ETV Bharat / state

Apna Ghar Ashram : 17 साल बाद बहन से मिला भाई, आंसुओं में बह गया इंतजार का दर्द

17 साल बाद बहन से मिला भाई ( Source : Apna Ghar Ashram )

भरतपुर: मानवता और उम्मीद की एक बेहद भावुक कहानी मंगलवार को भरतपुर के अपना घर आश्रम में देखने को मिली. 17 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, जब बिछुड़ी बहन अपने भाई से मिली. जैसे ही दोनों आमने-सामने आए, वर्षों का दर्द और इंतजार आंसुओं में बह निकला. भरतपुर के अपना घर आश्रम में हुआ यह भावुक मिलन न सिर्फ एक परिवार के लिए यादगार बन गया, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गया. महाराष्ट्र के जिला बीड की निवासी प्रभुजी शेख शेर बानो वर्ष 2008 में मानसिक अस्वस्थता के चलते घर से निकल गई थीं. रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने परिवार तक नहीं पहुंच सकीं और वर्षों तक भटकती रहीं. वर्ष 2012 में उन्हें अजमेर से लाकर भरतपुर के अपना घर आश्रम में शरण दी गई, जहां उन्हें निरंतर सेवा, उपचार और स्नेहपूर्ण देखभाल मिली. धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उन्होंने अपने गांव की जानकारी साझा की. इसके बाद आश्रम की पुनर्वास टीम ने सक्रियता दिखाते हुए उनके परिजनों से संपर्क स्थापित किया. सूचना मिलते ही उनके भाई शेख अखिल जलील अपने परिवार के साथ भरतपुर पहुंचे. जैसे ही भाई-बहन आमने-सामने आए, दोनों एक-दूसरे से लिपटकर फफक पड़े. भाई की आंखों से छलकते आंसू और चेहरे पर राहत की झलक इस मिलन की गहराई बयां कर रही थी. उन्होंने भावुक होकर कहा कि हमें उम्मीद थी कि एक दिन बहन जरूर मिलेगी. आज अल्लाह ने वह दिन दिखा दिया. पढ़ें : अपना घर आश्रम : झारखंड के कृष्णा को मिला उनका परिवार, बेटे के गले लग फफक-फफककर रो पड़े