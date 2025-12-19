ETV Bharat / state

लोन के नाम पर रिश्वतखोरी : बैंक का कृषि प्रबंधक और रिश्तेदार 1.50 लाख रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

पीएमएफएमई योजना के लोन के नाम पर रिश्वतखोरी. एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई. जानिए पूरा मामला...

Bribery in the Bank
बैंक का कृषि प्रबंधक और रिश्तेदार गिरफ्तार (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 7:30 PM IST

भरतपुर: भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भरतपुर इकाई ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर के कृषि प्रबंधक भगवत प्रसाद सैनी और उसके रिश्तेदार सोमेन्द्र कुमार सैनी को 1.50 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. एसीबी भरतपुर के एएसपी अमित सिंह ने बताया कि परिवादी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत लोन के लिए पंजाब नेशनल बैंक शाखा भुसावर में आवेदन किया था.

आरोप है कि लोन स्वीकृत करने की एवज में कृषि प्रबंधक भगवत प्रसाद सैनी द्वारा परिवादी से 1,50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी और उसे लगातार परेशान किया जा रहा था. शिकायत की प्राथमिक जांच में तथ्य सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई.

रंगे हाथों गिरफ्तारी : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रेंज भरतपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार शाम को ट्रैप कार्रवाई की गई. इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक भुसावर के बाहर रोड पर आरोपी भगवत प्रसाद सैनी और उसके रिश्तेदार सोमेन्द्र कुमार सैनी को परिवादी से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. बरामद राशि में 20,000 भारतीय चलन मुद्रा और 1,30,000 रुपए डमी मुद्रा शामिल है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि शिकायत सत्य पाए जाने पर विधिसम्मत ट्रैप कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. लोन फाइल की स्थिति, बैंकिंग प्रक्रिया में अनियमितता, आरोपियों की भूमिका और लेन-देन से जुड़े अन्य तथ्यों की गहन जांच की जा रही है.

