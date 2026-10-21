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Shri Jaswant Exhibition: दंगल में हरियाणा के हर्ष ने जीता जसवंत केसरी का खिताब, मिला 1.01 लाख का इनाम

हरियाणा के हर्ष ने जीता जसवंत केसरी का खिताब ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले में आयोजित तीन दिवसीय दंगल में देशभर से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया. दंगल के सबसे बड़े खिताब जसवंत केसरी पर हरियाणा के झज्जर के पहलवान हर्ष ने कब्जा जमाया. उन्हें पुरस्कार स्वरूप 1 लाख 1 हजार रुपए, गोल्ड पट्टा और गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया. वहीं, नूरपुर के दीपक ने जिला केसरी का खिताब अपने नाम किया. उन्हें 51 हजार रुपए और गोल्ड पट्टा सहित अन्य पुरस्कार दिए गए.

जसवंत केसरी में हर्ष, जिला केसरी बने दीपक : आयोजन समिति के चुन्नी कप्तान ने बताया कि दंगल के प्रतिष्ठित जसवंत केसरी खिताब के लिए हुए मुकाबले में झज्जर, हरियाणा के हर्ष ने बाजी मारी. हर्ष को विशेष आमंत्रण पर दंगल में बुलाया गया था. नूरपुर के दीपक दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 41 हजार रुपए और पट्टा देकर सम्मानित किया गया. वहीं, जिला केसरी का खिताब भी नूरपुर के दीपक ने जीता. इस उपलब्धि पर उन्हें 51 हजार रुपए, गोल्ड पट्टा और गोल्ड मेडल प्रदान किया गया.