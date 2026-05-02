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भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला : संभाग स्तर पर दो नई टीम गठित, हर खसरे की होगी अब जांच

रायपुर : छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जांच कर रही है, लेकिन अब इस मामले में प्रशासनिक दखल के तहत रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने भी भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में जांच के लिए दो अलग-अलग टीमों का गठन किया है. जिसमें एक टीम धमतरी जिले में और दूसरी टीम रायपुर जिले में जांच करेगी. भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रशासन ने इस बार सभी खसरा नंबरों की बारीकी से जांच करने का निर्णय लिया है. ताकि मुआवजा वितरण में किसी तरह की अनियमितता या फर्जीवाड़ा की पूरी तरह से पड़ताल की जा सके.









भारतमाला में गड़बड़ी रोकने के लिए जांच टीम गठित

रायपुर के संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो अलग-अलग टीम का गठन किया है. जिसमें एक टीम धमतरी जिले में जांच करेगी और दूसरी टीम रायपुर जिले में जांच करेगी. इन गठित टीमों को संभाग आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सभी एक एक खसरा की बारीकी से जांच करेंगे. ताकि भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला की वास्तविक स्थिति पता चल सके.









डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में गठित की गई टीम

संभाग आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर जिले के खसरा नंबरों की जांच डिप्टी कलेक्टर ज्योति सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है. वही धमतरी जिले के लिए संबंधित खसरा नंबर की जांच अपर कलेक्टर पवन कुमार की टीम को दी गई है. दोनों टीमों को एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी. जांच में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.









डिप्टी कलेक्टर की हो चुकी है गिरफ्तारी

भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं. जिसमें आईएएस, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं. अब तक इस मामले में डिप्टी कलेक्टर निर्भय कुमार साहू और शशिकांत कुर्रे की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.





इसके पहले भी तीन अलग-अलग टीम भारतमाला परियोजना से जुड़े मामलों की जांच कर चुकी है. लेकिन वह जांच सीमित दायरे में की गई थी. केवल उन्हीं खसरा नंबरों की जांच की गई थी जिसकी शिकायत प्राप्त हुई थी. लेकिन अब नए सिरे से सभी खसरा नंबर की जांच भारत माला परियोजना से जुड़े मामले की होगी. जिससे यह पता चल सकेगा कि भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला में और कहां कहां पर कैसे और किस तरीके से गड़बड़ी की गई है.

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