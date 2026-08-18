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20 साल की जुदाई के बाद मिला बिछड़ा भाई, अपना घर आश्रम में बहन से हुआ भावुक मिलन

भरतपुर: वर्षों से जिस भाई के जीवित होने की उम्मीद परिवार लगभग छोड़ चुका था, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए परिजनों तक पहुंची और पहचान होने के बाद बहन आसमा खातून अपने भाई बबलू प्रभुजी को लेने बुलंदशहर से भरतपुर पहुंचीं. आमने-सामने मिलने के दौरान भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि अपना घर आश्रम भरतपुर में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

अपना घर आश्रम के सचिव नरेंद्र तिवारी ने बताया कि बबलू करीब 20 वर्ष पहले, जब उनकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी. मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण बिना बताए घर से निकल गए थे. परिवार ने उनकी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी. आसपास के इलाकों से लेकर संभावित स्थानों तक उन्हें ढूंढा गया, लेकिन लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिला. समय बीतने के साथ परिवार की उम्मीदें कमजोर होती चली गईं और अंततः परिजनों को यह आशंका सताने लगी कि शायद बबलू अब इस दुनिया में नहीं हैं.

सेवर से किया गया रेस्क्यू : तिवारी ने बताया कि करीब दो दशक तक परिवार से दूर रहने के बाद 27 फरवरी 2025 को बबलू को सेवर, भरतपुर से रेस्क्यू किया गया. इसके बाद उन्हें अपना घर आश्रम में सेवा, उपचार एवं पुनर्वास के लिए लाया गया. आश्रम में नियमित देखभाल और उपचार के दौरान उनके स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार हुआ. स्वास्थ्य में सुधार के बाद बबलू ने अपने घर और क्षेत्र से जुड़ी कुछ जानकारियां भी साझा कीं. हालांकि, उनके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी और परिवार तक पहुंचने के लिए आवश्यक पूरा पता उपलब्ध नहीं हो पा रहा था. ऐसे में आश्रम की ओर से उनकी पहचान और परिजनों की तलाश का प्रयास लगातार जारी रहा.

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सोशल मीडिया बना जरिया : इसी दौरान सोशल मीडिया पर बबलू की तस्वीर उनके परिवार के किसी सदस्य तक पहुंच गई. बबलू के भांजे अनीश खान ने तस्वीर देखी तो उन्हें अपने मामा के होने का संदेह हुआ. उन्होंने तस्वीर अपनी मां आसमा खातून को दिखाई. तस्वीर देखते ही आसमा ने बबलू को पहचान लिया. वर्षों से जिस भाई की तलाश और इंतजार परिवार ने किया था, उसकी तस्वीर अचानक सामने देखकर परिवार की पुरानी यादें ताजा हो गईं. इसके बाद परिजनों ने अपना घर आश्रम से संपर्क किया और बबलू की पहचान की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई.

लौट आईं पुरानी यादें : पहचान पक्की होने के बाद बबलू की बहन आसमा खातून और अन्य परिजन बुलंदशहर से भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम पहुंचे. वर्षों की जुदाई के बाद जब भाई-बहन आमने-सामने आए तो कुछ पल दोनों एक-दूसरे को देखते रहे. शुरुआत में बबलू अपनी बहन आसमा को पहचान नहीं पाए. इसके बाद परिजनों ने उन्हें बचपन और परिवार से जुड़ी पुरानी बातें बताईं. धीरे-धीरे पुरानी यादें उनके जेहन में लौटने लगीं और उन्होंने अपनी बहन को पहचान लिया. इसके बाद भाई-बहन के बीच भावुक मिलन हुआ. लंबे समय से बिछड़े परिवार के सदस्य एक-दूसरे से मिले तो वहां मौजूद हर व्यक्ति इस भावुक क्षण का गवाह बना.