ETV Bharat / state

भारतमाला मुआवजा घोटाला, 20 घंटे चली जांच

भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित मुआवजा घोटाले की जांच अब तेज होती नजर आ रही है.

BHARATMALA COMPENSATION SCAM
भारतमाला मुआवजा घोटाला (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने धमतरी जिले के कुरुद में सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के निवास पर दबिश दी. यह कार्रवाई सोमवार सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई और देर रात तक चली लंबी जांच के बाद टीम वापस लौटी.

सूत्रों के मुताबिक, ईडी की टीम रात करीब 1 बजे तक मौके पर जांच में जुटी रही. इसके बाद जांच पूरी कर टीम वापस रवाना हुई. बताया जा रहा है कि इस दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए. करीब दो थैलों में महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए हैं. इसके साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी टीम अपने साथ ले गई है, जिनकी जांच से और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

भारतमाला मुआवजा घोटाला

यह पूरी कार्रवाई भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा वितरण में हुए कथित अनियमितताओं से जुड़ी बताई जा रही है. भूपेंद्र चंद्राकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने करीबियों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलवाया. जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और नियमों का उल्लंघन हुआ है.

ईडी की इस कार्रवाई को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है. करीब 20 घंटे तक चली इस जांच के दौरान टीम ने दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की और कई अहम सुराग जुटाए. सूत्रों का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के बाद मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं. इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, और आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है.

प्रश्नपत्र में कुत्ते के नाम के विकल्प में भगवान राम का नाम, महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित
भारतमाला घोटाला: छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के भाई के घर दबिश
सुशासन तिहार 2026: बदलते बस्तर, टेस्टिंग टाइम, भ्रष्टाचार, पुनर्वास, जमीनी सच्चाई और 2030 लक्ष्य के बीच भरोसे, न्याय, विकास की बड़ी परीक्षा

TAGGED:

DHAMTARI
भारतमाला मुआवजा घोटाला
BHARATMALA PROJECT
धमतरी ईडी
BHARATMALA COMPENSATION SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.