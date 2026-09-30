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हिमाचल की 3615 पंचायतों तक पहुंचेगा डिजिटल नेटवर्क, 20 हजार KM में बिछेगा ऑप्टिकल फाइबर

हिमाचल की पंचायतों तक पहुंचेगा हाईस्पीड इंटरनेट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की तैयारी है. मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के साथ अब गांवों तक हाईस्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जा रहा है. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) हिमाचल प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए करीब 20 हजार किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाएगा.

भारतनेट परियोजना के तहत होने वाले इस विस्तार से उन ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों को हाईस्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है, जहां अभी डिजिटल सेवाओं की पहुंच सीमित है. BSNL के अनुसार प्रदेश में अब तक 5500 किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है और इससे करीब 1020 ग्राम पंचायतें कवर हो चुकी हैं,. ऐसे में आने वाले समय में पंचायत स्तर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है. BSNL हिमाचल प्रदेश सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर हर्ष वर्धन सिंह ने कहा, "उपभोक्ता सेवा के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर BSNL का ध्यान भरोसेमंद और मजबूत टेलीकॉम नेटवर्क तैयार करने, 4जी और फाइबर कनेक्टिविटी बढ़ाने, बेहतर कस्टमर अनुभव देने तथा समाज के हर वर्ग के लिए किफायती डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने पर है. BSNL यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हिमाचल के सबसे दूरदराज इलाकों को भी डिजिटल इंडिया के अवसरों से जोड़ा जा सके". दरअसल, BSNL 1 अक्टूबर को अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है. स्थापना दिवस के मौके पर कंपनी की ओर से देशभर में भरोसेमंद, किफायती और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. हिमाचल में भी BSNL ने 4जी नेटवर्क विस्तार, फाइबर कनेक्टिविटी और FTTH सेवाओं को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है. 30 सितंबर तक प्रदेश में 1050 से अधिक गांवों और स्थानों को DBN फंडेड 4जी परियोजनाओं के तहत कवर किया जा चुका है. इनमें 626 BTS शामिल हैं. इससे खासकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट की पहुंच को मजबूत करने में मदद मिली है. पंचायत स्तर पर बढ़ेगी हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच भारतनेट परियोजना के तहत BSNL हिमाचल प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए करीब 20 हजार किलोमीटर केबल बिछाएगा. अभी तक 5500 किलोमीटर से अधिक फाइबर बिछाया जा चुका है और करीब 1020 पंचायतें इससे जुड़ चुकी हैं. परियोजना पूरी होने के बाद पंचायत स्तर पर हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सरकारी सेवाओं, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कारोबार और अन्य डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल आसान हो सकता है.