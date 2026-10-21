Shri Jaswant Exhibition: दंगल में हरियाणा के हर्ष ने जीता जसवंत केसरी का खिताब, मिला 1.01 लाख का इनाम
दंगल के सबसे बड़े खिताब जसवंत केसरी पर हरियाणा के झज्जर के पहलवान हर्ष ने कब्जा जमाया.
Published : October 21, 2026 at 6:38 PM IST
भरतपुर: जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले में आयोजित तीन दिवसीय दंगल में देशभर से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया. दंगल के सबसे बड़े खिताब जसवंत केसरी पर हरियाणा के झज्जर के पहलवान हर्ष ने कब्जा जमाया. उन्हें पुरस्कार स्वरूप 1 लाख 1 हजार रुपए, गोल्ड पट्टा और गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया. वहीं, नूरपुर के दीपक ने जिला केसरी का खिताब अपने नाम किया. उन्हें 51 हजार रुपए और गोल्ड पट्टा सहित अन्य पुरस्कार दिए गए.
जसवंत केसरी में हर्ष, जिला केसरी बने दीपक : आयोजन समिति के चुन्नी कप्तान ने बताया कि दंगल के प्रतिष्ठित जसवंत केसरी खिताब के लिए हुए मुकाबले में झज्जर, हरियाणा के हर्ष ने बाजी मारी. हर्ष को विशेष आमंत्रण पर दंगल में बुलाया गया था. नूरपुर के दीपक दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 41 हजार रुपए और पट्टा देकर सम्मानित किया गया. वहीं, जिला केसरी का खिताब भी नूरपुर के दीपक ने जीता. इस उपलब्धि पर उन्हें 51 हजार रुपए, गोल्ड पट्टा और गोल्ड मेडल प्रदान किया गया.
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जसवंत कुमार, किशोर और बसंत वर्ग के विजेता : जसवंत कुमार वर्ग में रोहतक के परविंदर ने पहला स्थान हासिल किया. रोहतक के ही अभिषेक दूसरे और रोहित तीसरे स्थान पर रहे। तीनों विजेताओं को क्रमशः 41 हजार, 21 हजार और 11 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी गई. किशोर वर्ग में भीलवाड़ा के रिकी बिश्नोई विजेता रहे. भरतपुर के ओम हरी ने दूसरा और अजमेर के मनन ने तीसरा स्थान हासिल किया. बसंत वर्ग में भीलवाड़ा के गौरव बिश्नोई ने पहला, शिवम बिश्नोई ने दूसरा और सुमित ने तीसरा स्थान प्राप्त किया.
दंगल का शुभारंभ महापौर की मौजूदगी में हुआ था. दूसरे दिन जसवंत केसरी मुकाबले का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने किया. दंगल के समापन अवसर पर बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उनकी उपस्थिति में विजेता पहलवानों को पुरस्कार वितरित किए गए.
दंगल में सात वजन वर्गों के मुकाबले भी आयोजित किए गए. इनमें बाहरी क्षेत्रों से आए पहलवानों का प्रदर्शन प्रभावी रहा, जबकि भरतपुर के पहलवानों को अपेक्षाकृत कम सफलता मिली. 40 किलोग्राम वजन वर्ग में भरतपुर के देव मलाह ने पहला और सिद्धांत ने दूसरा स्थान हासिल किया. तीन दिवसीय दंगल में विभिन्न आयु और वजन वर्गों के पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया.