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धनबाद में विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ का प्रोटेस्ट, मानदेय बढ़ाने की लगाई गुहार

भारतीय मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन ( Etv Bharat )

धनबाद: श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने जोरदार प्रदर्शन किया. रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में श्रमिकों के साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं और विभिन्न संगठनों से जुड़े कर्मचारी शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से श्रमिकों से जुड़ी लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है. अपनी मांगों को लेकर मुखर दिखे प्रदर्शनकारी भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर देश के अलग-अलग जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया. इसी क्रम में धनबाद में भी बीएमएस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार से श्रमिकों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की गई. भारतीय मजदूर संघ का मांगों को लेकर प्रदर्शन (Etv Bharat) न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग बीएमएस की प्रमुख मांगों में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग शामिल रही. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए श्रमिकों की आय में बढ़ोतरी जरूरी है. इसके अलावा EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई.