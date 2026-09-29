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"सम्मान निधि 10 हजार रुपये प्रति एकड़ दिया जाए...", भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की यह मांग?

भारतीय किसान यूनियन का किसान-मजदूर महापंचायत का आयोजन. ( Photo credit: ETV Bharat )

बांदा : गल्ला मंडी परिसर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन का किसान-मजदूर महापंचायत का आयोजन हुआ. जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए.