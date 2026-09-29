"सम्मान निधि 10 हजार रुपये प्रति एकड़ दिया जाए...", भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की यह मांग?
बांदा में भारतीय किसान यूनियन का किसान-मजदूर महापंचायत का आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 7:58 PM IST
बांदा : गल्ला मंडी परिसर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन का किसान-मजदूर महापंचायत का आयोजन हुआ. जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए.
प्रेसवार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को अपनी मांगों को लेकर यहां बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत बुंदेलखंड में है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भी चाह रही है कि यहां के लोग गरीब हों और यहां के लोग मजदूरी करने बाहर जाएं.
राकेश टिकट ने मांग की है कि विशेष पैकेज के अंतर्गत यहां सम्मान निधि 10 हजार रुपये प्रति एकड़ दिया जाए, क्योंकि यहां का किसान बहुत परेशान है. उन्होंने कहा कि इस बारिश से यहां का किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है.
इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा. विपक्ष के द्वारा विरोध-प्रदर्शन और दर्ज हो रहे मुकदमों के संबंध में राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष के आंदोलन कम हो रहे हैं और अभी उन पर कम मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इसलिए विपक्ष को आंदोलन तेज करना पड़ेगा.
आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि यह फिर से बेईमानी करेंगे और हमारा किसान सब जानता है कि इस बार किसे वोट देना है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह बहुत होशियार हैं. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव आयोग बनना चाहिये. उन्होंने कहा कि दोषी को सजा मिलनी चाहिये.
उन्होंने कहा कि विपक्ष वालों को इनकी निगाह रखनी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि किसान तो अपने खेत की निगरानी करेगा. उन्होंने मांग की है कि गौशाला की माॅनिटरिंग हो. पशुओं के खाने पीने का इंतजाम वहीं पर हो, यह हमारी डिमांड है.
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