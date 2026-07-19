भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्यसमिति की बैठक, रांची में 26 से 28 जुलाई तक होगी मीटिंग
रांची में देशभर के प्रतिनिधि जुटेंगे और श्रम कानूनों और मजदूर हितों पर मंथन होगा.
Published : July 19, 2026 at 9:47 PM IST
रांचीः भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की अखिल भारतीय कार्यसमिति की तीन दिवसीय बैठक 26 से 28 जुलाई तक रांची के नामकुम स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय में आयोजित होगी.
बैठक में देशभर से संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से जुड़े मुद्दों, श्रम कानून तथा समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इसकी जानकारी रविवार को आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री धर्मदास शुक्ला, झारखंड प्रदेश महामंत्री राजीव रंजन सिंह और आयोजन समिति के प्रमुख चंदन कुमार प्रसाद ने दी.
बीएमएस ने पहले भी अपनी आपत्तियां सरकार के सामने रखी हैं
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय संगठन मंत्री धर्मदास शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) में से भारतीय मजदूर संघ ने मजदूरी संहिता-2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 का समर्थन किया है. उनका कहना था कि विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू होने के बाद देशभर के मजदूरों को बड़े स्तर पर राहत मिली है.
हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन औद्योगिक संबंध संहिता-2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता-2020 के कुछ प्रावधानों से सहमत नहीं है. इन दोनों संहिताओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ पहले भी अपनी आपत्तियां सरकार के समक्ष रख चुका है और भविष्य में भी मजदूर हितों के अनुरूप संशोधन की मांग करता रहेगा.
मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुधार करेः धर्मदास शुक्ला
धर्मदास शुक्ला ने कहा भारतीय मजदूर संघ, मजदूर हितों को सर्वोपरि मानता है. सामाजिक सुरक्षा संहिता से श्रमिकों को लाभ मिला है, लेकिन बाकी दो लेबर कोड में ऐसे कई प्रोविजन हैं, जिन पर हमारी असहमति है. हम चाहते हैं कि सरकार मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार करे.
प्रदेश महामंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि तीन दिवसीय कार्यसमिति बैठक में श्रमिकों के अधिकार, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और देश की वर्तमान परिस्थितियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श होगा. बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे, जो संगठन की आगामी रणनीति तय करेंगे.
उन्होंने कहा, भारतीय मजदूर संघ मजदूरों को केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि मानव पूंजी मानता है. हमारा विश्वास टकराव नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से समस्याओं के समाधान में है. मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए संगठन हमेशा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखता रहा है.
कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरीः चंदन कुमार प्रसाद
आयोजन समिति के प्रमुख चंदन कुमार प्रसाद ने बताया कि "कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. देशभर से आने वाले प्रतिनिधियों के ठहरने, भोजन, परिवहन और बैठक की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कार्यकर्ता आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं. चंदन कुमार प्रसाद ने कहा, बैठक की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. प्रदेशभर के कार्यकर्ता जिम्मेदारियां निभा रहे हैं. तीनों दिनों की कार्यवाही और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी नियमित रूप से मीडिया के माध्यम से साझा की जाएगी."
भारतीय मजदूर संघ की इस राष्ट्रीय बैठक को संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उम्मीद है कि बैठक में पारित प्रस्ताव आने वाले समय में देशभर में श्रमिकों से जुड़े मुद्दों और श्रम नीतियों पर संगठन की दिशा तय करेंगे.
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