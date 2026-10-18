Atar Singh Bhadana Murder Case : 8 आरोपियों पर 40 हजार रुपए का इनाम घोषित, 3 और को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा
सीओ कैलाश चौधरी ने बताया- अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
Published : October 18, 2026 at 7:16 PM IST
भरतपुर: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में फरार आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है. भौंडा गांव के 8 वांछित आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा गया है. कुल इनामी राशि 40 हजार रुपए है. इसके अलावा अटलबंद, नदबई, वैर थाना क्षेत्र के 6 और एक अन्य आरोपी पर भी इनाम घोषित किया गया है. जिले में कुल 15 वांछितों पर 55 हजार रुपए का इनाम घोषित हुआ है. वहीं, भड़ाना हत्याकांड के 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा है. अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.
भौंडा गांव के आठ आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम: पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा की ओर से जारी सूची में वैर थाना क्षेत्र के भौंडा गांव से जुड़े मामले में पुलिस ने राजवीर उर्फ मग्गू पुत्र रामखिलाड़ी, जगत पुत्र टीकम, हेमसिंह पुत्र जलसिंह, गौरव पुत्र मग्गू, दानवीर पुत्र रामखिलाड़ी, पप्पी पुत्र शेरसिंह, डिग्गो पुत्र रंगी और राजू पुत्र कुंवरसिंह पर इनाम घोषित किया है. इन सभी आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा गया है. यह मामला पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हुए हमले से संबंधित है. हमले में गंभीर रूप से घायल भड़ाना की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. आठ आरोपियों पर घोषित इनाम की कुल राशि 40 हजार रुपए है.
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अटलबंद और नदबई के चार आरोपी भी शामिल: अटलबंद थाना क्षेत्र के एक मामले में बंटी पुत्र अमरसिंह उर्फ अमरा और पवन पुत्र जगदीश पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. इसी तरह नदबई थाना क्षेत्र के मामले में राजेश पुत्र सुरेश और चंद्रभान उर्फ छोटू पुत्र मोहन सिंह पर भी 2-2 हजार रुपए का इनाम रखा गया है.
वैर के दो अन्य मामलों में भी इनाम: वैर थाना क्षेत्र के अलग-अलग मामलों में रायपुर निवासी नरेश पुत्र भागीचंद और अमरसिंह पुत्र इंदरसिंह पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. दोनों आरोपी संबंधित मामलों में वांछित हैं.
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पुष्कर उर्फ राहुल पर 3 हजार रुपए का इनाम: पुलिस की सूची में पुष्कर उर्फ राहुल पुत्र दलवीर सिंह निवासी कोठेन कलां, थाना लखनपुर का नाम भी शामिल है. उस पर 3 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. सूची में इस प्रविष्टि के साथ साइबर का उल्लेख है, जबकि प्राथमिकी मथुरा गेट थाने की दर्ज बताई गई है. इस तरह से अटलबंद के दो, नदबई के दो, वैर के दो अलग-अलग मामलों के आरोपी, भौंडा गांव के आठ आरोपी और एक अन्य आरोपी सहित कुल 15 लोगों पर इनाम घोषित किया गया है. इन सभी पर घोषित इनामी राशि का कुल योग 55 हजार रुपए है. पुलिस की ओर से वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है.
आरोपियों को न्यायालय में पेश किया: भुसावर सीओ कैलाश चौधरी ने बताया भड़ाना हत्याकांड के तीन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था. न्यायालय ने तीनों को 20 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है. इससे पहले मामले का मुख्य आरोपी मुकेश भी पुलिस रिमांड पर चल रहा है. ऐसे में अब 20 अक्टूबर तक चारों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी.
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डांग इलाके से पकड़े गए तीन आरोपी: कैलाश चौधरी ने बताया कि आरोपियों में कपिल देव (35), लाखन सिंह (41) और जितेन्द्र कुमार (27) शामिल हैं. तीनों को डांग इलाके से पकड़ा गया था. पुलिस अब इनसे मामले से जुड़े घटनाक्रम, अन्य आरोपियों और वारदात में उनकी कथित भूमिका को लेकर जानकारी जुटा रही है.
अब तक नौ गिरफ्तार, 35 टीमें कर रही दबिश: सीओ कैलाश चौधरी ने बताया कि अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस की करीब 35 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और मामले में वांछित अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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