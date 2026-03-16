दुर्ग में भारतमाला प्रोजेक्ट में बदलाव की बात आई सामने, नाराज ग्रामीणों ने दुर्ग-अंजोरा रोड किया जाम
नाराज ग्रामीणों ने 28 मार्च को नेशनल हाइवे जाम करने की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 16, 2026 at 2:24 PM IST
दुर्ग: भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर बड़े पैमाने पर दुर्ग में काम चल रहा है. इसी बीच ग्रामीणों को ये खबर लगी कि भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी तरह का बदलाव किया जा रहा है. कथित बदलाव की बात उठते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आज सुबह दुर्ग-अंजोरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो सड़क पर बैठ गईं. धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना था कि भारतमाला प्रोजेक्ट में बदलाव क्यों किया जा रहा है. वहीं, भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों और जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई बयान सामने नहीं आया है. चक्काजाम को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया. नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर उनकी मांगों को अनसुना किया जाता है तो वो 28 मार्च को नेशनल हाइवे जाम करेंगे. जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी.
जानिए क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट
दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कों का जाल बिछाना भर नहीं है बल्कि शहरी और ग्रामीण इलाकों को जोड़कर विकास को रफ्तार देना भी है. किसानों की पहुंच ज्यादा से ज्यादा गांव से शहर तक हो, फसल समय पर मंडी पहुंच जाए इसका बंदोबस्त करना है. इसके साथ ही कम वक्त से सफर आसान हो इसके लिए भी भारतमाला प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये महत्वाकांक्षी योजना है. छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर कई जगहों पर काम चल रहा है. इसी कड़ी में रायपुर से विशाखापत्तनम को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है. कॉरिडोर के बनने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.
परियोजना के फायदे
- सड़कों का बुनियादी ढांचा दुरुस्त होगा
- आर्थिक गलियारे के बनने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी
- बेहतर कनेक्टिविटी से सफर आसान होगा
- सफर के समय में भी बचत होगी, यात्रा भी सुरक्षित होगी
- भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बॉर्डर रोड, अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी, बंदरगाह कनेक्टिविटी और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी
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