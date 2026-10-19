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भरतपुर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन, 17 वर्ष वर्ग में सीकर और 19 वर्ष में श्रीगंगानगर का रहा दबदबा

श्रीगंगानगर की विजेता टीम ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: 70वीं राज्य स्तरीय 17 एवं 19 वर्षीय छात्र एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026-27 का समापन हुआ. प्रतियोगिता में सीकर और श्रीगंगानगर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा. 19 वर्षीय छात्र वर्ग में श्रीगंगानगर की टीम ने सर्वाधिक अंक अर्जित कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि 17 वर्षीय छात्र वर्ग में सीकर की टीम चैंपियन बनी. व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भरतपुर के रोहित ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया. वहीं, सीकर के दर्शन निर्मल को तीन स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 19 वर्षीय वर्ग का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया. प्रतियोगिता का आयोजन मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया.