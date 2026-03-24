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Apna Ghar Ashram : 17 साल बाद बहन से मिला भाई, आंसुओं में बह गया इंतजार का दर्द

बहन-भाई का भावुक मिलन हर किसी की आंखें नम कर गया. यहां जानिए पूरी कहानी...

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17 साल बाद बहन से मिला भाई (Source : Apna Ghar Ashram)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 3:46 PM IST

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भरतपुर: मानवता और उम्मीद की एक बेहद भावुक कहानी मंगलवार को भरतपुर के अपना घर आश्रम में देखने को मिली. 17 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, जब बिछुड़ी बहन अपने भाई से मिली. जैसे ही दोनों आमने-सामने आए, वर्षों का दर्द और इंतजार आंसुओं में बह निकला. भरतपुर के अपना घर आश्रम में हुआ यह भावुक मिलन न सिर्फ एक परिवार के लिए यादगार बन गया, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गया.

महाराष्ट्र के जिला बीड की निवासी प्रभुजी शेख शेर बानो वर्ष 2008 में मानसिक अस्वस्थता के चलते घर से निकल गई थीं. रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने परिवार तक नहीं पहुंच सकीं और वर्षों तक भटकती रहीं. वर्ष 2012 में उन्हें अजमेर से लाकर भरतपुर के अपना घर आश्रम में शरण दी गई, जहां उन्हें निरंतर सेवा, उपचार और स्नेहपूर्ण देखभाल मिली. धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उन्होंने अपने गांव की जानकारी साझा की.

इसके बाद आश्रम की पुनर्वास टीम ने सक्रियता दिखाते हुए उनके परिजनों से संपर्क स्थापित किया. सूचना मिलते ही उनके भाई शेख अखिल जलील अपने परिवार के साथ भरतपुर पहुंचे. जैसे ही भाई-बहन आमने-सामने आए, दोनों एक-दूसरे से लिपटकर फफक पड़े. भाई की आंखों से छलकते आंसू और चेहरे पर राहत की झलक इस मिलन की गहराई बयां कर रही थी. उन्होंने भावुक होकर कहा कि हमें उम्मीद थी कि एक दिन बहन जरूर मिलेगी. आज अल्लाह ने वह दिन दिखा दिया.

पढ़ें : अपना घर आश्रम : झारखंड के कृष्णा को मिला उनका परिवार, बेटे के गले लग फफक-फफककर रो पड़े

परिजनों ने बताया कि बहन के बिछुड़ने के समय उनके दो बेटे और दो बेटियां थीं. समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहीं. एक बेटे का बीमारी से निधन हो गया, जबकि दूसरा बेटा काम के दौरान परिवार से बिछुड़ गया और आज तक लापता है. दोनों बेटियों का पालन-पोषण परिवार ने किया और अब उनकी शादी हो चुकी है.

पति ने कर लिया दूसरा विवाह : लंबे समय तक पत्नी के न मिलने के कारण उनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया. ऐसे में यह पुनर्मिलन जहां परिवार के लिए अपार खुशी लेकर आया, वहीं जीवन की कुछ अधूरी कसक भी साथ छोड़ गया. आश्रम के सचिव बसंतलाल गुप्ता ने बताया कि संस्था का उद्देश्य केवल आश्रय देना ही नहीं, बल्कि बिछड़े लोगों को उनके परिवारों से मिलाना भी है. इस मामले में भी टीम के प्रयासों से एक बिछड़ा रिश्ता फिर से जुड़ सका.

विदाई के समय आश्रम में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा. प्रभुजी शेख शेर बानो की आंखों में जहां अपने मायके लौटने की खुशी थी, वहीं आश्रम परिवार से बिछुड़ने का दर्द भी साफ झलक रहा था. आश्रम परिवार ने उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदा किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद वे सकुशल अपने मायके, जिला बीड (महाराष्ट्र) के लिए रवाना हो गए.

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