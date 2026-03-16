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दुर्ग में भारतमाला प्रोजेक्ट में बदलाव की बात आई सामने, नाराज ग्रामीणों ने दुर्ग-अंजोरा रोड किया जाम

दुर्ग: भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर बड़े पैमाने पर दुर्ग में काम चल रहा है. इसी बीच ग्रामीणों को ये खबर लगी कि भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी तरह का बदलाव किया जा रहा है. कथित बदलाव की बात उठते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आज सुबह दुर्ग-अंजोरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो सड़क पर बैठ गईं. धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना था कि भारतमाला प्रोजेक्ट में बदलाव क्यों किया जा रहा है. वहीं, भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों और जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई बयान सामने नहीं आया है. चक्काजाम को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया. नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर उनकी मांगों को अनसुना किया जाता है तो वो 28 मार्च को नेशनल हाइवे जाम करेंगे. जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी.

नाराज ग्रामीणों ने किया जाम (ETV Bharat)

जानिए क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट