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Bharatpur Banke Bihari Temple : मूर्ति से 'हीरा' गायब होने का आरोप, महिला बोली- कांच का टुकड़ा लगा दिया, देवस्थान विभाग पर सवाल

बिहारीजी की मूर्ति से हीरा गायब होने का आरोप ( ETV Bharat Bharatpur )