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अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: भरतपुर पुलिस ने 2 और आरोपी पकड़े, अब तक 15 गिरफ्तार

पुलिस थाना वैर, भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के वैर के भौंडा गांव में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या से जुड़े मामले में भरतपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. जिला पुलिस ने मामले में दो और आरोपियों को हिरासत में लिया है. इस प्रकरण में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि गुरुवार को दो अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन में भौंडा गांव प्रकरण में आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है. पुलिस टीमों की ओर से मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.