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भरतपुर में उपमहापौर की कुर्सी पर सियासी घमासान, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा का 51 पार्षदों का दावा

भरतपुर: नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद अब सियासत का अगला केंद्र उपमहापौर की कुर्सी बन गया है. महापौर पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही दोनों प्रमुख खेमों में उपमहापौर पद को लेकर अंदरूनी मंथन तेज हो गया है और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं. भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने दावा किया है कि भाजपा खेमे में 51 पार्षद हैं और उपमहापौर पद के उम्मीदवार का चयन भी महापौर उम्मीदवार की तर्ज पर किया जाएगा. नगर निगम के 65 वार्डों में से निर्दलीयों ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 20, कांग्रेस को 7 और बसपा व आरएलपी को एक-एक सीट मिली है. इस लिहाज से निर्दलीय सबसे बड़ा समूह है और बोर्ड गठन व महापौर-उपमहापौर चुनाव में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जा रही है.

ऐसे तय होगा डिप्टी मेयर का उम्मीदवार: भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा के मुताबिक, पार्टी ने महापौर पद के उम्मीदवार का चयन किसी एक व्यक्ति के फैसले से नहीं किया. उनका कहना है कि कैंप में मौजूद सभी पार्षदों से राय ली गई और प्रत्येक पार्षद से तीन-तीन नाम मांगे गए. इन नामों और पार्षदों की राय के आधार पर ही महापौर पद के लिए उम्मीदवार तय किया गया. अब पार्टी इसी प्रक्रिया को उपमहापौर पद के लिए भी दोहराने की तैयारी में है.

शिवानी दायमा के अनुसार, उपमहापौर पद के लिए प्रत्येक पार्षद से दो या तीन संभावित नाम मांगे जाएंगे और पार्षदों की राय के आधार पर ही उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा. इस दावे के सामने आने के बाद उपमहापौर पद की दौड़ और दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अब केवल संभावित दावेदारों के नाम ही नहीं, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होगा कि कैंप में मौजूद पार्षद किस नाम के पक्ष में राय देते हैं.

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51 पार्षदों का दावा: भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा का 51 पार्षदों के कैंप में होने का दावा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधिकारिक चुनाव परिणाम में भाजपा के 20 पार्षद ही निर्वाचित हुए हैं. ऐसे में 51 का आंकड़ा केवल भाजपा के चुनाव चिह्न पर जीते पार्षदों का नहीं है, बल्कि इसमें पार्टी समर्थित या भाजपा कैंप के साथ मौजूद निर्दलीय और अन्य समर्थक पार्षद शामिल होने का संकेत देता है. हालांकि इन 51 पार्षदों का वास्तविक राजनीतिक समर्थन किस उम्मीदवार को मिलता है, यह उपमहापौर पद के लिए प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा. चुनाव परिणाम के अनुसार 36 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए हैं, इसलिए इन निर्दलीयों का रुख भी महत्वपूर्ण रहेगा.