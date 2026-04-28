भारतमाला मुआवजा घोटाला, 20 घंटे चली जांच
भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित मुआवजा घोटाले की जांच अब तेज होती नजर आ रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 28, 2026 at 1:58 PM IST
धमतरी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने धमतरी जिले के कुरुद में सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के निवास पर दबिश दी. यह कार्रवाई सोमवार सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई और देर रात तक चली लंबी जांच के बाद टीम वापस लौटी.
सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीम रात करीब 1 बजे तक मौके पर जांच में जुटी रही. इसके बाद जांच पूरी कर टीम वापस रवाना हुई. बताया जा रहा है कि इस दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए. करीब दो थैलों में महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए हैं. इसके साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी टीम अपने साथ ले गई है, जिनकी जांच से और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
भारतमाला मुआवजा घोटाला
यह पूरी कार्रवाई भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा वितरण में हुए कथित अनियमितताओं से जुड़ी बताई जा रही है. भूपेंद्र चंद्राकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने करीबियों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलवाया. जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और नियमों का उल्लंघन हुआ है.
ईडी की इस कार्रवाई को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है. करीब 20 घंटे तक चली इस जांच के दौरान टीम ने दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की और कई अहम सुराग जुटाए. सूत्रों का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के बाद मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं. इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, और आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है.