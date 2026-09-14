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भरतपुर: माप पुस्तिका पर साइन के बदले 30 हजार की मांग, ACB ने AEN को दबोचा

शिकायत के सत्यापन के बाद ACB मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर ACB चौकी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. यह कार्रवाई ACB रेंज भरतपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में हुई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक महेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को परिवादी से 30 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा.

भरतपुर: भुसावर पंचायत समिति में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. ACB टीम ने सहायक अभियंता गोविंद प्रसाद को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी ने एक संवेदक से माप पुस्तिका (MB) और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी.

सत्यापन के बदले मांगी रकम: एएसपी अमित सिंह ने बताया कि एसीबी को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पंचायत समिति भुसावर में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र को सत्यापित कर हस्ताक्षर करने के लिए सहायक अभियंता गोविंद प्रसाद द्वारा 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पहले आरोपों का सत्यापन किया और इसके बाद ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई. निर्धारित कार्रवाई के दौरान परिवादी द्वारा 30 हजार रुपये दिए जाने पर एसीबी टीम ने गोविंद प्रसाद को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया. इसके बाद टीम ने आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी.

आरोपी से पूछताछ में जुटी ACB की टीमें: एएसपी अमित सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है. प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा. एसीबी की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रैप कार्रवाई के बाद मामले में जांच की प्रक्रिया आगे जारी रहती है और संबंधित तथ्यों का विस्तृत परीक्षण किया जाता है.

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