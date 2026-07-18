किसान संघ ने दी इथेनॉल पर भ्रम न फैलाने की नसीहत, सभी वाहन इसी ईंधन से चलेंगे
भारतीय किसान यूनियन ने इथेनॉल को बेहतर ईंधन बताया. भविष्य में मध्य प्रदेश में 20 शुगर फैक्ट्री खुलने का दावा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 4:54 PM IST
भोपाल : भारतीय किसान संघ ने दावा किया है कि इथेनॉल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा. भोपाल में आयोजित प्रेसवार्ता में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.साईं रेड्डी ने कहा "इथेनॉल से वाहन खराब होने की बात पूरी तरह गलत और भ्रामक है. इथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, जिससे प्रदूषण कम होता है और यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है. इसके उपयोग से किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलता है. क्योंकि गन्ने सहित अन्य कृषि उत्पादों से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है.
भविष्य में वाहनों में 100 फीसदी इथेनॉल
साईं रेड्डी ने आरोप लगाया "कुछ लोग और संगठन किसानों के हितों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. ऐसे लोग इथेनॉल को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे हैं. दुनिया के कई देशों में इथेनॉल का व्यापक उपयोग हो रहा है और भविष्य में 100 प्रतिशत इथेनॉल से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा."
मध्य प्रदेश में खुलेंगी 20 शुगर फैक्ट्री
भारतीय किसान संघभारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.साईं रेड्डी ने दावा किया "मुरैना शुगर फैक्ट्री दो साल में शुरू होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा, जो फैक्ट्री शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी. अगले दो वर्षों के भीतर मुरैना की शुगर फैक्ट्री का संचालन शुरू हो सकता है."
मुरैना ही नहीं, बल्कि करीब 20 नई शुगर फैक्ट्रियों की स्थापना की भी संभावना है. यदि ऐसा होता है तो गन्ना किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
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लैंड पुलिंग एक्ट का किया था विरोध
साईं रेड्डी का कहना है "भारतीय किसान संघ हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए खड़ा है. किसान संघ ने लैंड पूलिंग कानून पर सरकार का विरोध किया था. किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन चलाया गया, जिसके बाद राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा. भारतीय किसान संघ आगे भी किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहेगा."