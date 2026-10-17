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पूर्व विधायक भड़ाना हत्याकांड: डांग क्षेत्र से 3 और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी मुकेश फौजी रिमांड पर

वैर थाना, भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. शनिवार को पुलिस ने डांग क्षेत्र से तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले के मुख्य आरोपी मुकेश फौजी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 20 अक्टूबर तक तीन दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया. ताजा गिरफ्तारियों के बाद इस मामले में अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस की विशेष टीमें शेष फरार आरोपियों की तलाश में राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों में भी लगातार दबिश दे रही हैं.