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रायपुर में जमीन कारोबारी के घर छापेमारी, ईडी अधिकारियों के साथ कथित बदसलूकी और धक्का मुक्की, FIR

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारतमाला परियोजना से जुड़े घोटाले की जांच चल रही है.

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रायपुर में ईडी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 7:10 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े जमीन घोटाले की जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची हुई है. अधिकारी अलग अलग जिलों में भारतमाला स्कैम की जांच कर रही है. मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बीच बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला.

अभनपुर थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी गोपाल गांधी के घर छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों के साथ कथित बदसलूकी और धक्का-मुक्की किए जाने की बात सामने आई. जानकारी के अनुसार ईडी की टीम जब गोपाल गांधी के ठिकाने पर जांच कर रही थी, तभी उनके पिता सत्यनारायण गांधी और भाई जय प्रकाश गांधी ने कार्रवाई का विरोध करते हुए अधिकारियों को रोकने की कोशिश की. आरोप है कि इस दौरान ईडी के डिप्टी डायरेक्टर नीरज कुमार सिंह के साथ धक्का-मुक्की की गई और अभद्र व्यवहार किया गया.

ईडी अधिकारियों ने अभनपुर थाने में दर्ज कराई शिकायत

इस मामले की लिखित शिकायत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अभनपुर थाने में की. ईडी अफसरों ने अपनी शिकायत में बताया कि छापेमार कार्रवाई के दौरान गोपाल गांधी के पिता सत्यनारायण गांधी और उनके भाई जय प्रकाश गांधी ने कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया. इस दौरान अधिकारियों से बदसलूकी और अभद्र व्यवहार किया गया.

गोपाल गांधी के पिता और भाई पर मामला दर्ज

अभनपुर थाना प्रभारी सत्येंद्र श्याम ने बताया कि ED कि शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच में अभनपुर पुलिस जुट गई है.

गौरतलब हो कि पूरी कार्रवाई भारतमाला परियोजना में जमीन मुआवजा घोटाले की जांच के सिलसिले में की जा रही थी, जिसमें पहले से ही कई ठिकानों पर छापेमारी और दस्तावेजों की जांच जारी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है.

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