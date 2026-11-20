ETV Bharat / state

भरतपुर में जमीनी विवाद में हत्या के 6 दोषियों को आजीवन कारावास, तीन सगे भाई भी शामिल

अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, बयाना ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जमीनी विवाद में हुई हत्या के छह साल पुराने मामले में बयाना के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1 ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक ही परिवार के छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों में तीन सगे भाई भी शामिल हैं. सभी दोषियों पर अदालत ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. गांव खेरी डांग में जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान बंदूक और लाठी-डंडों से हमला किया गया था. इस दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल हुआ था.