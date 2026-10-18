ETV Bharat / state

Atar Singh Bhadana Murder Case : 8 आरोपियों पर 40 हजार रुपए का इनाम घोषित, 3 और को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा

वैर थाना पुलिस, भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में फरार आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है. भौंडा गांव के 8 वांछित आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा गया है. कुल इनामी राशि 40 हजार रुपए है. इसके अलावा अटलबंद, नदबई, वैर थाना क्षेत्र के 6 और एक अन्य आरोपी पर भी इनाम घोषित किया गया है. जिले में कुल 15 वांछितों पर 55 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ है. वहीं, भड़ाना हत्याकांड के 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा है. अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.