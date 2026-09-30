हिमाचल की 3615 पंचायतों तक पहुंचेगा डिजिटल नेटवर्क, 20 हजार KM में बिछेगा ऑप्टिकल फाइबर
भारतनेट परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर पर हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 9:10 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की तैयारी है. मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के साथ अब गांवों तक हाईस्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जा रहा है. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) हिमाचल प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए करीब 20 हजार किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाएगा.
भारतनेट परियोजना के तहत होने वाले इस विस्तार से उन ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों को हाईस्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है, जहां अभी डिजिटल सेवाओं की पहुंच सीमित है. BSNL के अनुसार प्रदेश में अब तक 5500 किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है और इससे करीब 1020 ग्राम पंचायतें कवर हो चुकी हैं,. ऐसे में आने वाले समय में पंचायत स्तर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है.
BSNL हिमाचल प्रदेश सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर हर्ष वर्धन सिंह ने कहा, "उपभोक्ता सेवा के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर BSNL का ध्यान भरोसेमंद और मजबूत टेलीकॉम नेटवर्क तैयार करने, 4जी और फाइबर कनेक्टिविटी बढ़ाने, बेहतर कस्टमर अनुभव देने तथा समाज के हर वर्ग के लिए किफायती डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने पर है. BSNL यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हिमाचल के सबसे दूरदराज इलाकों को भी डिजिटल इंडिया के अवसरों से जोड़ा जा सके".
दरअसल, BSNL 1 अक्टूबर को अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है. स्थापना दिवस के मौके पर कंपनी की ओर से देशभर में भरोसेमंद, किफायती और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. हिमाचल में भी BSNL ने 4जी नेटवर्क विस्तार, फाइबर कनेक्टिविटी और FTTH सेवाओं को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है.
30 सितंबर तक प्रदेश में 1050 से अधिक गांवों और स्थानों को DBN फंडेड 4जी परियोजनाओं के तहत कवर किया जा चुका है. इनमें 626 BTS शामिल हैं. इससे खासकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट की पहुंच को मजबूत करने में मदद मिली है.
पंचायत स्तर पर बढ़ेगी हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच
भारतनेट परियोजना के तहत BSNL हिमाचल प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए करीब 20 हजार किलोमीटर केबल बिछाएगा. अभी तक 5500 किलोमीटर से अधिक फाइबर बिछाया जा चुका है और करीब 1020 पंचायतें इससे जुड़ चुकी हैं. परियोजना पूरी होने के बाद पंचायत स्तर पर हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सरकारी सेवाओं, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कारोबार और अन्य डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल आसान हो सकता है.
ग्रामीणों के लिए 459 रुपये का नया FTTH प्लान
BSNL ने ग्राहकों के लिए पूरे देश में 10 नए FTTH ब्रॉडबैंड प्लान भी पेश किए हैं. इनमें 25 Mbps से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड उपलब्ध होगी. इन प्लान की मासिक कीमत 459 रुपये से 4799 रुपये तक है, जिन पर GST अलग से लागू होगा. इनमें अलग-अलग जरूरतों के अनुसार OTT सेवाओं के विकल्प भी दिए गए हैं. खास तौर पर ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 459 रुपये का 'फाइबर रूरल OTT' प्लान पेश किया गया है. इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में हाईस्पीड ब्रॉडबैंड को अधिक सुलभ बनाना है.
899 और 1299 रुपये के प्लान में बढ़ी स्पीड
BSNL ने मौजूदा FTTH प्लान की स्पीड में भी बढ़ोतरी की है. 899 रुपये वाले 'फाइबर वैल्यू एडवांस' प्लान की स्पीड 175 Mbps से बढ़ाकर 200 Mbps कर दी गई है. वहीं, 1299 रुपये वाले 'फाइबर/एयरफाइबर प्रीमियम प्लस' प्लान की स्पीड 250 Mbps से बढ़ाकर 300 Mbps कर दी गई है. ये संशोधित प्लान 25 सितंबर 2026 से सभी BSNL सर्कल में नियमित रूप से लागू हो गए हैं.
4जी विस्तार के साथ फाइबर पर भी फोकस
BSNL हिमाचल प्रदेश में एक तरफ 4जी नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, तो दूसरी तरफ फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी काम किया जा रहा है. DBN फंडेड परियोजनाओं के तहत अब तक 1050 से अधिक गांवों और स्थानों को 4जी से जोड़ा जा चुका है. 626 BTS के माध्यम से इन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार किया गया है.
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