धनबाद में विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ का प्रोटेस्ट, मानदेय बढ़ाने की लगाई गुहार
धनबाद में विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया.
Published : August 17, 2026 at 8:39 PM IST
धनबाद: श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने जोरदार प्रदर्शन किया. रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में श्रमिकों के साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं और विभिन्न संगठनों से जुड़े कर्मचारी शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से श्रमिकों से जुड़ी लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है.
अपनी मांगों को लेकर मुखर दिखे प्रदर्शनकारी
भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर देश के अलग-अलग जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया. इसी क्रम में धनबाद में भी बीएमएस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार से श्रमिकों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की गई.
न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग
बीएमएस की प्रमुख मांगों में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग शामिल रही. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए श्रमिकों की आय में बढ़ोतरी जरूरी है. इसके अलावा EPS-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई.
वेतन सीमा बढ़ाने पर दिया जोर
प्रदर्शनकारियों ने EPF की वेतन सीमा को 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये और ESI की सीमा को 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने की मांग की. उनका कहना था कि वेतन सीमा बढ़ने से बड़ी संख्या में श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकेंगे.
पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग
इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने, आंगनबाड़ी सेविकाओं और दूसरी योजना कर्मियों को श्रमिक का दर्जा देने तथा उनके मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग भी की गई. श्रम संहिताओं में श्रमिक हितों के खिलाफ बताए जा रहे प्रावधानों को हटाने की मांग को लेकर भी बीएमएस ने अपना विरोध दर्ज कराया.
लंबित मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है संगठन
प्रदर्शन के दौरान बीएमएस नेताओं ने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर संगठन लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है फिर भी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा.
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