसें आगरा, मथुरा, दिल्ली, जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर सहित कई बड़े शहरों और जिलों को जोड़ती हैं. त्योहारों, परीक्षाओं, शादियों और पर्यटन सीजन में यात्रियों की संख्या और भी बढ़ जाती है. फिलहाल पीक पर्यटन सीजन है. इसके बावजूद यात्रियों को न तो पर्याप्त प्रतीक्षालय मिल पा रहा है, न ही बुनियादी सुविधाएं. टिकट खिड़की से लेकर बैठने की व्यवस्था तक सब कुछ टीन शेड के नीचे सिमट कर रह गया है. वहीं, इस मामले में मुख्य प्रबंधक शक्ति सिंह ने कहा कि बस स्टैंड के नए भवन को लेकर फिलहाल मुख्यालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर लंबित है. जब तक वहां से स्वीकृति और बजट नहीं मिलता, तब तक निर्माण कार्य शुरू करना संभव नहीं है.

पूरे बस स्टैंड का संचालन महीनों से एक अस्थायी टीन शेड के भरोसे चल रहा है. यात्रियों को गर्मी में भट्ठी, बारिश में टपकती छत और सर्दी में खुली सर्दी का सामना करना पड़ता है, जबकि शौचालय, पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था का गंभीर अभाव है. एक आधुनिक मॉडल बस स्टैंड का सपना फाइलों में दब गया है, और यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है.

भरतपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर का केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड उपेक्षा और बदहाली की मार्मिक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है. पूर्वी राजस्थान का यह प्रमुख परिवहन केंद्र है. यहां से रोजाना 150 रोडवेज बसों का संचालन और लगभग 15 हजार यात्रियों की आवाजाही होती है, लेकिन बस स्टैंड आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. वर्षों पुराना जर्जर भवन बंद कर दिया गया, लेकिन उसके जीर्णोद्धार का काम शुरू ही नहीं किया गया.

जर्जर भवन से टीन शेड तक का सफर: शहर के हीरादास इलाके में स्थित केंद्रीय बस स्टैंड का पुराना भवन वर्षों पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका था. समय-समय पर भवन की छत और दीवारों से प्लास्टर टूटकर गिरता रहता था. सुरक्षा कारणों से भवन का उपयोग धीरे-धीरे सीमित किया गया और आखिरकार अगस्त 2025 से बस स्टैंड का संचालन अस्थायी रूप से टीन शेड में शुरू कर दिया गया. उस समय यह व्यवस्था कुछ दिनों या महीनों के लिए बताई गई थी, लेकिन अब कई महीने बीत जाने के बावजूद न तो नए भवन का निर्माण शुरू हुआ और न ही कोई ठोस टाइमलाइन सामने आई. कांग्रेस सरकार के समय 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन वे नाकाफी थे. गर्मी के मौसम में टीन शेड तपकर भट्टी बन जाता है. बरसात में कई जगह से छत टपकने लगती है, फर्श पर पानी भर जाता है.

बुनियादी सुविधाओं का अभाव: बस स्टैंड पर शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होती. बैठने के लिए पर्याप्त बेंच या कुर्सियां नहीं हैं. बुजुर्गों और महिलाओं को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है. पेयजल की व्यवस्था सीमित है और कई बार पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है. डिजिटल या स्पष्ट सूचना डिस्प्ले बोर्ड न होने से यात्रियों को बसों के आगमन और प्रस्थान की सही जानकारी नहीं मिल पाती. कंडक्टरों या कर्मचारियों से पूछताछ पर भी स्पष्ट जवाब नहीं मिलना यात्रियों की आम शिकायत है.

यात्रियों की पीड़ा: बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों से बात करने पर उनकी नाराजगी और बेबसी साफ झलकी. यात्री शिवा ने बताया कि यहां न बैठने की ढंग की व्यवस्था है और न ही साफ शौचालय. बरसों से बस स्टैंड जर्जर हालत में है. अब टीन शेड से ही टिकट बुकिंग हो रही है और वहीं बैठकर इंतजार करना पड़ता है. गर्मी और बारिश में हालात बहुत खराब हो जाते हैं. दोस्तों के साथ दिल्ली जा रहे विनीत सागर कहते हैं कि टीन शेड में व्यवस्थाएं नाकाफी हैं. यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधा भी बेहतर नहीं हैं. बसों की जानकारी भी सही नहीं मिल पाती.

मॉडल बस स्टैंड की योजना फाइलों में: कुछ समय पहले भरतपुर बस स्टैंड को नाथद्वारा बस स्टैंड की तर्ज पर मॉडल बस स्टैंड के रूप में विकसित करने की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी. प्रस्ताव में आधुनिक प्रतीक्षालय, शॉपिंग एरिया, फूड कोर्ट, पार्किंग और यात्री सुविधाओं से युक्त एक बहुउद्देश्यीय भवन शामिल था. इस योजना से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलती, बल्कि रोडवेज की आय में भी वृद्धि होती. स्थानीय स्तर पर इस प्रस्ताव को लेकर उम्मीदें जगीं, लेकिन कुछ ही समय में यह योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई. न तो इसके लिए बजट स्वीकृत हुआ और न ही निर्माण को लेकर कोई ठोस आदेश जारी हुआ.

