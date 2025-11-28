ETV Bharat / state

डीग में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई, देखने के लिए उमड़ पड़े लोग

विदाई के दौरान जैसे ही हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा, वहां मौजूद लोग इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए उमड़ पड़े. सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ हेलीकॉप्टर और नवविवाहित जोड़े को देखने के लिए इकट्ठा हो गई. लोगों ने मोबाइल कैमरों से इस खास पल को कैद किया और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा रही.

कुलदीप और क्षमा दोनों ही सरकारी विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं. कुलदीप की माता का नाम लक्ष्मी देवी है, जबकि दुल्हन क्षमा की माता मीना शर्मा हैं. विवाह समारोह पूरी तरह पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ, लेकिन विदाई के लिए अपनाया गया आधुनिक और भव्य तरीका सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा.

डीग: भरतपुर जिले के वैर निवासी कुलदीप पुत्र स्वर्गीय सुरेश चंद्र पुरोहित शुक्रवार को डीग से उन्होंने ओम प्रकाश शर्मा की पुत्री क्षमा से विवाह के उपरांत हेलीकॉप्टर के जरिए दुल्हन की विदाई कराई. यह खास और अनोखी विदाई क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही.

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड पर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए थे. मौके पर एंबुलेंस की व्यवस्था के साथ डॉक्टर और कंपाउंडर मौजूद रहे. इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस का पर्याप्त जाब्ता भी तैनात रहा, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या दुर्घटना से बचा जा सके.

स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र में इस प्रकार की हेलीकॉप्टर से विदाई पहली बार देखने को मिली. लोगों ने नवदंपती को आशीर्वाद दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. यह अनोखी शादी और हेलीकॉप्टर से हुई विदाई लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहेगी.

वहीं, दूल्हे कुलदीप का कहना है कि मेरे परिवार के लोगों का कहना था कि हम इस शादी में कुछ अनोखा करेंगे और मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ही लेकर आऊंगा. आज मेरा यह सपना पूरा हो गया है. कुलदीप और क्षमा दोनों ही सरकारी अध्यापक हैं.

वहीं, दुल्हन क्षमा के पिता ने बताया आज मेरी बेटी का सपना पूरा हो गया है. वह राधा रानी की भक्त है और आज राधा रानी ने मेरी बेटी की मनोकामनाएं पूरी कर दी है. मेरी बेटी की जब विदाई हुई थी तो शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र से भी हेलीकॉप्टर से विदाई को देखने के लिए बड़ी तादात में भीड़ एकत्रित हो गई और खुशी का माहौल हो गया. यह मेरे परिवार और कुलदीप के परिवार के लि एक यादगार पल रहेगा.