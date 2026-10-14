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भरतपुर में 107वां जसवंत पशु मेला कल से, 25 अक्टूबर तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुश्ती दंगल

भरतपुर में 107वां जसवंत पशु मेला ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: राजस्थान के प्रवेश द्वार भरतपुर में ऐतिहासिक श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले का आगाज गुरुवार, 15 अक्टूबर से होगा. 25 अक्टूबर तक चलने वाले इस 107वें मेले में पशु प्रतियोगिताओं से लेकर भजन-जिकड़ी, नौटंकी, विशाल कुश्ती दंगल, रामलीला से जुड़ी शोभायात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलनों तक कई आयोजन होंगे.

बृज अंचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े इस मेले को उत्तर भारत के प्रमुख लक्खी मेलों में स्थान प्राप्त है. राज्य स्तरीय स्टेट कैटल फेयर के रूप में आयोजित होने वाले इस मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए झूले, सर्कस, ब्रेक डांस, ड्रैगन, नाव और जादू जैसे आकर्षण भी रहेंगे.

1920 में हुई थी मेले की शुरुआत : श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले का इतिहास भरतपुर रियासत से जुड़ा हुआ है. मेले की शुरुआत अक्टूबर 1920 में तत्कालीन शासक महाराजा किशन सिंह ने अपने दादा महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में कराई थी. विजयदशमी के अवसर पर आयोजित होने वाला यह मेला समय के साथ पशुपालन, लोक संस्कृति, पारंपरिक मनोरंजन और सामाजिक मेल-मिलाप का प्रमुख केंद्र बन गया. पढ़ें : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आगाज 10 नवंबर से..पावणो को सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता के टाइम टेबल का इंतजार मेले का आयोजन पशुपालन विभाग की ओर से किया जा रहा है. पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक एवं मेला अधिकारी डॉ. अरविंद सिंह चौधरी ने बताया कि इस बार मेला 15 से 25 अक्टूबर तक आयोजित होगा और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. 16 अक्टूबर से शुरू होंगी पशु प्रतियोगिताएं : उन्होंने बताया कि इस बार मेले में पशुपालन से जुड़े आयोजनों को विशेष महत्व दिया गया है. 16 और 17 अक्टूबर को पशु प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र की परंपरा और पशुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. राज्य स्तरीय पशु मेले के रूप में इसकी पहचान किसानों और पशुपालकों के लिए भी इसे महत्वपूर्ण बनाती है.