भरतपुर में 107वां जसवंत पशु मेला कल से, 25 अक्टूबर तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुश्ती दंगल
मेले में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है.
Published : October 14, 2026 at 6:32 PM IST
भरतपुर: राजस्थान के प्रवेश द्वार भरतपुर में ऐतिहासिक श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले का आगाज गुरुवार, 15 अक्टूबर से होगा. 25 अक्टूबर तक चलने वाले इस 107वें मेले में पशु प्रतियोगिताओं से लेकर भजन-जिकड़ी, नौटंकी, विशाल कुश्ती दंगल, रामलीला से जुड़ी शोभायात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलनों तक कई आयोजन होंगे.
बृज अंचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े इस मेले को उत्तर भारत के प्रमुख लक्खी मेलों में स्थान प्राप्त है. राज्य स्तरीय स्टेट कैटल फेयर के रूप में आयोजित होने वाले इस मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए झूले, सर्कस, ब्रेक डांस, ड्रैगन, नाव और जादू जैसे आकर्षण भी रहेंगे.
1920 में हुई थी मेले की शुरुआत : श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले का इतिहास भरतपुर रियासत से जुड़ा हुआ है. मेले की शुरुआत अक्टूबर 1920 में तत्कालीन शासक महाराजा किशन सिंह ने अपने दादा महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में कराई थी. विजयदशमी के अवसर पर आयोजित होने वाला यह मेला समय के साथ पशुपालन, लोक संस्कृति, पारंपरिक मनोरंजन और सामाजिक मेल-मिलाप का प्रमुख केंद्र बन गया.
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मेले का आयोजन पशुपालन विभाग की ओर से किया जा रहा है. पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक एवं मेला अधिकारी डॉ. अरविंद सिंह चौधरी ने बताया कि इस बार मेला 15 से 25 अक्टूबर तक आयोजित होगा और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.
16 अक्टूबर से शुरू होंगी पशु प्रतियोगिताएं : उन्होंने बताया कि इस बार मेले में पशुपालन से जुड़े आयोजनों को विशेष महत्व दिया गया है. 16 और 17 अक्टूबर को पशु प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र की परंपरा और पशुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. राज्य स्तरीय पशु मेले के रूप में इसकी पहचान किसानों और पशुपालकों के लिए भी इसे महत्वपूर्ण बनाती है.
15 से 25 अक्टूबर तक होंगे प्रमुख आयोजन : मेले में धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों की शृंखला रहेगी. कार्यक्रमों का सिलसिलेवार आयोजन इस प्रकार होगा.
- 15 अक्टूबर: मेले का शुभारंभ
- 16 से 17 अक्टूबर: पशु प्रतियोगिताएं
- 18 अक्टूबर: भजन जिकड़ी
- 19 अक्टूबर: नौटंकी
- 19 से 21 अक्टूबर: विशाल कुश्ती दंगल
- 20 अक्टूबर: रावण दहन एवं श्रीराम शोभा यात्रा
- 21 अक्टूबर: ढोला गायन
- 22 अक्टूबर: सांस्कृतिक संध्या
- 22 से 23 अक्टूबर: तकनीकी सेमिनार
- 23 अक्टूबर: भजन संध्या
- 24 अक्टूबर: क्षेत्रीय कवि सम्मेलन
- 25 अक्टूबर: अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मेले का समापन
इन आयोजनों में बृज क्षेत्र की लोक परंपराओं के साथ धार्मिक प्रस्तुतियों, पारंपरिक गायन, कुश्ती और साहित्यिक कार्यक्रमों का संगम देखने को मिलेगा. विशेष रूप से कुश्ती दंगल, रावण दहन, भजन संध्या और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मेले के प्रमुख आकर्षण रहेंगे.
झूले, सर्कस और जादू से होगा मनोरंजन : मेला अधिकारी ने बताया कि पशु प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक आयोजनों के अलावा मेले में मनोरंजन के विभिन्न साधन भी उपलब्ध रहेंगे. यहां झूले, सर्कस, ब्रेक डांस, ड्रैगन, नाव, जादू और नौकायन जैसी गतिविधियां लोगों को आकर्षित करेंगी. इन व्यवस्थाओं के चलते मेला अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन का अवसर उपलब्ध कराएगा.
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सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी : मेले में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है. मेला अधिकारी ने बताया कि मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे. जेबकतरों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी. इसका उद्देश्य मेले में आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आयोजन को व्यवस्थित बनाए रखना है.
राजस्व आय में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी : इस बार श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले की राजस्व आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मेला अधिकारी डॉ. अरविंद सिंह चौधरी ने बताया कि पिछले वर्ष मेले से कुल 92 लाख 1 हजार 220 रुपये की आय हुई थी. वहीं, इस वर्ष अब तक विभिन्न मदों से 1 करोड़ 7 लाख 77 हजार 750 रुपये की राजस्व आय हो चुकी है. इसमें दुकानों की नीलामी से 1 करोड़ 7 लाख 69 हजार 900 रुपये, रवन्ना से 2,950 रुपये और टोल टैक्स से 4,900 रुपये की आय शामिल है. इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व आय में करीब 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मेला अधिकारी ने इसे रिकॉर्ड आय बताया है.