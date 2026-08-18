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न्यूनतम मजदूरी 30 हजार रुपये, पेंशन 7500, भारतीय मजदूर संघ की मांग

भारतीय मजदूर संघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के लेकर केंद्र सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.

BHARATIYA MAZDOOR SANGH
भारतीय मजदूर संघ (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 1:16 PM IST

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बिलासपुर\दुर्ग: भारतीय मजदूर संघ ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में मजदूरों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर रैली निकाली और केंद्र सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.

बिलासपुर में सौंपे गए ज्ञापन में मजदूरों और कर्मचारियों से जुड़ी 11 प्रमुख मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की गई है. इनमें EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1100 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने और इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की मांग प्रमुख है. इसके अलावा EPF, ESIC और बोनस की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा को दोगुना करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग की गई है.

छत्तीसगढ़ में श्रमिकों की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

न्यूनतम मजदूरी 30 हजार रुपये किया जाए. पेंशन 7500 किया जाए. सरकार निरंकुश है. सरकार को जगाने के लिए ही आए है- संजय तिवारी, जिला महामंत्री भारतीय मजदूर संघ

संगठन ने ग्रेच्युटी की गणना को 15 दिन के वेतन से बढ़ाकर 30 दिन के वेतन के आधार पर करने, सभी कर्मचारियों के लिए “समान काम के लिए समान वेतन” लागू करने और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग रखी है. ज्ञापन में आंगनबाड़ी, आशा, मिड-डे-मील, NHM सहित विभिन्न योजना कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी, बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने तथा लेबर कोड में मजदूर विरोधी प्रावधानों को हटाने की मांग भी शामिल है.

हमारी 11 सूत्रीय मांगें है. केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन लागू किया है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक लागू नहीं किया -सुरेश तिवारी, स्वशासी अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ, महामंत्री

संगठन ने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन सहित विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और LIC में पदस्थ डेवलपमेंट ऑफिसरों को नौकरी की सुरक्षा देने की भी मांग की। ज्ञापन सौंपते समय जिला मंत्री संजय कुमार तिवारी सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे.

Bharatiya Mazdoor Sangh
दुर्ग में श्रमिकों की रैली (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुर्ग में भी श्रमिकों ने निकाली रैली

देश के श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में दुर्ग में भी रैली निकाली गई. राजेंद्र पार्क चौक से शुरू हुई रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां श्रमिक नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में वेतन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों के बेहतर भविष्य से जुड़े कई मुद्दे शामिल रहे.

दुर्ग श्रमिकों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

संघ ने न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने, ईएसआईसी की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन के साथ महंगाई भत्ता व चिकित्सा सुविधा देने की मांग की. ईपीएफ की अनिवार्य वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने और बोनस की गणना और पात्रता सीमा बढ़ाने की मांग भी रखी गई.

मांगें पूरी नहीं होने पर 1 अक्टूबर को रायपुर सहित पूरे जिला मुख्यालयों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा- शरद दुबे, यूनियन नेता

आंगनबाड़ी, आशा और मिड-डे मील कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि, ठेका व कैजुअल कर्मचारियों के लिए समान काम-समान वेतन, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये करने और बैंक कर्मचारियों के लिए पांच दिन कार्य व्यवस्था लागू करने की मांग की गई. सफाई कामगार मजदूर संघ ने नगर निगम दुर्ग के करीब 1800 सफाई कर्मियों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग उठाई. मिशन क्लीन सिटी कर्मचारियों का मानदेय 30 हजार रुपये करने, ईपीएफ ईएसआईसी सुविधा देने और न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन देने की मांग की गई.

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तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat Chhattisgarh)

तहसीलदार वासु मित्र दीवान ने बताया कि कर्मचारी संगठनों ने अलग-अलग मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिनमें वेतन वृद्धि, ओल्ड पेंशन स्कीम और पे-स्केल जैसे मुद्दे शामिल हैं.

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