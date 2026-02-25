ETV Bharat / state

सेना क्षेत्र की सुरक्षा कड़ी : 2 किमी परिधि में ड्रोन और मानवरहित यंत्रों पर पाबंदी, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

भरतपुर प्रशासन की बैठक ( Source : Bharatpur Administration )

भरतपुर: जिले में स्थित सेना के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. आयुध डिपो और कंजौली लाइन सेना क्षेत्र के आसपास ड्रोन, पैराग्लाइडर और अन्य मानवरहित हवाई यंत्रों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. निर्धारित 2 किमी की परिधि में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला मजिस्ट्रेट कमर चौधरी ने आदेश जारी कर बताया कि यह प्रतिबंध भरतपुर स्थित 39 युद्ध क्षेत्र गोला-बारूद भंडारण (मिलिट्री एरिया) आयुध डिपो परिसर तथा कंजौली लाइन सेना क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है. आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. 2 किमी परिधि में पूर्ण प्रतिबंध : आदेशानुसार आयुध डिपो परिसर से 2 किलोमीटर की परिधि में तथा कंजौली लाइन सेना क्षेत्र की बाहरी दीवार से 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के ड्रोन या अन्य मानवरहित हवाई यंत्रों के उड़ान संचालन पर पूर्ण रोक रहेगी. पढ़ें : भारतीय सेना ने रेतीले धोरों में बरसाई 'आग', दिखाई अपनी मारक क्षमता