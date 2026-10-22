अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: भरतपुर पुलिस ने 2 और आरोपी पकड़े, अब तक 15 गिरफ्तार
एसपी राजेश मीना ने बताया-डिटेन किए गए दोनों व्यक्ति भौंडा गांव के निवासी हैं. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.
Published : October 22, 2026 at 8:13 PM IST
भरतपुर: जिले के वैर के भौंडा गांव में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या से जुड़े मामले में भरतपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. जिला पुलिस ने मामले में दो और आरोपियों को हिरासत में लिया है. इस प्रकरण में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि गुरुवार को दो अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन में भौंडा गांव प्रकरण में आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है. पुलिस टीमों की ओर से मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
भौंडा गांव के ही रहने वाले हैं दोनों आरोपी: एसपी राजेश मीना ने बताया कि डिटेन किए गए दोनों व्यक्ति भौंडा गांव के निवासी हैं. हरकेश पुत्र कैलाश चंद की उम्र 34 वर्ष और जगत सिंह पुत्र टीकम सिंह की उम्र 42 वर्ष है. पुलिस दोनों से मामले के संबंध में पूछताछ कर रही है.
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अब तक 15 गिरफ्तार, दो से पूछताछ जारी: एसपी ने बताया कि भौंडा गांव प्रकरण में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त गुरुवार को हरकेश और जगत सिंह को डिटेन कर पूछताछ शुरू की गई है. मामले में पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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क्रशर विवाद में हुआ था हमला, जयपुर में हुई थी मौत: 11 अक्टूबर की रात को भौंडा गांव में क्रशर विवाद को लेकर पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हमला हुआ था. इस संबंध में करीब 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ. हमले में गंभीर रूप से घायल भड़ाना की जयपुर में मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश के लिए कार्रवाई तेज की. अब तक हुई गिरफ्तारियों के बाद भी पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है.
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