भरतपुर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता: 800 मीटर में धौलपुर के अंकुश अव्वल, त्रिकूद में सीकर के चिराग कुलहरी ने मारी बाजी
प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर-17 और अंडर-19 छात्र वर्ग की कई स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले आयोजित किए गए.
Published : October 16, 2026 at 8:42 PM IST
भरतपुर: 70वीं राज्य स्तरीय 17 एवं 19 वर्षीय छात्र एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026-27 के दूसरे दिन कई स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले हुए. खिलाड़ियों ने दौड़, पैदल चाल और कूद की स्पर्धाओं में दमखम दिखाते हुए पदक हासिल किए. अंडर-19 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में धौलपुर के अंकुश कसाना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अंडर-17 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में श्रीगंगानगर के प्रदीप विश्नोई विजेता रहे. प्रतियोगिता में सीकर के खिलाड़ियों ने भी कई स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता का आयोजन मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और लोहगढ़ स्टेडियम में हुआ.
खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम: प्रतियोगिता के संयुक्त संचालन सचिव एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य यशवीर सिंह फौजदार और उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) गंभीर सिंह ने बताया कि- दूसरे दिन अंडर-17 और अंडर-19 छात्र वर्ग की विभिन्न स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले आयोजित किए गए, इनमें खिलाड़ियों ने गति, सहनशक्ति, शारीरिक क्षमता और खेल कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने वर्ग में स्थान हासिल किया.
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800 मीटर में प्रदीप विश्नोई अव्वल: अंडर-17 छात्र वर्ग की 800 मीटर दौड़ में श्रीगंगानगर के प्रदीप विश्नोई ने प्रथम, झुंझुनू के भावेश शर्मा ने द्वितीय और श्रीगंगानगर के मोहित कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. 5000 मीटर पैदल चाल में चूरू के कुलदीप खालिया प्रथम, सीकर के तनुराज द्वितीय और बीकानेर के सतपाल तृतीय स्थान पर रहे. वहीं, 200 मीटर दौड़ में सीकर के दीपेश ने प्रथम, हनुमानगढ़ के योगेश ने द्वितीय और जयपुर प्रथम के साजन ने तृतीय स्थान हासिल किया.
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सीकर के चिराग कुलहरी त्रिकूद में अव्वल रहे: अंडर-19 छात्र वर्ग की त्रिकूद स्पर्धा में सीकर के चिराग कुलहरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया. अजमेर के राहुल चौधरी द्वितीय और खैरथल-तिजारा के मुनफैद खान तृतीय स्थान पर रहे. 800 मीटर दौड़ में धौलपुर के अंकुश कसाना ने प्रथम स्थान हासिल किया. बालक अकादमी श्रीगंगानगर के यासिर द्वितीय और कोटपूतली-बहरोड के लोकेश तृतीय स्थान पर रहे. लंबी कूद में क्रीड़ा परिषद जयपुर के सन्नी गुर्जर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सीकर के चिराग कुलहरी द्वितीय और राजगढ़ के लक्की धायल तृतीय स्थान पर रहे. 200 मीटर दौड़ में सीकर के दर्शन निर्मल ने प्रथम, जोधपुर के अंकित ने द्वितीय और जयपुर प्रथम के सुरेन्द्र ने तृतीय स्थान हासिल किया. प्रतियोगिता के दौरान अजय फौजदार, विजय सिंह, संदीप देशवाल, तेजवीर बाबा, मुकेश कुमार, निरंजन सिंह, जल सिंह और हीरेंद्र सिंह ने निर्णायक के रूप में भूमिका निभाई तथा मुकाबलों का संचालन किया.
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