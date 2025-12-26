ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार को वादे याद दिलाने को BMS ने भरी 'हुंकार', शहीद स्मारक से सिविल लाइंस तक पैदल मार्च

वक्ताओं ने कहा-मजदूरों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें सरकार.

Workers affiliated with BMS protesting in Jaipur
जयपुर में प्रदर्शन करते भामसं से जुड़े श्रमिक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 3:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले किए गए चुनावी वादे याद दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ (भामसं) के बैनर तले श्रमिक संघों ने शुक्रवार को जयपुर में हुंकार भरी. शहीद स्मारक से सिविल लाइंस तक पैदल मार्च निकाला और प्रदर्शन किया. इसके बाद हुई आमसभा में वक्ताओं ने भजनलाल सरकार को चुनाव से पहले पार्टी के किए वादे याद दिलाए. तत्काल समाधान की मांग की. इस दौरान नई भर्ती निकालने, न्यूनतम मजदूरी के नियम का पालन करने, संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, आंगनबाड़ी कर्मचारियों, आशा सहयोगिनियों, निर्माण मजदूर, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, डिस्कॉम, एनएचएम, सर्वशिक्षा, लोक जुम्बिश, प्राइवेट सेक्टर और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग रखी.

समस्याओं का हो तत्काल समाधान: भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिम्मते ने आमसभा में कहा कि जब तक राज्य सरकार मजदूरों, कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तब तक प्रदेश में वास्तविक खुशहाली संभव नहीं है. उन्होंने भामसं के मांग पत्र पर जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की. रैली की अध्यक्षता भामसं के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी ने की. मंच संचालन प्रदेश उप महामंत्री विजय सिंह बघेल ने किया.

भामसं के प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने परिवहन मजदूर संघ के अधिवेशन में कहा- संगठन स्वहित के साथ राष्ट्रहित का भी रखें ध्यान

श्रमिकों-स्ट्रीट वेंडर की समस्याओं पर भी करें गौर: संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राज बिहारी शर्मा ने कहा कि राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति दयनीय है. श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर, गरीब मजदूरों की पीड़ा की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. क्षेत्रीय संगठन मंत्री सीवी राजेश ने कहा कि मजदूरों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार सरकार और प्रशासन से संपर्क किया गया, लेकिन समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. इसी उपेक्षा के कारण आज प्रदेश का मजदूर सड़क पर उतरने को मजबूर हुआ.

संगठनों-महासंघों ने बताई समस्याएं: मीडिया से बातचीत में प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने कहा कि मजदूर संघ ने कई बार मजदूरों और कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के सामने रखा गया, लेकिन सरकार ने गौर नहीं किया. सरकार को चेताने के लिए आज सड़क पर उतरने को मजबूर हुए. सभा में आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, बिजली विभाग, परिवहन, कपड़ा उद्योग, निर्माण मजदूर, सहकारी कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर, कृषि उपज मंडी और एनएचएम सहित 30 से ज्यादा संगठनों और महासंघों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखी.

पढ़ें:किसान-मजदूर सम्मेलन : जयंत चौधरी बोले– भारत की खुशहाली खेतों और खलिहानों से निकलती है

इन मांगों पर भी चर्चा: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और ग्रेचुटी देने, प्राइवेट सेक्टर में सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल करने, असंगठित क्षेत्र के सभी कल्याण बोर्ड में समय पर सुधर करने, स्कीम वर्कर का इंसेंटिव बढ़ाने और परिवहन व बिजली कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर भी चर्चा की गई. सभा के बाद प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा के नेतृत्व में 31 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मांगपत्र सौंपा.

पढ़ें:बूंदी की खनन पट्टी में सन्नाटा: 30 हजार मजदूर हड़ताल से बेरोजगार, हजारों परिवारों की रोजी-रोटी संकट में

TAGGED:

FOOT MARCH TO CIVIL LINES
REMIND ELECTION PROMISES
BHAJANLAL GOVERNMENT
भामसं का जयपुर में प्रदर्शन
BMS PROTEST IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.