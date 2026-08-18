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20 साल की जुदाई के बाद मिला बिछड़ा भाई, अपना घर आश्रम में बहन से हुआ भावुक मिलन

करीब 20 साल पहले परिवार से बिछड़ा एक भाई अपनी बहन के सामने पहुंचा तो लोगों के लिए भी वह पल बेहद भावुक हो गया.

Bharatpur Apna Ghar Ashram
20 साल की जुदाई के बाद मिला बिछड़ा भाई (Source : Apna Ghar Ashram)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 4:02 PM IST

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भरतपुर: वर्षों से जिस भाई के जीवित होने की उम्मीद परिवार लगभग छोड़ चुका था, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए परिजनों तक पहुंची और पहचान होने के बाद बहन आसमा खातून अपने भाई बबलू प्रभुजी को लेने बुलंदशहर से भरतपुर पहुंचीं. आमने-सामने मिलने के दौरान भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि अपना घर आश्रम भरतपुर में मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

अपना घर आश्रम के सचिव नरेंद्र तिवारी ने बताया कि बबलू करीब 20 वर्ष पहले, जब उनकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी. मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण बिना बताए घर से निकल गए थे. परिवार ने उनकी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी. आसपास के इलाकों से लेकर संभावित स्थानों तक उन्हें ढूंढा गया, लेकिन लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिला. समय बीतने के साथ परिवार की उम्मीदें कमजोर होती चली गईं और अंततः परिजनों को यह आशंका सताने लगी कि शायद बबलू अब इस दुनिया में नहीं हैं.

सेवर से किया गया रेस्क्यू : तिवारी ने बताया कि करीब दो दशक तक परिवार से दूर रहने के बाद 27 फरवरी 2025 को बबलू को सेवर, भरतपुर से रेस्क्यू किया गया. इसके बाद उन्हें अपना घर आश्रम में सेवा, उपचार एवं पुनर्वास के लिए लाया गया. आश्रम में नियमित देखभाल और उपचार के दौरान उनके स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार हुआ. स्वास्थ्य में सुधार के बाद बबलू ने अपने घर और क्षेत्र से जुड़ी कुछ जानकारियां भी साझा कीं. हालांकि, उनके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी और परिवार तक पहुंचने के लिए आवश्यक पूरा पता उपलब्ध नहीं हो पा रहा था. ऐसे में आश्रम की ओर से उनकी पहचान और परिजनों की तलाश का प्रयास लगातार जारी रहा.

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सोशल मीडिया बना जरिया : इसी दौरान सोशल मीडिया पर बबलू की तस्वीर उनके परिवार के किसी सदस्य तक पहुंच गई. बबलू के भांजे अनीश खान ने तस्वीर देखी तो उन्हें अपने मामा के होने का संदेह हुआ. उन्होंने तस्वीर अपनी मां आसमा खातून को दिखाई. तस्वीर देखते ही आसमा ने बबलू को पहचान लिया. वर्षों से जिस भाई की तलाश और इंतजार परिवार ने किया था, उसकी तस्वीर अचानक सामने देखकर परिवार की पुरानी यादें ताजा हो गईं. इसके बाद परिजनों ने अपना घर आश्रम से संपर्क किया और बबलू की पहचान की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई.

लौट आईं पुरानी यादें : पहचान पक्की होने के बाद बबलू की बहन आसमा खातून और अन्य परिजन बुलंदशहर से भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम पहुंचे. वर्षों की जुदाई के बाद जब भाई-बहन आमने-सामने आए तो कुछ पल दोनों एक-दूसरे को देखते रहे. शुरुआत में बबलू अपनी बहन आसमा को पहचान नहीं पाए. इसके बाद परिजनों ने उन्हें बचपन और परिवार से जुड़ी पुरानी बातें बताईं. धीरे-धीरे पुरानी यादें उनके जेहन में लौटने लगीं और उन्होंने अपनी बहन को पहचान लिया. इसके बाद भाई-बहन के बीच भावुक मिलन हुआ. लंबे समय से बिछड़े परिवार के सदस्य एक-दूसरे से मिले तो वहां मौजूद हर व्यक्ति इस भावुक क्षण का गवाह बना.

पिता ने बेटे की तलाश में बिताए साल : आसमा खातून ने बताया कि जब बबलू घर से निकले थे, तब उनकी उम्र महज 15 वर्ष थी. परिवार ने उन्हें हर संभव जगह तलाश किया. उनके पिता भी लंबे समय तक बेटे की तलाश करते रहे, लेकिन बबलू का कोई पता नहीं चला. इसी दौरान एक सड़क दुर्घटना में उनके पिता का निधन हो गया. इसके कुछ समय बाद उनकी मां भी बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गईं.

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माता-पिता के निधन के बाद भी बबलू के परिवार में उनकी यादें बनी रहीं. हालांकि, करीब 20 वर्षों तक कोई खबर नहीं मिलने के कारण परिजनों की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं. ऐसे में बबलू के जीवित होने और अपना घर आश्रम में सुरक्षित मिलने की खबर परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं रही. अपने भाई से मिलने के बाद आसमा खातून भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि 20 वर्ष बाद अपने भाई को जीवित और अपने सामने देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों पुरानी जुदाई आज खत्म हो गई हो. उन्होंने कहा कि परिवार ने बबलू को खो दिया था, लेकिन अपना घर आश्रम ने उन्हें फिर से उनके परिवार तक पहुंचाने का काम किया.

मिलन के दौरान बबलू के भाई रुस्तम, भांजे अनीश खान सहित अन्य परिजन भी मौजूद रहे. लंबे इंतजार के बाद परिवार के बिछड़े सदस्य के वापस मिलने की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी. भावुक माहौल के बीच परिवार ने बबलू को अपने साथ वापस ले जाने की तैयारी पूरी की.

बबलू की पहचान और परिवार से मिलन से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अपना घर आश्रम की ओर से उन्हें उनके परिजनों के साथ बुलंदशहर के लिए रवाना किया गया. करीब दो दशक तक परिवार से दूर रहने के बाद बबलू की घर वापसी उनके परिजनों के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई.

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