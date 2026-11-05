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भरतपुर: 'अपना घर आश्रम' में भावुक मिलन, तीन साल बाद भतीजे के साथ घर लौटीं शांति देवी

3 साल बाद मिले परिजन ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: दीपावली का त्योहार अपनों के साथ खुशियां बांटने का पर्व है, लेकिन उन लोगों के लिए इस त्योहार की खुशी और भी खास हो जाती है, जो लंबे समय से अपने परिवार से बिछड़े हों. भरतपुर के 'अपना घर आश्रम' में ऐसा ही एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जब तीन साल से परिवार से दूर रह रहीं शांति देवी की मुलाकात उनके भतीजे नरेंद्र से हुई. सामने खड़े भतीजे को देखते ही उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं. वर्षों की दूरी और बिछोह के बाद आखिरकार बुआ को अपने परिवार का साथ मिल गया. अब शांति देवी दीपावली अपने घर और अपनों के बीच मनाएंगी.

अपना घर आश्रम के संस्थापक बी.एम. भारद्वाज ने बताया कि आश्रम में रह रहीं शांति देवी के पति का निधन हो चुका था. इसके बाद वह अकेले जीवन बिता रही थीं. बढ़ती उम्र और अस्वस्थता के चलते उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह ठीक से चलने-फिरने में भी असमर्थ हो गईं. स्थानीय सेवाभावियों ने उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह, अलीगढ़ में भर्ती कराया था. अस्पताल में उनके परिजनों की कोई जानकारी नहीं मिल पाने के कारण, उनकी सेवा, उपचार और पुनर्वास की जिम्मेदारी उठाते हुए 26 फरवरी 2023 को उन्हें अपना घर आश्रम, भरतपुर लाया गया.