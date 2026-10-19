भरतपुर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन, 17 वर्ष वर्ग में सीकर और 19 वर्ष में श्रीगंगानगर का रहा दबदबा
सचिव यशवीर सिंह फौजदार ने बताया-17 वर्षीय छात्र वर्ग की 1500 मीटर और 3000 मीटर दौड़ में भरतपुर के रोहित ने स्वर्ण पदक जीते हैं.
Published : October 19, 2026 at 8:13 PM IST
भरतपुर: 70वीं राज्य स्तरीय 17 एवं 19 वर्षीय छात्र एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026-27 का समापन हुआ. प्रतियोगिता में सीकर और श्रीगंगानगर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा. 19 वर्षीय छात्र वर्ग में श्रीगंगानगर की टीम ने सर्वाधिक अंक अर्जित कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि 17 वर्षीय छात्र वर्ग में सीकर की टीम चैंपियन बनी. व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भरतपुर के रोहित ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया. वहीं, सीकर के दर्शन निर्मल को तीन स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 19 वर्षीय वर्ग का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया. प्रतियोगिता का आयोजन मास्टर आदित्येन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया.
श्रीगंगानगर और सीकर ने टीम स्पर्धाओं में मारी बाजी: संयुक्त संचालन सचिव यशवीर सिंह फौजदार ने बताया कि प्रतियोगिता में 19 वर्षीय छात्र वर्ग में बालक एथलेटिक्स एकेडमी, श्रीगंगानगर ने 34 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया. सीकर की टीम 27 अंकों के साथ दूसरे और चूरू 23 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. वहीं, 17 वर्षीय छात्र वर्ग में सीकर ने 31 अंक अर्जित कर खिताब अपने नाम किया. चूरू की टीम 25 अंकों के साथ दूसरे और हनुमानगढ़ 21 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा.
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भरतपुर के रोहित ने जीते दो स्वर्ण, बढ़ाया जिले का गौरव: संयुक्त संचालन सचिव यशवीर सिंह फौजदार ने बताया-17 वर्षीय छात्र वर्ग की 1500 मीटर और 3000 मीटर दौड़ में भरतपुर के रोहित ने स्वर्ण पदक जीते हैं. लंबी दूरी की दोनों स्पर्धाओं में उनकी सफलता प्रतियोगिता में भरतपुर के लिए प्रमुख उपलब्धि रही. वहीं, 19 वर्षीय छात्र वर्ग में सीकर के दर्शन निर्मल ने 100 मीटर, 200 मीटर और 4×100 मीटर रिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. उनके शानदार खेल को देखते हुए उन्हें प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया.
समापन समारोह में खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन: समापन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक भागीरथ सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अतुल चतुर्वेदी ने अध्यक्षता की. भामाशाह योगेश, पूर्व खेल अधिकारी सत्यप्रकाश लुहाच, तेजेन्द्र पाल सिंह गुड्डू, वीरो मुरवारा और कप्तान सिंह ने भी समारोह में शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी.उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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