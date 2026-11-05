भरतपुर: 'अपना घर आश्रम' में भावुक मिलन, तीन साल बाद भतीजे के साथ घर लौटीं शांति देवी
भरतपुर के 'अपना घर आश्रम' ने तीन साल से बिछड़ी शांति देवी को उनके भतीजे से मिलाकर, परिवार को रोशनी का सबसे बड़ा उपहार दिया.
Published : November 5, 2026 at 4:41 PM IST
भरतपुर: दीपावली का त्योहार अपनों के साथ खुशियां बांटने का पर्व है, लेकिन उन लोगों के लिए इस त्योहार की खुशी और भी खास हो जाती है, जो लंबे समय से अपने परिवार से बिछड़े हों. भरतपुर के 'अपना घर आश्रम' में ऐसा ही एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जब तीन साल से परिवार से दूर रह रहीं शांति देवी की मुलाकात उनके भतीजे नरेंद्र से हुई. सामने खड़े भतीजे को देखते ही उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं. वर्षों की दूरी और बिछोह के बाद आखिरकार बुआ को अपने परिवार का साथ मिल गया. अब शांति देवी दीपावली अपने घर और अपनों के बीच मनाएंगी.
अपना घर आश्रम के संस्थापक बी.एम. भारद्वाज ने बताया कि आश्रम में रह रहीं शांति देवी के पति का निधन हो चुका था. इसके बाद वह अकेले जीवन बिता रही थीं. बढ़ती उम्र और अस्वस्थता के चलते उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह ठीक से चलने-फिरने में भी असमर्थ हो गईं. स्थानीय सेवाभावियों ने उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह, अलीगढ़ में भर्ती कराया था. अस्पताल में उनके परिजनों की कोई जानकारी नहीं मिल पाने के कारण, उनकी सेवा, उपचार और पुनर्वास की जिम्मेदारी उठाते हुए 26 फरवरी 2023 को उन्हें अपना घर आश्रम, भरतपुर लाया गया.
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परिवार तक पहुंचने का मिला रास्ता: भारद्वाज ने बताया कि आश्रम में लगातार उपचार, सेवा और देखभाल से शांति देवी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा. इसी दौरान उन्होंने अपने निवास का पता ज्वालापुर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश बताया. इसके बाद आश्रम की पुनर्वास टीम ने उनके परिवार का पता लगाने और परिजनों से संपर्क करने के प्रयास शुरू किए. लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार परिवार तक सूचना पहुंच गई.
तीन साल तक हर जगह तलाशते रहे भतीजे: शांति देवी के आश्रम में होने की सूचना मिलने पर उनके भतीजे नरेंद्र भरतपुर पहुंचे. नरेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपनी बुआ को काफी समय तक हर संभव जगह तलाश किया, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चल पाया. तीन साल तक परिवार से दूर रहने और समय के साथ बदले हुलिए के कारण पहली नजर में शांति देवी भी अपने भतीजे को पहचान नहीं सकीं, लेकिन जब दोनों का परिचय कराया गया तो रिश्ते की पहचान ने सारी दूरियां मिटा दीं. बुआ और भतीजे एक-दूसरे को देखकर भावुक हो गए और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.
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दीपावली से पहले परिवार को मिला सबसे बड़ा उपहार: आश्रम प्रशासन ने आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज सत्यापित करने के बाद शांति देवी को उनके भतीजे नरेंद्र के साथ अलीगढ़ स्थित उनके परिवार के पास सकुशल रवाना कर दिया. तीन साल से बिछड़ी बुआ के घर लौटने से परिवार में भी खुशी का माहौल है. इस बार शांति देवी के लिए दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि अपनों के बीच लौटने और फिर से परिवार का हिस्सा बनने की बड़ी खुशी लेकर आई है.
अपना घर आश्रम के संस्थापक बी.एम. भारद्वाज ने कहा कि आश्रम का उद्देश्य केवल निराश्रित और असहाय लोगों को आश्रय, उपचार और सेवा देना ही नहीं, बल्कि उन्हें उनके बिछड़े परिवारों से मिलाकर जीवन में फिर से खुशियां और उम्मीद लौटाना भी है. परिवार से बिछड़े किसी व्यक्ति का अपनों से मिलना आश्रम के लिए सबसे संतोषजनक और भावुक क्षण होता है. शांति देवी का अपने परिवार से मिलना भी इसी सेवा भावना की एक सुखद मिसाल है.
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