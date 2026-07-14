Bharatpur Banke Bihari Temple : मूर्ति से 'हीरा' गायब होने का आरोप, महिला बोली- कांच का टुकड़ा लगा दिया, देवस्थान विभाग पर सवाल
बिहारीजी की मूर्ति से 'हीरा' गायब होने का आरोप. 4 लाख की भेंट की जांच को लेकर देवस्थान विभाग पर सवाल, जानिए पूरा मामला...
Published : July 14, 2026 at 10:08 PM IST
भरतपुर: ऐतिहासिक किला स्थित बिहारीजी मंदिर में भगवान श्री बनके बिहारी की मूर्ति पर चढ़ाए गए कथित हीरे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. शहर की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उनकी सास द्वारा भगवान बिहारीजी मंदिर को दान किया गया लाखों रुपये का हीरा अब मूर्ति से गायब है और उसकी जगह कांच का टुकड़ा लगा दिया गया है. परिवार का आरोप है कि देवस्थान विभाग ने न तो दान की रसीद दी और न ही बार-बार मांग करने के बावजूद हीरे की जांच कराई. वहीं, देवस्थान विभाग का कहना है कि मामले की जांच के लिए समिति बनाई गई है और रिकॉर्ड में दान की तारीख भी अलग दर्ज है.
भरतपुर के रंजीत नगर निवासी कृपाली बंसल ने बताया कि उनकी सास मीरा बंसल भगवान बिहारीजी की अनन्य भक्त हैं. उनकी इच्छा थी कि जिस तरह देश के कई प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिरों में भगवान के श्रृंगार में हीरा लगाया जाता है, उसी तरह भरतपुर के बिहारीजी मंदिर की मूर्ति पर भी हीरा लगाया जाए. इसी भावना से उन्होंने 10 दिसंबर 2024 में दिल्ली के करोल बाग स्थित एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से करीब 3 लाख 64 हजार रुपये (परिवार के अनुसार वर्तमान कीमत करीब 4 लाख रुपये) का हीरा खरीदा. परिवार के पास हीरे का बिल, सीरियल नंबर और प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) भी मौजूद है.
मंदिर के पुजारी को सौंपा था हीरा : परिवार का कहना है कि 10 दिसंबर 2024 में मंदिर के तत्कालीन पुजारी मनोज भारद्वाज को हीरा सौंपा गया था. इसके बाद भगवान बिहारीजी की मूर्ति की नाक के नीचे लॉन्ग के रूप में हीरा जड़ दिया गया. करीब छह महीने तक किसी तरह का संदेह नहीं हुआ, लेकिन जून 2025 के आसपास मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और परिचितों ने परिवार को बताया कि मूर्ति पर लगा पत्थर पहले जैसा नहीं दिख रहा. उसकी चमक गायब है और वह हीरे जैसा प्रतीत नहीं होता.
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परिवार को हुआ शक : सूचना मिलने के बाद मीरा बंसल और उनके परिवार के सदस्य मंदिर पहुंचे. कृपाली बंसल का कहना है कि जब उन्होंने मूर्ति को करीब से देखा तो उन्हें लगा कि पहले जो हीरा लगाया गया था, उसकी जगह अब कोई दूसरा पत्थर लगा है, जिसकी चमक बिल्कुल अलग है. परिवार का आरोप है कि अब वहां कांच का टुकड़ा लगाया गया है.
रसीद मांगी तो नहीं दी गई : परिवार का आरोप है कि हीरा दान करने के बाद कई बार देवस्थान विभाग से दान की रसीद (स्लिप) मांगी गई, लेकिन हर बार टाल दिया गया. उनका कहना है कि यदि उस समय रसीद और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती तो आज यह विवाद पैदा नहीं होता. कृपाली बंसल का आरोप है कि अब विभाग के कुछ अधिकारी उल्टा यह कह रहे हैं कि क्या पता आपने ही कांच का टुकड़ा चढ़ाया हो.
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जांच कराइए, बस यही मांग है : परिवार का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी पर सीधे आपराधिक आरोप लगाना नहीं है. उन्होंने अभी तक पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है. उनकी केवल एक मांग है कि भगवान बिहारीजी की मूर्ति पर लगे पत्थर की किसी अधिकृत जेमोलॉजिकल लैब से वैज्ञानिक जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह वास्तव में हीरा है या नहीं.
मामले को रफा-दफा करने की कोशिश हुई : कृपाली बंसल का आरोप है कि शिकायत के बाद देवस्थान विभाग के दो कर्मचारी उनके घर पहुंचे. उन्होंने कथित तौर पर मामले को शांत कराने की बात कही, लेकिन परिवार ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी समझौते के बजाय केवल निष्पक्ष जांच चाहते हैं.
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देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त मुकेश मीणा ने कहा कि जब कथित रूप से हीरा दान किया गया था, उस समय वह भरतपुर में पदस्थापित नहीं थे. इसलिए उस समय की प्रक्रिया या जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में वे कुछ नहीं कह सकते. उन्होंने कहा कि अभी यह कहना संभव नहीं है कि मूर्ति पर लगा पत्थर हीरा है या कांच. विभाग के रिकॉर्ड में हीरा दान की तारीख 15 नवंबर दर्ज है, जबकि मीरा बंसल का दावा है कि उन्होंने 10 दिसंबर 2024 को हीरा दान किया था. इस तिथि को लेकर भी रिकॉर्ड और परिवार के दावे में अंतर है. सहायक आयुक्त के अनुसार, दान के समय हीरे का कोई सत्यापन नहीं हुआ था. अब पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है.