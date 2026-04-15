ETV Bharat / state

12 साल बाद जिंदा मिली मां, बेटी से मिलते ही फूट पड़ा भावनाओं का सैलाब

पुनीता करीब 12 वर्ष पहले मानसिक अवसाद के चलते अपने घर से निकल गई थीं. जानिए पूरा मामला...

Bharatpur Apna Ghar Ashram
12 साल बाद जिंदा मिली मां (Source : Apna Ghar Ashram)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: कभी जिसे परिवार ने मृत समझ लिया, वही मां 12 साल बाद अचानक जिंदा सामने आ जाए, तो उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है. शहर के अपना घर आश्रम में बुधवार को ऐसा ही एक दिल को छू लेने वाला दृश्य देखने को मिला, जब एक मां का अपनी बेटी और दामाद से वर्षों बाद मिलन हुआ.

जैसे ही सच सामने आया, भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा. बेटी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और मां अपनों को छूकर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि यह सपना नहीं, हकीकत है. यह कहानी है पुनीता की, जो करीब 12 वर्ष पहले मानसिक अवसाद के चलते दरभंगा, बिहार स्थित अपने घर से निकल गई थीं. उस समय उनकी दोनों बेटियां महज 7 और 8 वर्ष की थीं.

परिवार ने उन्हें ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया. रिश्तेदारों से संपर्क, आसपास के इलाकों में तलाश, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. समय बीतता गया और हालात इतने बदल गए कि परिवार ने उन्हें खोया हुआ मान लिया. इसी दौरान परिवार पर एक और दुख का पहाड़ टूटा और उनके पति का भी निधन हो गया. बेटियों की जिम्मेदारी चाचा-चाची ने संभाली, जिन्होंने उनका पालन-पोषण कर उनका विवाह भी कराया.

पढ़ें : Apna Ghar Ashram : 17 साल बाद बहन से मिला भाई, आंसुओं में बह गया इंतजार का दर्द

किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था. 19 नवंबर 2021 को पुनीता को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से रेस्क्यू कर अपना घर आश्रम लाया गया. यहां उन्हें सेवा, उपचार और पुनर्वास की सुविधा दी गई. लगातार इलाज और देखभाल के चलते उनकी मानसिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ. जब यादें लौटने लगीं, तब उन्होंने अपने गांव महिसार, जिला दरभंगा का पता बताया.

आश्रम संस्थापक बीएम भारद्वाज ने बताया कि आश्रम की पुनर्वास टीम ने तत्परता दिखाते हुए परिवार से संपर्क साधा. सूचना मिलते ही उनकी बहन फूलो देवी, बेटी राधा, दामाद शिवम और नातिन आश्रम पहुंचे. 12 वर्षों का लंबा अंतराल इतना गहरा था कि पहली नजर में कोई भी एक-दूसरे को पहचान नहीं सका, लेकिन जैसे ही रिश्तों का परिचय कराया गया, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं.

बेटी अपनी मां से लिपटकर फूट-फूट कर रोने लगी, तो मां भी अपनों को पाकर खुद को संभाल नहीं पाईं. वह बार-बार अपनी बेटियों को निहारती रहीं, मानो बीते हुए सालों को एक पल में समेट लेना चाहती हों. आश्रम प्रशासन ने सभी आवश्यक पहचान दस्तावेज पूरे कर पुनीता को उनके परिजनों के साथ दरभंगा (बिहार) के लिए रवाना कर दिया.

TAGGED:

MOTHER PRESUMED DEAD
FOUND ALIVE 12 YEARS LATER
भावनाओं का सैलाब
अपना घर आश्रम
APNA GHAR ASHRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.