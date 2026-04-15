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12 साल बाद जिंदा मिली मां, बेटी से मिलते ही फूट पड़ा भावनाओं का सैलाब

12 साल बाद जिंदा मिली मां ( Source : Apna Ghar Ashram )

भरतपुर: कभी जिसे परिवार ने मृत समझ लिया, वही मां 12 साल बाद अचानक जिंदा सामने आ जाए, तो उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है. शहर के अपना घर आश्रम में बुधवार को ऐसा ही एक दिल को छू लेने वाला दृश्य देखने को मिला, जब एक मां का अपनी बेटी और दामाद से वर्षों बाद मिलन हुआ. जैसे ही सच सामने आया, भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा. बेटी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और मां अपनों को छूकर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि यह सपना नहीं, हकीकत है. यह कहानी है पुनीता की, जो करीब 12 वर्ष पहले मानसिक अवसाद के चलते दरभंगा, बिहार स्थित अपने घर से निकल गई थीं. उस समय उनकी दोनों बेटियां महज 7 और 8 वर्ष की थीं. परिवार ने उन्हें ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया. रिश्तेदारों से संपर्क, आसपास के इलाकों में तलाश, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. समय बीतता गया और हालात इतने बदल गए कि परिवार ने उन्हें खोया हुआ मान लिया. इसी दौरान परिवार पर एक और दुख का पहाड़ टूटा और उनके पति का भी निधन हो गया. बेटियों की जिम्मेदारी चाचा-चाची ने संभाली, जिन्होंने उनका पालन-पोषण कर उनका विवाह भी कराया. पढ़ें : Apna Ghar Ashram : 17 साल बाद बहन से मिला भाई, आंसुओं में बह गया इंतजार का दर्द