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रिहाई के बाद राकेश टिकैत का वीडियो मैसेज; कहा- आज तय होगी रणनीति

मेरठ में भी थाने पर किसानों का जमावड़ा हो गया. रिहाई के बाद रात करीब 10 बजे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने वीडियो मैसेज जारी किया. उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता रात को अपने-अपने घर चले जाएं. उन्हें फिलहाल छोड़ा गया है.

मेरठ: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता को राकेश टिकैत को ओडिशा में गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया. इधर, टिकैत की गिरफ्तारी के विरोध में अलग-अलग जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया.

उन्होंने कहा कि 10 से 12 किसान नेताओं को अभी भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है. उन्हें भी छोड़ने को लेकर बातचीत चल रही है. मंगलवार को भी हम सब पूरा दिन यहीं रहेंगे और सुबह 10 बजे बताएंगे कि आगे की क्या रणनीति होगी? राकेश टिकैत ने कहा कि आगे क्या करना है. आंदोलन करना है या नहीं? इस बारे में सुबह बताएंगे.

टिकैत ने कहा कि सभी आंदोलनकारी किसान धरना समाप्त करके अपने घरों को चले जाएं. राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन के साथी रहे उनके साथ सांसद सुधाकर भी हैं. पुलिस का रवैया बेहद ही हैरान करने वाला था. उन्होंने कहा कि किसान यात्रा को बीच में ही रोका गया है. यहां की पुलिस प्रशासन का रवैया बेहद ही अजीब है.

आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था.

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