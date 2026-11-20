भरतपुर में जमीनी विवाद में हत्या के 6 दोषियों को आजीवन कारावास, तीन सगे भाई भी शामिल
2020 में जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर बंदूक और लाठी-डंडों से हमला कर दिया था.
Published : November 20, 2026 at 8:56 PM IST
भरतपुर: जमीनी विवाद में हुई हत्या के छह साल पुराने मामले में बयाना के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1 ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक ही परिवार के छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों में तीन सगे भाई भी शामिल हैं. सभी दोषियों पर अदालत ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. गांव खेरी डांग में जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान बंदूक और लाठी-डंडों से हमला किया गया था. इस दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल हुआ था.
गोली लगने से हुई थी सियाराम की मौत: अधिवक्ता चौबसिंह सूपा और जुगल किशोर ने बताया कि घटना 26 अगस्त 2020 को गढ़ीबाजना थाना क्षेत्र के खेरी डांग गांव में हुई थी. जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर बंदूक और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान की गई फायरिंग में करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र के टमकोली रामसिंह का बेड़ा निवासी सियाराम पुत्र रामसिंह को गोली लग गई. गंभीर हालत में उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, घटना में देवीसिंह पुत्र चरण सिंह भी गोली लगने से घायल हो गया था.
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35 गवाहों की गवाही बनी अहम आधार: घायल देवीसिंह के पर्चा बयान के आधार पर गढ़ीबाजना थाने में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने अनुसंधान पूरा करने के बाद खेरी डांग निवासी छह आरोपियों लखन सिंह गुर्जर, उसके भाइयों विद्याराम और रामकुमार के अलावा केदार, राजेश उर्फ राजू और देशराज के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 35 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. अदालत ने गवाहों के बयानों, उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद सभी छह आरोपियों को दोषी माना.
6 दोषियों को आजीवन कारावास, जेल भेजा गया: अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने लखन सिंह, विद्याराम, रामकुमार, केदार, राजेश उर्फ राजू और देशराज को दोषी ठहराया. अदालत ने सभी छह दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. फैसले के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया.
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