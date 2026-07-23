ETV Bharat / state

28 जुलाई को पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे किसान, जानिये वजह

संगठन 28 जुलाई को अपनी 31 सूत्रीय मांगों को लेकर हजारों किसानों के साथ डीजीपी कार्यालय का घेराव करेगा.

BHARATIYA KISAN UNION TOMAR
भारतीय किसान यूनियन तोमर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 23, 2026 at 7:14 PM IST

|

Updated : July 23, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में भारतीय किसान यूनियन (तोमर) ने विशाल महापंचायत का आयोजन किया. इस महापंचायत में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे. इस दौरान संगठन ने आने वाली 28 जुलाई को देहरादून स्थित डीजीपी कार्यालय के घेराव का ऐलान करते हुए उत्तराखंड पुलिस के कार्यप्रणाली और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं.

भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन 28 जुलाई को अपनी 31 सूत्रीय मांगों को लेकर हजारों किसानों के साथ डीजीपी कार्यालय का घेराव करेगा. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस का व्यवहार किसानों और आम जनता के प्रति संतोषजनक नहीं है. अधिकारियों द्वारा आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है. जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है.

इसी के साथ संजीव तोमर ने भगवानपुर क्षेत्र में बीती (23 जून) को संगठन के एक कार्यकर्ता की बेटी की कथित दहेज हत्या का मामला उठाया. उन्होंने कहा पुलिस ने करीब दस दिन बाद मुकदमा दर्ज किया लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने प्रदेश में अवैध पशु कटान पर रोक, नशा मुक्त उत्तराखंड और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को धरातल पर लागू करने की भी मांग दोहराई है.

संगठन के राष्ट्रीय सचिव तालिब हसन ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. तालिब हसन का कहना है कि (इसी साल मई के महीने) में उनकी दुकान पर उनके बेटे के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं. पुलिस ने पहले गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. उसके बाद में उन धाराओं को हटा दिया गया, जबकि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मनमाने ढंग से काम कर रही है. इसी के विरोध में 28 जुलाई को देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.

पढे़ं- हरिद्वार में गरजे राकेश टिकैत, कहा- 'जब सरकार तक आवाज नहीं पहुंचती तो होते हैं आंदोलन'

Last Updated : July 23, 2026 at 7:28 PM IST

TAGGED:

पुलिस मुख्यालय घेराव
भारतीय किसान यूनियन तोमर
रुड़की किसान महापंचायत
BHARATIYA KISAN UNION TOMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.