पूर्व विधायक भड़ाना हत्याकांड: डांग क्षेत्र से 3 और आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी मुकेश फौजी रिमांड पर
अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस ने डांग क्षेत्र से तीन और आरोपी गिरफ्तार किए.
Published : October 17, 2026 at 8:06 PM IST
भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. शनिवार को पुलिस ने डांग क्षेत्र से तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले के मुख्य आरोपी मुकेश फौजी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 20 अक्टूबर तक तीन दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया. ताजा गिरफ्तारियों के बाद इस मामले में अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस की विशेष टीमें शेष फरार आरोपियों की तलाश में राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों में भी लगातार दबिश दे रही हैं.
डांग इलाके से पकड़े गए तीन आरोपी: भुसावर सीओ कैलाश चौधरी ने बताया कि पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस ने डांग इलाके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 35 वर्षीय कपिलदेव पुत्र दरव सिंह गुर्जर, 41 वर्षीय लाखन सिंह पुत्र ज्ञान सिंह गुर्जर और 27 वर्षीय जितेंद्र कुमार पुत्र मंगल गुर्जर के रूप में हुई है. पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर मामले में उनकी भूमिका से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी. वहीं, घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.
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मुख्य आरोपी 20 तक पुलिस रिमांड पर: सीओ चौधरी ने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुकेश फौजी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय ने उसे 20 अक्टूबर तक तीन दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है. अब पुलिस रिमांड के दौरान उससे वारदात से जुड़े घटनाक्रम, अन्य आरोपियों की भूमिका और घटना के पीछे रहे विवाद को लेकर पूछताछ करेगी. मुकेश फौजी घटना के बाद से फरार था. पुलिस ने उसे करौली-धौलपुर सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार, वह पैदल ही किसी दूसरी जगह भागने की फिराक में था, तभी उसे पकड़ लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उसे भरतपुर लाकर पूछताछ की गई थी.
क्रेशर विवाद से जुड़ा है मामला: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर 11 अक्टूबर की रात को वैर क्षेत्र के भौंडा गांव स्थित क्रेशर परिसर में हमला हुआ था. गंभीर रूप से घायल भड़ाना को उपचार के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने करीब 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. भौंडा गांव में क्रेशर की लीज बंद कराने की मांग को लेकर करीब दो साल से धरना चल रहा था. मुकेश फौजी इस धरने में सक्रिय था और इसकी अगुवाई कर रहा था. पूछताछ के दौरान उसने क्रेशर विवाद को ही घटना की मुख्य वजह बताया था. उसके अनुसार, घटना वाले दिन लोगों के एकत्र होने के बाद पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें भड़ाना गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पुलिस इन बयानों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की गहनता से जांच कर रही है.
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