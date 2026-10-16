ETV Bharat / state

भरतपुर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता: 800 मीटर में धौलपुर के अंकुश अव्वल, त्रिकूद में सीकर के चिराग कुलहरी ने मारी बाजी

खिलाड़ियों ने स्पर्धाओं में दमखम दिखाते हुए पदक हासिल किए. ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: 70वीं राज्य स्तरीय 17 एवं 19 वर्षीय छात्र एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026-27 के दूसरे दिन कई स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले हुए. खिलाड़ियों ने दौड़, पैदल चाल और कूद की स्पर्धाओं में दमखम दिखाते हुए पदक हासिल किए. अंडर-19 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में धौलपुर के अंकुश कसाना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अंडर-17 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में श्रीगंगानगर के प्रदीप विश्नोई विजेता रहे. प्रतियोगिता में सीकर के खिलाड़ियों ने भी कई स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता का आयोजन मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और लोहगढ़ स्टेडियम में हुआ.